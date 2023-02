¿Quién es la mejor “corcholata”?

Espacio Electoral

Eleazar Flores

ADÁN, EL PEOR-. Inevitable resulta para filias o fobias de las cuatro corcholatas “morenas” en busca de la candidatura presidencial, ubicar del primero al cuarto lugar a alguna de esas personas, pero quienes laboran y viven haciendo encuestas saben un poco más la realidad del escalafón político.

Esto es al margen de la suspicacia popular generalizada en el sentido de que el comandante guinda tiene ya a la persona preferida para sucederlo y quien, según las encuestas, punteará en su momento, advirtiendo que quien se resiste a ser “corcholata”, no aceptaría el resultado de la encuesta, de no participar mínimo tres firmas externas y no solo la empresa de Morena.

DEL 1 AL 4-. Operadores efectivos de diversas compañías encuestadoras platican entre la gente de a pie -para no catalogarlos de reveladores o indiscretos- que entre funcionarios y empleados de las distintas dependencias federales puntea la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, pero fuera de este abanico burocrático alto y medio, las cosas cambian.

En concreto, le pedí a uno de ellos y casi me responde que son los albañiles los expertos; pero ya en serio enumeró, 1, Sheinbaum; 2, Marcelo Ebrard, llevando muy cerca el tercer lugar para Ricardo Monreal y en el odioso cuarto y último lugar el notario con licencia y primo de ya saben quien, Adán Augusto López Hernández.

Ampliando sus comentarios, los encuestadores de a pie añaden que desde que el (i)responsable de la política interior superó a su jefe en los ataques contra el INE y especialmente contra su presidente Lorenzo Córdova, y el consejero Ciro Murayama, la puntuación a su favor en el mejor de los casos se estancó y días hubieron en que descendió.

Comunicólogos y semiólogos integrantes de los equipos encuestadores se fijan en todo, hasta en la vestimenta en la que a últimas fechas destaca la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, utilizando en eventos públicos y conferencias vestimenta más acorde, en cuanto a precio, calidad y firmas no ahondaron, pero seguramente no son productos de La Merced. Destaca su discreción en joyería.

EL MÁS SÓLIDO-. En las encuestas se incluyen no sólo declaraciones en medios y redes sociales, también PROPUESTAS SERIAS en esta etapa de precorcholatización, destacando en este renglón el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon.

Es el único que ha pedido la celebración de DEBATES PÚBLICOS, pero sobre todo, levanta más simpatías la exigencia de que las “corcholatas” RENUNCIEN a sus cargos a más tardar en julio, para evitar que se les adjudique el uso indebido de recursos públicos.

A esto último pudiera obedecer que Claudia Sheinbaum programe y acelere giras a todas las alcaldías, elucubran los encuestadores, ¿será?

