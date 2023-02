En la 4T ¿ya no hay corrupción?

Segunda vuelta

Luis Muñoz

Después de ver escenas donde colaboradores del equipo de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, reciben fajos de billetes, no hay duda de que el diagnóstico en el tema de corrupción es correcto: México está entre los más corruptos.

Han circulado profusamente imágenes donde dos funcionarios y una senadora de Morena fueron captados en videos recibiendo fajos de billetes en una oficina del Palacio Estatal de Campeche.

Información de N+ detalla que tras tener acceso a dos grabaciones, se ve a Raúl Pozos Lanz, Armando Toledo Jamit y Rocío Abreu Artiñano recibir el dinero antes del proceso electoral de junio de 2021, cuando Morena ganó la gubernatura del estado.

Ipso facto, pese a las imágenes, el senador de Morena, Ricardo Monreal (aspirante a la Presidencia) salió en defensa de su correligionaria Abreu Artiñano. Argumentó que “siempre la he visto actuar con mucha honestidad y rectitud en cuatro años, no voy a cambiar mi opinión. No lo sé, ella tendrá que comentar, pero la senadora Rocío Abreu ha sido una excelente senadora y no sé qué pasó”.

El senador debe saber que la gente cambia en un instante, para bien o para mal. Y tampoco le va a estar comunicando lo que hace o deja de hacer. En fin. Las autoridades dirán si los videos no fueron manipulados.

Por lo pronto, dice un dicho: “Lo que se ve no se juzga”.

Layda, en grupo del “cash”

Sobre el tema, la diputada del Partido Acción Nacional, Luisa Gutiérrez Ureña, exigió a la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, explicar ante la opinión pública, el origen de los fajos de dinero que, cercanos a ella, recibieron un mes antes de las elecciones de 2021 en esa entidad.

La gobernadora y ex alcaldesa en Álvaro Obregón se une, así, a los egresados de la “academia del cash” que creó López Obrador, dijo la legisladora, quien consideró “una terrible y descarada actitud de Morena negar que son corruptos y que les gusta la transparencia, cuando entre ellos, hay lodo”.

Layda Sansores, hasta enero de 2021 mantuvo como alcaldesa de la demarcación una aprobación del 19.4% y una desaprobación del 81.5%, lo cual la convirtió en la peor evaluada de los 16 alcaldes de la Ciudad de México.

La panista indicó que la Fiscalía General de la República debe iniciar una investigación por posibles delitos electorales por parte de la ex alcaldesa en AO, quien además, de que sus cercanos recibieron importantes sumas de dinero en efectivo, Sansores tiene cuentas pendientes con las autoridades de la CDMX.

La diputada Gutiérrez recordó el caso de los hermanos del Presidente, Pio y Martín López Obrador, cuyos actos tienen que ver, dijo, “claramente con desvío de recursos y corrupción”.

La corrupción en México

En cuando al Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de 2022, revela que México retrocedió dos puestos, de acuerdo con la organización Transparencia Internacional, al caer del sitio 124 al 126 de 180 países evaluados, lo que implica una peor posición.

México mantuvo por tercer año consecutivo una calificación de 31 puntos sobre 100 en el IPC, considerado el principal indicador mundial de medición de la corrupción en el sector público.

EFE destaca que el país (México) comparte la misma calificación que Bolivia, Laos y Uzbekistán, como lo expusieron Transparencia Internacional y Transparencia Mexicana en un comunicado.

“Entre los 38 países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, México ocupó la última posición. En el llamado G20, el grupo que incluye a las principales economías del planeta, México y Rusia ocuparon los últimos lugares”, indicó.

En América Latina, México está peor calificado que Uruguay (74), Chile (67) y Costa Rica (54), los únicos países de la región que aprueban.

Además, México está peor evaluado que Cuba (45) en el Índice de Percepción de la Corrupción 2022; Colombia (39), Argentina y Brasil (38), Ecuador, Panamá y Perú (36), El Salvador (33) y República Dominicana (32).

m0007tri@yahoo.com.mx