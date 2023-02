En defensa de AMLO, Félix Salgado amenaza con reforma al Poder Judicial

Miguel Ángel Rivera

Sea un elemento para distraer la atención pública de los asuntos trascendentes para el país o sea realmente un asunto de fondo, el tema de la marginación o trato despectivo a los titulares de los poderes Legislativo y Judicial en la ceremonia de aniversario de la Constitución, el pasado día 5, se mantuvo como tema central en el debate público.

De un lado, se acusa al presidente Andrés Manuel López Obrador de abusar de sus facultades para menospreciar a los presidentes de la Cámara de Diputados y de la Suprema Corte de Justicia, al disponer que se ubicaran en sitios secundarios del presidium en el llamado Teatro de la República, de Querétaro, mientras que se asignaron sitios preferentes a los secretarios de la Defensa y de Marina, que constitucionalmente son dependientes y no iguales a los otros poderes federales.

El asunto lo puso de relieve al propio jefe del Ejecutivo en su infaltable conferencia mañanera.

Allí nuevamente el primer mandatario aprovechó el tema para volver a presumir que su influencia política alcanza no solamente al Poder Ejecutivo, sino al resto de la nación, incluido el Poder Judicial federal.

López Obrador volvió a vanagloriarse de que la vilipendiada ministra Norma Lucía Piña es presidenta de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación gracias a él.

El primer mandatario explicó esto a pesar de que la ley máxima del país, la Constitución General de la República, establece específicamente que en la elección de presidente de la Suprema Corte de Justicia participan únicamente los once ministros integrantes, nadie más.

No obstante, en su mañanera, López Obrador sostuvo que debido a que el Poder Ejecutivo no interviene en los asuntos del Poder Judicial, Norma Piña puede ostentar como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“La señora ministra de la Corte está por mí de presidenta”, afirmó y luego justificó su afirmación con una ausencia. “Antes el presidente quitaba a su antojo al presidente de la Corte”.

Luego agregó que, anteriormente, el Poder Judicial estaba sometido a los designios del Presidente de la República en turno a quien le daban la razón en cualquier asunto.

Señor presidente, no estoy de acuerdo en

que a usted lo maltraten: Dante Delgado

En apariencia, con su declaración mañanera, López Obrador se suponía dominante en los medios, pero pronto tuvo un desmentido, que surgió de la sesión del Senado.

En el recinto de Reforma, en una sesión que transcurría sin mayor sobresalto, el dirigente y fundador de Movimiento Ciudadano (antes Convergencia), el ahora senador Dante Delgado Rannauro, pidió la palabra y se dirigió personalmente al presidente de la Cámara, el “moreno” Alejandro Armenta Mier:

“Presidente, definitivamente, pues nos da mucho gusto que con la investidura que todas y todos los senadores le han dado concurra usted a una ceremonia de Estado para conmemorar la promulgación de la Constitución de 1917.

“Movimiento Ciudadano levanta la voz para que quede registrado en el Diario de los Debates la actitud irrespetuosa del Ejecutivo federal en una ceremonia de Estado, en donde no nada más usted como integrante del Poder Legislativo en su calidad de presidente del Senado de la República, sino el presidente de la Cámara de Diputados y presidente del Congreso de la Unión, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fueron maltratados al permitir que el Presidente de la República antepusiera a los poderes del Estado a sus subordinados.

“Ese mensaje del Presidente de la República no puede ser aceptado en este Senado de la República y quienes lo acepten lo hacen por sumisión y de manera indigna.

“La celebración del 17 no es un acto de alabanza al presidente de la República, es un acto del gobierno de la República, es un acto de Estado.

Las banderillas quedaron bien colocadas y, por supuesto, brincaron los incondicionales de la llamada Cuarta Transformación.

En primer término, un senador dechado de conocimientos jurídicos, el frustrado gobernador de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, quien de arranque citó a Charles Louis de Secondat, el barón de Montesquieu, de quien aseguró que definía muy claramente lo que significaba la ley: “y no hay ley buena si no tiene espíritu”

Con ese académico punto de partida, el antes “Toro sin cerca” sostuvo que “no todo lo que está en la Constitución significa que es bueno, por eso es que, aquí nosotros los legisladores, hemos reformado la Constitución porque hay leyes que no están acorde a la necesidad del pueblo mexicano.

“Entonces, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha enviado muchas iniciativas de ley para tener una Constitución para el pueblo”, agregó el “papá de la gobernadora”.

Luego de disculpar a Armenta y sostener que no es un “lambiscón”, Salgado cumplió con el ritual: “Entonces, me siento orgulloso de tener un gran Presidente como Andrés Manuel López Obrador, el mejor Presidente que hemos tenido en México”.

Luego vino la amenaza: “Y habrá que ir pensando seriamente en reformas al Poder Judicial… Hay que ir pensando en una reforma, no es desaparecer la Suprema Corte que, incluso, habría que hasta cambiarle el nombre porque no es de justicia, es de injusticia”.

Al intelectual guerrerense le siguió otra de las figuras estelares de Morena, Antares Vázquez Alatorre, quien recurrió a las fórmulas probadas con las que se dignifica la llamada Cuarta Transformación:

“Yo nada más quiero hacer un llamado de atención al pueblo de México para que vean cómo la oposición moralmente derrotada tiene que estar acudiendo constantemente a las cortinas de humo, las cajas chinas, para tratar de encubrir sus fechorías, pretenden seguir engañando al pueblo de México, nada más que el pueblo de México hace tiempo que es mayor de edad y ya no les creen, porque hoy quieren encubrir precisamente lo que está sucediendo en Estados Unidos, en Nueva York, con el juicio de García Luna, en donde ayer implicaron a su presidente espurio en vinculación con el narcotráfico”.

Sin mencionar que el tema de la marginación de los titulares de los otros Poderes federales y, sobre todo, el hecho de que la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia se mantuvo sentada cuando apareció López Obrador en el presidium del Teatro de la República, fue el vocero presidencial Jesús Ramírez, la abanderada de Morena insistió en que la oposición levanta cortinas de humo para tratar de encubrir “precisamente lo que hacen, lo que hoy va saliendo a relucir, y ahora resulta que hay gente aquí, de esos a los que traen tripulados, resulta que también Andrés Manuel manipula al Poder Judicial de Estados Unidos ¿no?

“Ternuritas, ternuritas”, llamó Vázquez Alatorre a los opositores, ante quienes sostuvo que “el pueblo de México es mucha pieza para tan poca oposición” y luego les sugirió: “mi sugerencia es que se articulen, piénsele tantito, hagan algo útil por el pueblo, no han hecho nada útil por el pueblo desde este tiempo, hagan algo que los destaque”.

Luego vino el revire de Delgano Rannauro:

“No acepto palabrerías y mucho menos elucubraciones que tapan con palabras huecas la falta de respeto del titular del Poder Ejecutivo a la división de Poderes. No se escondan, nosotros de frente estuvimos en contra del gobierno panista; nosotros denunciamos las irregularidades que se cometieron en ese proceso. Y hoy quienes no estaban quieren hablar vinculando a Movimiento Ciudadano en ejercicios en los que no participamos. Nosotros sí nos hacemos responsables de nuestras palabras.

“No hay servilismo, lambisconería ni indignidad en el uso de la palabra para ocultar lo que no se atreven a levantar la voz para denunciar, la irresponsabilidad con la que el titular del Poder Ejecutivo lo trató a usted (al presidente del Senado), al presidente de la Cámara de Diputados y a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahí están las evidencias, las fotografías.

“Por eso es indigno que de manera servil traten de desviar, para no tocar al Presidente de la República en lo que ha sido su sello: El agravio a los poderes, la negación al diálogo; es un presidente que cree que sigue contando con la voluntad popular.

“Y yo a quienes están hablando permanentemente de los votos les digo que se preparen; aunque algunos no lo crean y otros no lo adviertan en este momento, vamos a derrotar en 2024 a ustedes y a su Presidente”, remató el dirigente de MC.

