Alejandra Del Moral, traiciones en casa; Delfina vs. Delfina

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Imposiciones de Del Mazo la aniquilan

Pérez Zamudio, la danza de los millones

Eric Sevilla, ni para las fotos

¿Campañas con potentados mexiquenses?

No crece la aspirante de la oposición

Torruco, ¿nueva NOM para seguridada turistas?

Aeroméxico, bajo presión presidencial

Vuelo a Houston desde el AIFA

Escuelas Ford, RSC

Allí donde el mando es codiciado y disputado no

puede haber buen gobierno ni reinará la concordia

Platón (427 AC-347 AC), filósofo griego

El proceso electoral en el Estado de México es un galimatías. Las peores candidatas en el momento político más intenso, donde se toman decisiones del electorado con miras al 2024.

Por ejemplo, la propuesta para que Alejandra Del Moral sea la candidata de la alianza Va por México, del PRI, PAN y PRD, es un pato cojo, como dirían en Estados Unidos.

Pese al apoyo que públicamente le envían los ex gobernadores Emilio Chuayffet, Alfredo Baranda, Arturo Montiel Rojas, César Camacho Quiroz, Eruviel Ávila Villegas y hasta el mismísimo Enrique Peña Nieto, que le envía sus bendiciones desde Madrid, España, Del Moral no prende en los mexiquenses.

En la desesperada y, por si fuera poco, le acercan puro cartucho quemado del PRI, como Miguel Alonso Reyes, ex gobernador de Zacatecas; Manuel Cavazos Lerma, ex gobernador de Tamaulipas; Rolando Zapata Bello, ex gobernador de Yucatán; Francisco Olvera, ex gobernador de Hidalgo, entre otros.

Sin embargo, no quieren ver que las imposiciones del equipo del gobernador priista Alfredo Del Mazo, primo de Peña Nieto, son las que marcan el estancamiento del proceso de acercamiento de Alejandra con el votante.

Envió a su jefe de prensa, Jorge Alberto Pérez Zamudio, quien es una nulidad y lo único que tiene es un desdén por la prensa y un tapete para quienes tiene de protegidos. Para Pérez Zamudio, las elecciones se ganan con billetes y para ello espera dinero de empresarios y, en especial del gobierno de Del Mazo.

El error de Alfredo es que no se da cuenta de la señal que manda con Jorge Alberto. Esto, en lugar de beneficiar a la campaña la hunde, al grado que hacen pensar a algunos priistas que ese es el objetivo de la Alianza Opositora.

Además, el líder estatal del PRI, Eric Sevilla, piensa que su jefe único es el gobernador y no rinde cuentas al CEN del PRI, de Alejandro Moreno. “Alito” sabe perfectamente que tiene que apoyar a Alejandra, pese a los errores en la estrategia marcada por el Grupo Atlacomulco, que quiere concentrar todo.

Día a día, Ale se aleja valientemente de la gubernatura.

Esto, pese a que ya tenemos la certeza que en la casa de enfrente, en Morena, la peor enemiga de la candidata Delfina Gómez, es Delfina Gómez. Mientras que los enemigos de Alejandra están en el primer círculo, con la aspirante guinda, es ella misma. Nadie más.

En las comparaciones, que dan pánico a los mexiquenses, es cruel en ambos casos.

¿Alguien recuerda algún discurso de Alejandra Del Moral? ¿Alguien recuerda otro concepto de la profesora Gómez, que no sea que erradicarán la corrupción, pese al fracaso del gobierno Federal en esa materia?

Millones de habitantes del Estado de México, tienen dos opciones de poco valor político y administrativo. Triste futuro para la entidad con más electores del país.

Quien tendría una pequeña luz de ventaja es Alejandra, si se deshace de remoras que impuso Alfredo Del Mazo, claro sin pelearse con el Poder Ejecutivo estatal.

PODEROSOS CABALLEROS

TORRUCO: El secretario de Turismo, Miguel Torruco, se reunió con la Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras, que lidera Luis Barrios, e informó que la Sectur trabaja en el desarrollo de una norma oficial que garantizará la seguridad de los turistas que utilicen este tipo de servicios. Torruco dejó muchas dudas sobre lo que trae esa norma oficial. *** AEROMÉXICO: Aeroméxico informó que a partir del 1 de mayo operará un vuelo directo entre el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y el Aeropuerto Intercontinental George Bush en Houston, Texas. La empresa señaló que tras una valoración normativa y de las condiciones actuales, las autoridades estadounidenses y de México aprobaron la operación considerando que el AIFA también da servicio a la zona metropolitana del Valle de México. De acuerdo con Aeroméxico, el AIFA servirá como una pista adicional al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), por lo que no significa que sea una nueva ruta o frecuencia, ya que eso no se puede realizar mientras México continúe en Categoría 2, a la cual fue degradado desde mayo de 2021.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

FORD: Bajo el liderazgo de Luz Elena del Castillo, en Ford, las escuelas Ford, además de brindar una educación de calidad, han logrado desarrollar comunidades alrededor de las mismas. Tal es el caso de la escuela Ford 151, que fue el impulso para que la comunidad de Temascalapa motivará la construcción de un kínder para que posteriormente los alumnos continuaran su educación primaria. Como parte del programa “Calidad en la educación”, promueven en conjunto con Fundación Robotix, impulsar a los niños para que aprendan conceptos de matemáticas e ingeniería de una manera práctica y entretenida, beneficiando así a 1292 niños, 1244 niñas y 90 profesores.

