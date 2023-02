Tiro por la culata

Carlos Ramos Padilla*

He sostenido que México no puede estar sujeto a las declaraciones de prófugos, criminales o delincuentes. El juicio contra Genaro García Luna se está, lo están, convirtiendo en un bajo espectáculo integrado por testigos protegidos que participan, no aportan pruebas sustantivas y dejan vacilando al gobierno mexicano, empeñado en atacar consistentemente a Felipe Calderón.

Por ejemplo, las declaraciones de “El Diablo”, un ex funcionario de Nayarit, o de “El Grandote”, han colocado en serios problemas a la administración de AMLO exhibiendo su vulnerabilidad. Los elementos visibles y adicionales son, en concreto, la participación del crimen organizado en los procesos electorales, la amplia y contundente penetración y dominio de los criminales en el territorio nacional, la complicidad de personajes en el círculo del poder, la indiscutible impunidad y, por si fuera poco, la violencia extrema.

Para saber esto no se necesita la aportación informativa de mexicanos en proceso en los Estados Unidos, sólo confirman como un espejo nuestra realidad.

No dudamos que García Luna tenga un caudal incontrolable de delitos y pecados. La ausencia del Estado de Derecho es real en nuestro país y no es necesario que se constate en las barandillas extranjeras. Por ello fiscales generales de 21 estados del país vecino pidieron al presidente Biden emplear su fuerza constitucional para calificar a los cárteles mexicanos como terroristas, asunto que incomodó a Marcelo Ebrard y más aún, cuando solicitan aplicar medidas rápidas, efectivas y decisivas.

Sin entender esto, López Obrador usa a García Luna como estandarte para culpar a Calderón. Es de alta controversia observar a un Presidente en activo estrechar relaciones con la familia de un alto criminal como “El Chapo” y proteger los derechos de Ovidio, pero esperar que las migajas del juicio de Genaro vinculen a Calderón con los malosos. El enemigo público de AMLO es el ex Presidente, no Ovidio.

Hasta el momento, y es evidente, García Luna no ha regalado a la 4T ningún elemento sólido y el tiempo pasa y puede no cuadrar con los procesos electorales de este año. En el estrado han participado soplones, ex funcionarios, testigos protegidos y líderes del Cártel de Sinaloa y los Beltrán Leyva, un convivio de tipos que no fueron capaces siquiera de convocar a las autoridades mexicanas. El gran ausente en este juicio, hasta hoy, es ni más ni menos que “El Chapo”.

Todas las herramientas mediáticas de AMLO descansan en la figura de García Luna. El villano favorito es Calderon, Peña Nieto no conviene mencionarlo porque finalmente permitió que AMLO llegara al poder, Zedillo lo protegió políticamente, contra Fox no tiene pruebas de nada y al innombrable, Salinas de Gortari, ya la usó para sus propósitos de poder y es, entonces, cartucho quemado. El “plan B” será denostar, perseguir y atacar al equipo de colaboradores de Calderón en la Presidencia y la mira está en Alejandra Sota, ¿razón? está participando en la contienda del Edomex y hasta ahora, según los acuerdos de la alianza, será el PAN quien determine el candidato presidencial al 2024 o cree usted amigo lector que la golpiza diaria contra Santiago Creel es mera ocurrencia?

