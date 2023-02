García Luna, ¿huele a pólvora mojada?

Víctor Sánchez Baños

Recordad que, a lo largo de la historia, siempre ha habido tiranos y asesinos, y por un tiempo, han parecido invencibles. Pero siempre han acabado cayendo. Siempre

Mahatma Gandhi (1869-1948) Político y pensador indio

Todo se perfila que en juicio en contra de Genaro García Luna, en Nueva York, se convierta en un foro de testigos protegidos que hacen señalamientos, pero no aportan ninguna prueba en contra del exsecretario de seguridad pública del gobierno de Felipe Calderón.

No dudamos que García Luna tenga un caudal incontrolable de delitos y pecados. Sin embargo, en los países donde se privilegia el Estado de Derecho, la fragilidad de cualquier caso y ante cualquier duda de inocencia, el caso se desmorona.

Mientras en Estados Unidos el proceso está perfilado para generar incertidumbre en las relaciones entre la DEA y el FBI, en México lo ha tomado el Presidente Andrés Manuel López obrador como una bandera para exhibir la corrupción en el gobierno panista de Felipe Calderón. Sin duda la corrupción la hubo.

Felipe es el enemigo esencial de Andrés, luego de acusarlo que se robó las elecciones del 2006 cuando AMLO fue derrotado por un mínimo margen en esos comicios y jamás pudo demostrar ni ante el INE, ni ante la opinión pública, que había ganado. Se revisaron las elecciones, en aquella ocasión, voto por voto, acta, por acta, casilla por casilla, distrito por distrito.

El proceso contra García Luna, en la Unión Americana, que tendrá una duración de entre 8 y 10 meses, no ha cumplido con las expectativas qué había planteado el gobierno mexicano, ni mucho menos con lo esperado por el juez de Nueva York. No ha cumplido los resultados esperados ya que se han presentado testigos protegidos por la DEA y FBI, quién es acusan a García Luna de actos que algunos no concuerdan ni con los tiempos ni con los lugares; podrían ser falsedades con el fin de lograr beneficios en sus sentencias.

Lo único que ha quedado claro es que las acusaciones involucran a instituciones policiacas y militares, así como gobiernos locales, pero no han escalado hasta los actores que en México son señalados por el oficialismo, por la violencia de la llamada guerra contra el narco. Esto significa que no se ha involucrado en ningún momento a Felipe Calderón ni a miembros de su gabinete.

Ante el juez han desfilado personajes a los que se les denomina líderes criminales del cártel de Sinaloa y los Beltrán Leyva, ambas organizaciones confrontadas y quiénes tuvieron un importante papel cómo generadores de violencia en México y Estados Unidos por el trasiego de drogas.

Llama la atención que en ningún momento se ha citado a Joaquín El Chapo Guzmán, uno de los más importantes líderes del Cártel de Sinaloa. Precisamente en el gobierno de Calderón, logró mantenerse en fuga luego de haber escapado, en el 2001, del penal de alta seguridad de Puente Grande en Jalisco.

El objetivo del gobierno de López Obrador es que García Luna quede en libertad y el gobierno de Joe Biden se los de como regalo cortesía diplomática. En un juicio en México, rápido y expedito, involucrar al calderonismo y al panismo en delitos qué, aunque hayan prescrito, puedan exhibir “corrupción” de los gobiernos panistas.

Las investigaciones que lleva a cabo la Fiscalía General de la República en México, no tienen como objetivo castigar a los grupos de delincuencia organizada qué han sentado su imperio en el territorio mexicano. Todo está enfocado a las elecciones del 2024. Todo, es herramienta para mantener a Morena en el poder.

Yo no creo en las coincidencias, pero en política cómo se vuelven una ley de la irrelatividad.

PODEROSOS CABALLEROS

LAYDA SANSORES: Es increíble que un delincuente confeso divulgue grabaciones telefónicas sobre presuntos hechos de corrupción de sus enemigos políticos. Pero aún es más increíble que cuando le sacan los trapos sucios de su gobierno use la estrategia del Jefe Máximo de Morena, AMLO, decir que es un complot contra su gobierno y que los autores son corruptos neoliberales. Es como el chupacabras. Muchas hablan de él, pero nadie lo ve. Triste espectáculo de Layda, quien le gusta esas escenas de escándalo aunque con ello hunda su gobierno. *** CAMPECHE: Por cierto, López Obrador estará en la entidad que gobierna Sansores. Ahí recibirá a Manuel Díaz Canel, presidente de Cuba. Dicen que el Presidente le “agradecerá” al cubano el envio de médicos cubanos (a quienes no les paga la millonada en dólares que le entregan al gobierno cubano; el jinetero gobierno cubano), además que enviara piedra para la construcción del Tren Maya, para lo cual también se le pago con generosa velocidad de la chequera del erario federal. ¿Gracias, por qué?

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

SANTANDER: Banco Santander abre una nueva edición de las de las Becas Santander Women W50 Leadership 2023 LSE, programa de formación de alto rendimiento dirigido a 50 mujeres que ocupen puestos de alta dirección y que estén buscando trabajar y mejorar su propio estilo de dirección. Este programa de liderazgo, al que pueden optar directivas residentes en Alemania, Argentina, Brasil, Chile, Estados Unidos, España, México, Polonia, Portugal, Reino Unido y Uruguay, está impartido por la prestigiosa London School of Economics and Political Science.

