Marc Martel mostrará su “One Vision Of Queen”

El 15 de marzo en Auditorio Nacional

El artista dio voz a Freddie Mercury en la película “Bohemian Rapsody”

Arturo Arellano

Marc Martel es conocido en el mundo por contar con la voz más parecida a la del fallecido Freddie Mercury, por lo que su trabajo ha servido para recrear canciones de Queen en espectáculos en vivo, así como para la cinta “Bohemian Rhapsody” en la que pudo trabajar mano a mano con Roger Taylor y Brian May.

Para este 2023, Martel regresa con un nuevo espectáculo a México: “One Vision Of Queen”, que presentará en el Auditorio Nacional el próximo 15 de marzo con un repertorio cargado de nostalgia rockera para fans de la banda inglesa, pero también para quienes solo gustan del buen rock.

En entrevista para DIARIO IMAGEN, el cantante canadiense comentó “Sin duda Queen es una de las bandas más grandes de la historia, de las más conocidas o las más conocida del mundo. Creo que la mayor parte de la gente sabe y conoce las canciones, de modo que hare un show lejos de lo típico. Es verdad que sonamos lo más parecido a Queen que nadie en el mundo, tenemos el sonido más parecido a la banda original que cualquier tributo en el mundo, pero la diferencia es que no los imitamos visualmente en el escenario”.

Para explicar más a fondo este detalle agregó “Es un espectáculo de rock, pero no pretendemos ser Queen, la presentación es diferente, no me pongo una chamarra amarilla, ni uso bigote, soy Marc Martel con una extraordinaria banda, interpretando las canciones, que han marcado mi vida, cada musico es extraordinario”.

Recordó que llegó a la música de Queen accidente, “la gente me decía que mi voz era similar a la de Freddie Mercury sin importar lo que esté cantando, y eso me ha abierto increíbles oportunidades, incluso, trabaje directamente con Roger Taylor y Brian May para la película de ‘Bohemian Rhapsody’. Ahora con ese espectáculo queremos complacer a la mayor cantidad de gente que podamos, así que intentamos tener algo para cada tipo de público, en un show de Queen y hay ciertas canciones que no pueden faltar, pero igual hay otras para los fans. Incluso cantaré una canción que no es de Freddie pero en su estilo”.

Al cuestionar sobre su momento favorito del show declaró “Es muy difícil elegir solo un tema dentro del espectáculo, pero sin duda ‘Bohemian Rhapsody’ es espectacular, es difícil hacer algo mejor que eso, pero también disfruto mucho ‘Under pressure’, canción donde comparto vocales con otro compañero de mi banda, lo mismo ‘Love of my life’, es fascinante, me encanta y la hago yo mismo en el piano, a la gente le gusta y todos se suman cantando”.

Reconoció que “la parte de los corales en ‘Bohemian Rhapsody’ es un reto, literalmente Queen en esa parte de la canción dejaba el escenario y se reproducía un show de luces. En nuestro caso, hacemos algo diferente, tocamos la sección central que es tan difícil y como todos los miembros de mi banda también cantan, hacemos las armonías y añadimos un poco de la grabación original”.

De su aprendizaje al embarcarse en la música de Queen comentó “He aprendido mucho como musico y como cantante, tocando la música de Queen, he encontrado mi propio ritmo, creo que soy capaz de encontrar mi propio estilo, produciendo música. Asimismo, he aprendido que no hay que ponernos limites, Freddie tiene esa capacidad de ir más allá y llegar a nuevos niveles, eso se ve en los performances más antiguos donde incluso perdía la voz, así que definitivamente he recogido eso de él, siempre ir más allá”.

Tomando en cuenta que Queen sigue girando con algunos integrantes originales por el mundo, descartó que pudiera sumarse a ellos como ahora lo hace Adam Lambert “Suena interesante, pero no tengo acceso a ese material, Queen acaba de sacar un demo del disco, The Miracle, pero no sé qué más tengan guardado y si haga falta mi ayuda de alguna manera. Sobre cantar en lugar de Adam no esperaría que eso suceda pronto”.

Finalmente, destacó que “Disfruto mucho de la gente en México, es mi regreso desde antes de la pandemia, espero mucha alegría de los mexicanos, que tienen esa característica, no te dejan solo en un solo tema. Espero que les guste todo lo que estamos preparando” concluyó.