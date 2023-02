Va por México arrebata Texcoco a Morena

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

“Ya ganamos la precampaña y vamos a ganar elección”: Alejandra Del Moral

Sí, efectivamente y como lo aseguró la precandidata de la coalición Va por México al gobierno del Estado de México, Alejandra Del Moral, en Morena y rémoras que los acompañan hay temor porque la alianza, de plano ya le arrebató uno de sus bastiones importantes: Texcoco, la tierra ni más ni menos que de la abanderada del partido oficial, Delfina Gómez Alvarez, sí, esa de la que fue presidenta municipal de Texcoco y desde donde se dedicó a “pasar la charola” a los empleados para que voluntariamente a fuerzas, cedieran el 10 por ciento de su sueldo a la causa lopezobradorista y cuando un nuevo escándalo de dineros, precisamente, se cierne sobre la cabeza de la maestra morenista cuando estuvo en la SEP, porque a ninguno de los dos ha ofrecido una respuesta o explicación contundente.

La priista Del Moral, señaló en su discurso: “Por ustedes hoy puedo decir contundentemente, ya les ganamos la precampaña, hoy tomamos Texcoco y les vamos a ganar la elección. Estos son mis valientes, vamos a caminar juntos, vamos a conquistar las calles y vamos a ganar la confianza de los mexiquenses”.

El evento en el que la abanderada de la coalición Va por México rindió protesta como precandidata electa ante alrededor de 45 mil personas, se desarrolló a unos cuantos kilómetros del que encabezó la morenista, en la Feria del Caballo. Desde luego, eso causó gran molestia entre la militancia mexiquense del partido oficial, pues de acuerdo a la costumbre de su jefe máximo, se sienten dueños de esa parte del territorio mexiquense, y querían todos los reflectores para una abanderada que como Delfina Gómez, nada más no levanta, con todo y que estuvo acompañada, además del líder nacional de Morena, Mario Martín Delgado, por el flamante secretario de Gobernación, Adán Augusto López; el vocero de Palacio Nacional, Jesús Ramírez Cuevas y el líder de Morena, Mario Martín Delgado.

El evento de la abanderada morenista se volvió una serie de quejas y lamentos de parte de todos los oradores, que acusaron de “provocación”, que la alianza PAN-PRI y PRD, estuviera en Texcoco, en el marco de la Convención de Delegadas y Delegados del PRI, en el que al final, tomaron el presidium el líder tricolor, Alejandro Moreno; el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel; Enrique Vargas el coordinador de la bancada del PRD en la Cámara Baja, Luis Espinoza Cházaro y el de la fracción parlamentaria del PRI en el Edomex, Miguel Sámano, así como el diputado panista por Michoacán, Armando Tejeda, y el diputado local también albiceleste, Anuar Azar y el coordinador de los diputados federales del Revolucionario Institucional, Rubén Moreira.

Un detalle llamó la atención, entre los presentes estuvieron la senadora Beatriz Paredes y el coordinador de la bancada tricolor en el Senado de la República, Miguel Angel Osorio Chong, quien la víspera de este magno evento, se dedicó a tratar de hacer tambalear la dirigencia de Alejandro Moreno sin conseguirlo. La semana pasada, el ex gobernador de Hidalgo solicitó un encuentro con el líder priista y todo indicaría que como resultado de éste, al senador no le quedó más remedio que alinearse, ya que son muchos los pendientes que tiene y el costo de éstos sería altísimo para el coordinador de los senadores priístas.

También acompañaron a Alejandra Del Moral, los ex gobernadores del Estado de México: Alfredo Baranda, Emilio Chuayffet, Arturo Montiel, César Camacho y Eruviel Ávila. Por su parte, el líder priista, “Alito” Moreno, envió mensajes a la oposición como que “nadie nos va a regalar nada” e hizo un llamado a defender al Estado de México, “porque si vamos juntos, ganamos todos. En apoyo a la colación Va por México, Moreno Cárdenas reconoció la generosidad que tuvieron tanto el PAN como el PRD para haber concretado la alianza en tierras mexiquenses.

Municiones

*** Con el cambio de régimen vivimos una auténtica división de poderes. No me importa si la ministra, el presidente de la Cámara de Diputados o del Senado se sientan lejos del presidente de México, lo que importa es que no haya invasión de los poderes, afirmó Ricardo Monreal. En un twitter publicado ayer, el coordinador de los senadores de Morena expuso que la división de poderes no implica confrontación, sino más bien colaboración institucional. Expuso que el cambio de régimen que se planteó el movimiento, que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, en sus programas y propuestas de campaña es una realidad ahora. No obstante, el senador Monreal señaló que esto no implica confrontación; la República tendría que iniciar este proceso de respeto entre unos y otros pero de colaboración interinstitucional y de colaboración y de coordinación como la Constitución y la ley lo previenen. Monreal Ávila consideró que esto es sano para el país y para la República. “No me preocupa si se sienta cerca o lejos la ministra, o el presidente de la Cámara o un presidente del Senado. En todo caso lo que me preocupa y lo que estaría yo insistiendo es que las funciones de cada uno no se contrapongan y no haya invasión a la esfera de competencia de uno y otro poder.

*** Empresarios, políticos, representantes de grupos étnicos y ciudadanos de Quintana Roo, determinaron brindar su apoyo a Marcelo Ebrard Casaubon, para ganar la encuesta que defina al coordinador de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, al considerar que durante su trayectoria política y como servidor público siempre ha estado cerca de la gente. Las diversas representaciones coincidieron en señalar que Ebrard cuenta con tres décadas de experiencia, que siempre ha dado resultados tangibles y ha destacado por su compromiso social. En reuniones por separado, tanto en las ciudades de Chetumal y Cancún, advirtieron que rumbo a la encuesta estarán pendientes de que se cumplan los planteamientos hechos por el presidente de Morena, Mario Delgado, de realizar debates públicos, impulsar la separación de los cargos públicos de los aspirantes y otorgar plena certeza de que la consulta de selección sea con una sola pregunta, con supervisión y verificación independiente. A nombre de Avanzada Nacional, Jesús Valdés Peña, afirmó que Marcelo Ebrard es el mejor hombre en Morena por tener una como nadie el nuevo contexto internacional, en especial, en temas de tecnología y desarrollo sustentable, entre otros. Subrayó que Ebrard es un hombre progresista y demócrata, que durante los últimos 23 años ha trabajado con el presidente Andrés Manuel López Obrador, para la transformación que México necesita para abatir la pobreza, defender los derechos humanos, así como en temas de educación, equidad e igualdad.

