Más médicos cubanos

Desde el portal

Ángel Soriano

Cuba tiene el mejor sistema de salud en el mundo, reconoció el presidente Andrés Manuel López Obrador al anunciar la visita del presidente Miguel Díaz-Canel con quien sostendrá una reunión sobre medicina en Campeche y ampliar el convenio para que más médicos generales y especialistas —ya hay 500—, presten sus servicios en el país.

En contraste con lo que ha hecho el gobierno isleño, México redujo en tiempos de gobiernos neoliberales, la matrícula de estudiantes de medicina y eso originó la falta de especialistas que hicieran frente a emergencias como la pandemia, se desmanteló el equipo e instalaciones y el país quedó en la indefensión a causa del saqueo y la corrupción.

No importa la nacionalidad, lo importante es atender la salud de la población, indicó desde Zapopan, Jalisco, el presidente López Obrador al indicar que, al igual que los medicamentos, se recurrirá a otros países e instancias internacionales para abatir el rezago de salud y tener, en este mismo año, un eficiente servicio de salud para la población.

La medicina, como la educación -y otros rubros-, era jugoso negocio de políticos influyentes que vendían a alto costo los medicamentos sin contar con laboratorios ni eficaces sistemas de distribución, sino que sólo facturaban elevadas cantidades al gobierno convirtiendo el sistema de medicina en un redituable negocio. Hoy se tiene que enfrentar ese lamentable desajuste.

TURBULENCIAS

Cuba patrimonio de la humanidad

Por su resistencia de seis décadas de enfrentar el bloqueo estadounidense, Cuba merece el Premio a la Dignidad y ser declarada patrimonio de la humanidad, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador al entregar la condecoración de la Orden mexicana del Águila Azteca al presidente Miguel Díaz-Canel e indicó que ese bloqueo ya no tiene razón de ser porque es un método ya superado y se castiga a un pueblo por razones inviables… Ante la violencia en Jalisco y estados vecinos, se acordó que se instalarán en esa entidad 50 cuarteles de la Guardia Nacional con 6,000 elementos. En Zapopan, donde se realizó la ceremonia militar de la Fuerza Aérea, no apareció el gobernador Alfaro…Y el presidente López Obrador afirmó que su dicho sobre la ministra Norma Lucía Piña Hernández, presidenta de la SCJN, en el sentido de que por él ocupa el cargo, fue malinterpretado. Lo que quiso decir es que no interviene en la elección de funcionarios del Poder Judicial y, contrario a lo que ocurría desde la época porfirista, deja a magistrados, jueces y consejeros, decidir sobre quién o quiénes serán sus dirigentes. Es decir, al no intervenir en sus asuntos internos, quedan en libertad para decidir democráticamente el destino de las instituciones… El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, anunció que 35 municipios de la costa oaxaqueña serán auditados en una semana más por el gobierno federal para saber qué ocurrió con los recursos federales (1,200 mdp) destinados a apoyar a los damnificados por huracán “Agatha”, hecho ocurrido hace un año, en tanto la etnia triqui se posesionó por enésima ocasión del zócalo de la ciudad de Oaxaca y bloqueó los principales accesos al Palacio de Gobierno que luce a todo su esplendor pero parece que poco durará el gusto. Los triquis acamparon frente a Palacio de Gobierno durante 12 años en que convirtieron el área en un amplio mercado de artesanías y parece ser que lo volverán a intentar… Santiago Creel Miranda (PAN) presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados se dio el “Abrazo de Acatempan Legislativo” con el poblano Ignacio Mier Velazco, luego de sus diferencias por la presencia de la escolta militar armada en San Lázaro, acordando que trabajarán en unidad y de manera coordinada. Creel aspira a la candidatura presidencial y Mier a la gubernatura de Puebla…Y en tiempos de protocolo, siguen funcionarios de Oaxaca presentándose en actos oficiales con gorras de beisbolistas, como de barriada sin comportarse como servidores públicos.

