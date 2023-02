“Sin seguridad no habrá Cuarta Transformación”

Guillermina Gómora Ordóñez

La epidemia de violencia en México no tiene freno. En lo que va del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, se han registrado 146,234 homicidios, de acuerdo con datos de @TResearchMx. Nada, ni nadie, detiene la creciente inseguridad. El terrorismo registrado en todo el país evidencia la estrategia fallida de seguridad nacional.

Masacres, desplazados, desaparecidos, feminicidios y asesinatos de periodistas se han convertido en una peligrosa cotidianidad. Los mexicanos nos hemos vuelto rehenes de estos flagelos que han destruido nuestro tejido social y el Estado de derecho.

La organización Causa en Común reveló en su último informe “Galería del horror: atrocidades y eventos de alto impacto registrados en medios periodísticos” que, de enero a diciembre de 2022, se cometieron en el país, al menos, 6,217 crímenes de extrema violencia que pueden ser clasificados como atrocidades, es decir, un promedio diario de 17 eventos que dejaron, al menos, 10,799 víctimas.

Cifras de horror que reflejan la grave descomposición social que nos agobia y la saña con que se cometen los delitos. La investigación revela que, durante 2022, se registraron al menos 1,793 casos de tortura; 808 casos de mutilación, descuartizamiento y destrucción de cadáveres; 801 asesinatos de mujeres con crueldad extrema y al menos 500 masacres. Los estados donde se registró esta barbarie fueron: Baja California, Guanajuato, Michoacán, Morelos y Estado de México, entidades que se encuentran bajo control de la delincuencia organizada.

Asimismo, se observó que el asesinato de mujeres con crueldad extrema es la tercera atrocidad que más se registró en medios con, al menos, 801 casos, un promedio de 67 al mes.

María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, confirmó que buena parte de las atrocidades son perpetradas por personas que no pertenecen a organizaciones criminales, lo cual desmiente la idea que la violencia es causada por el crimen organizado.

La doctora Morera alerta sobre la gravedad de que el gobierno federal insista en que no hay violencia contra las mujeres, que no hay masacres, que no hay impunidad, y que denigre el trabajo de activistas y periodistas. Ante ello, dijo, es imperativo continuar visibilizando las violencias y las insuficiencias por parte de los gobiernos federal y locales.

En efecto, los gobiernos, de diferente color e ideología, están rebasados, no sólo por la imparable violencia y el crimen organizado, también por otras manifestaciones que exhiben el descontento social y la ausencia del Estado de Derecho. Prueba de ello son las 379 mil personas desplazadas por violencia, enfrentamientos y desastres, en todo el país.

México duele y urge un golpe de timón. Pasamos de una declaración de guerra (2006), a un pacto de “abrazos, no balazos”. La inseguridad en el país le costó a la economía mexicana 278.9 mil millones de pesos durante 2021 de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2022 (ENVIPE) del Inegi.

La falta de procuración e impartición de justicia es alarmante. El origen de la descomposición del sistema de justicia está en la impunidad. De cada 100 delitos cometidos sólo se denuncian 5 y de éstos sólo 2 llegan a recibir sentencia condenatoria. Sufrimos una impunidad de 98%.

Sin duda, México vive horas negras en materia de seguridad y paz social, pese al despliegue de fuerzas federales (marinos, militares y la Guardia Nacional) Al respecto, el senador Emilio Álvarez Icaza asegura que el modelo de seguridad del presidente López Obrador ha resultado un “gravísimo fracaso” y es urgente que el Estado discuta sobre actos de terrorismo en el país. ¿Algún integrante del gabinete de seguridad le tomará la palabra?

Así las cosas, todo indica que al cierre del sexenio de la #4T, la promesa del presidente López Obrador de pacificar el país está lejos de cumplirse. En 2018 en una entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, López Obrador, advertía: “Sin seguridad no hay Cuarta Transformación”. Su profecía se cumplió.

México está bajo fuego, no hay transformación y con la sucesión presidencial adelantada, la política se antepone a la exigencia de seguridad y paz.

VERICUENTOS

Avanza “plan B” en Senado

Comenzó la cuenta regresiva para el “plan B”, del presidente López Obrador, en materia electoral. Los senadores deberán votar unas de las decisiones más importantes para la democracia. De poco sirvió la reunión de la Junta de Coordinación Política, encabezada por Ricardo Monreal, con representantes de 84 organizaciones de la sociedad civil, quienes manifestaron su preocupación por el desmantelamiento del INE. Ricardo Becerra, presidente del Instituto de Estudios para la Transición Democrática, advirtió que la reforma vulnera la autenticidad del sufragio. Sin embargo, Monreal, les respondió: “No hay nada que hacer en el Senado…y tendrá que ser la Corte la que decida sobre los temas”. ¡Ups! Citando al clásico, en el Senado. “Ni los ven, ni los oyen”.

Antesala 2024

Terminaron las precampañas por las gubernaturas del Estado de México y Coahuila, en donde la oposición y Morena medirán fuerzas un año antes de la elección presidencial. En Texcoco, la priista Alejandra Del Moral y la morenista Delfina Gómez, definirán el rumbo al 2024. ¡Haga sus apuestas!

@guillegomora