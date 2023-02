Ramos Arizpe, pretexto para nuevo enfrentamiento entre 4T y oposición

Clase Política

Miguel Ángel Rivera

“La educación pública es uno de los primeros deberes de todo gobierno ilustrado, y sólo los déspotas y tiranos sostienen la ignorancia de los pueblos para fácilmente abusar de sus derechos”. Esto fue lo que pronunció Miguel Ramos Arizpe, “el padre del federalismo” en la Corte de Cádiz en 1812 y agregó: “sólo un tirano hace uso de la esperanza para explotar a un pueblo que desde la ignorancia no cuestiona a un mal gobierno”.

La cita fue recordada por el diputado del PRD Marcelino Castañeda Navarrete, quien se encargó, por parte de su bancada, de resaltar la trascendencia histórica del sacerdote, abogado y político originario de lo que ahora es Coahuila, considerado precursor del movimiento de Independencia en México.

Ramos Arizpe, en su actuar, siempre buscó la equidad y la igualdad y la justicia para toda la raza humana, sin distingo de orígenes, sin divisiones, dejando claro que en momentos de división el hablar de la hermandad y la igualdad es la más noble acción, dijo el legislador perredista en un nuevo episodio de confrontación entre el oficialismo y la oposición, enfrentamiento que no respeta ni las fechas dedicadas a honrar a los héroes patrios.

“El gobierno que hoy tenemos sabe que de Ramos Arizpe no puede ni siquiera comparar nada, no hay (nada) que pueda definir como una causa igual, ya que este gobierno se ha dedicado a dinamitar la desigualdad y el federalismo.

“Hoy, con los supuestos servidores de la nación, el gobierno ha estado atentando contra los gobiernos subnacionales, queriendo abarcar todos los aspectos de la función de gobierno, por lo que debemos de cuestionar, y aquí estaremos siempre, lo que sigan haciendo mal. Atentar contra el federalismo y contra las causas sociales es algo recurrente en tiempos de una transformación de cuarta y la ciudadanía lo sabe, y el pueblo sabio sabe que México requiere un futuro con gente aspiracionista, con miras a un México productivo, un México libre, con gobiernos responsables que no atenten contra la democracia. Los esperamos el domingo 26, todos a la concentración del Zócalo, para defender a México de un gobierno corrupto, irresponsable y autoritario”, remató, al recordar la anunciada marcha en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE), amenazado por el llamado “plan B” del presidente Andrés Manuel López Obrador, actualmente en espera de ser aprobado por la Cámara de Senadores.

Las descalificaciones a la llamada Cuarta Transformación siguieron con el diputado Omar Enrique Castañeda González, de MC, quien espetó al oficialismo:

“Hoy que estamos conmemorando el natalicio del padre del federalismo en México, quiero recordar que hace unos días también hacíamos mención de la Carta Federal Mexicana y que un diputado del partido rojinegro, que no escuchó lo que aquí decíamos, que no escuchan, porque solamente vienen a hacer un soliloquio de lo que quieren decir. Decía que defendíamos a Iturbide. No, compañero diputado. Usted ya está como Salinas, que ni ve ni oye. Aquí venimos a refrendar, así como el día de hoy, la importancia de respetar las instituciones y la integración federal de nuestra Constitución y de nuestras leyes.

“No podemos ceder ningún ápice a esta lucha que justamente entre muchos hombres ilustres, Miguel Ramos Arizpe, fue el impulsor del reconocimiento para la elección directa de ayuntamientos, de diputados.

“Reconocer que es la educación un medio para lograr la justicia, pero que también es el fortalecimiento de las instituciones lo que deriva en un mayor beneficio social. Tan es así que, como secretario de Justicia, organizó los tribunales federales, los juzgados de circuito y los juzgados de distrito. Asimismo, como se conforma el Instituto Nacional Electoral y que hoy se está impulsando o intentando impulsar un retroceso.

“Debemos insistir y desde la bancada naranja haremos todo lo necesario para refrendar nuestro compromiso con el pueblo de México. El federalismo es necesario, porque debemos de reconocer la integración de cada estado, de cada municipio, de cada población que existe en nuestro país. Y no podemos centralizar ni la política ni la administración, porque eso sería marcar un retroceso”, expresó el legislador de MC, quien concluyó:

“Ya hace casi 200 años que impulsamos estas políticas de vanguardia. Y hoy un grupo pretende imponerse y no lo vamos a permitir, porque primero está el pueblo de México por encima de cualquier líder político o cualquier caudillo”.

Esta vez, la respuesta vino de parte de otro “externo” de la llamada Cuarta Transformación, Benjamín Robles Montoya, del PT, quien señaló:

“Qué gracioso, porque no encuentro otro calificativo, escuchar a quien viene a defender el federalismo y defiende al INE centralista. Ahí está la hipocresía de la oposición.

“Pero hablemos del tema, compañeras y compañeros, porque qué relevante es que hoy hablemos de un coahuilense ilustre que representó sin duda ideales de cambio y de progreso frente a un régimen autoritario, anacrónico y, sobre todo, decadente. Y es relevante, porque precisamente hoy sucede lo mismo allá en el norte del país. El pueblo de Coahuila se enfrenta a años de corrupción, años de autoritarismo y beneficio sólo para unos cuantos. Pero estoy augurando que esa negra etapa para Coahuila terminará pronto, concluirá en unos meses por decisión de la mayoría de las y los coahuilenses”, manifestó el legislador oaxaqueño en referencia a las cercanas elecciones en ese estado norteño, una de las pocas plazas que retiene el otrora invencible PRI.

El ex aspirante a gobernador de Oaxaca aprovechó además para recriminar a la oposición supuestos vínculos de anteriores gobiernos con el narcotráfico, como supuestamente ha puesto en evidencia el juicio al ex secretario de Seguridad Genaro García Luna en Nueva York.

“Sí, compañeras diputadas y compañeros diputados, no cabe duda que nuestra historia patria nos ha dejado lecciones muy valiosas, y una de ellas ese que esos ideales de cambio y progreso siempre triunfan, y que esos viejos regímenes tarde o temprano caen y pasan a la historia como lo que son, como asuntos que dañaron a la sociedad y, por lo tanto, merecen un lugar en el basurero de la historia, manifestó Robles Montoya, al vaticinar un supuesto triunfo del candidato oficialista, el senador y empresario ex priista Armando Guadiana.

“Y reitero, bien dicen que un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Por eso hoy el pueblo de México y de Coahuila de manera en particular, repudia a los conservadores, que al igual que en el pasado defienden los intereses privados, los intereses de extranjeros, los intereses de las clases sociales privilegiadas que se han enriquecido aprovechando posiciones de gobierno y haciendo uso ilegal del presupuesto público, en este caso de los coahuilenses”.

Mientras tanto, el coordinador de los diputados del PRI, el ex gobernador de Coahuila, Rubén Moreira Valdés, expresó preocupación de que, después de que Morena y sus aliados aprobaron el llamado “plan B”, los legisladores oficialistas en el Senado jueguen con los tiempos para evitar que se puedan realizar impugnaciones a las leyes secundarias en materia electoral.

El coordinador del Grupo Parlamentario del PRI explicó que, a 14 días de febrero, aún no hay un dictamen de comisiones, por lo que, de aprobarse el 28 de febrero, el Ejecutivo federal tendría 40 días, hasta mediados de abril para publicarlo, por lo que se tendría solo el mes de mayo para que la Corte resuelva cualquier impugnación. Indicó que Morena está retrasando los tiempos de manera tramposa, para burlar de esta manera la posibilidad de que la Suprema Corte pueda resolver en contra de los cambios en materia electoral.

riparcangel@hotmail.com