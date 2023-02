Layda Sansores, bajo investigación penal y no sólo con grabaciones ilegales

Clase Política

Miguel Ángel Rivera

Acusada de los delitos de corrupción, ejercicio abusivo de funciones, desvío de recursos y enriquecimiento ilícito, la gobernadora de Campeche, la ex priista y ahora furibunda militante de Morena, Layda Sansores San Román, se defendió como ella sabe: con grabaciones ilegales.

Desde el pasado 19 de julio, quedó emplazada a no difundir audios y videos grabados ilegalmente, acción considerada un delito por la legislación nacional.

En el caso mencionado se trata de un fallo de un juez federal, con sede en Nuevo León, en respuesta a una demanda concreta del presidente del PRI y ex gobernador de Campeche, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, quien fue acosado por su sucesora mediante la difusión de grabaciones ilegales en su programa semanal Los martes del jaguar, transmitido por la red de radiodifusión del gobierno de Campeche.

El juez otorgó una suspensión al líder nacional del PRI, que ordena a la gobernadora Sansores, no difundir más audios del priista que presuntamente lo relacionan con presuntos delitos y actividades irregulares.

La resolución se suma a la admisión a trámite de otro amparo a cargo del juez Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa, Gabriel Regis López, quien ordenó tramitar el incidente de suspensión, pero no dejó claro si también ordenaba a la gobernadora que no difundiera más grabaciones.

Tras conocer la resolución del juez de Nuevo León, el dirigente nacional del PRI expresó que “tras nueve programas de difamación, calumnias y mentiras”, “la justicia me dio la razón” para que se detenga la publicación y distribución de audios ilegales en el programa de Layda Sansores”.

Como señalamos, los amparos se refieren a las supuestas revelaciones acerca de presuntas irregularidades de Moreno Cárdenas durante su paso por el gobierno campechano, pero es sabido que la difusión de grabaciones ilegales es considerado un delito, por lo cual estamos ante un caso de aplicación general.

Sin embargo, la mandataria “morena” no ha dejado esas malas prácticas, como los hizo evidente el coordinador de los senadores de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de su cámara, Ricardo Monreal Ávila, quien igualmente se quejó de esa maniobra ilegal, por lo cual interpuso ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia penal por diversos delitos, entre ellos, intervención y difusión de conversaciones privadas y peculado, a raíz de las intervenciones de comunicaciones privadas que realizó y difundió la gobernadora Sansores.

La denuncia contra Laya Sansores está sustentada en pruebas

Al contrario de las denuncias de Layda Sansores, que no se han concretado en juicios penales contra sus denunciados, las acusaciones en su contra no han tenido tanta difusión en medios, pero todo indica que están bien sustentadas con elementos de prueba y si, hasta ahora no han prosperado es porque la “autónoma” Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México no ha acelerado las investigaciones, como lo hace cuando se trata ee denuncias de opositores al régimen.

De acuerdo con la acusación formulada por la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, su antecesora y ahora gobernadora de Campeche, las irregularidades que se le atribuyen implican un daño patrimonial por casi 120 millones de pesos en agravio de la alcaldía.

En total, Lía Limón presentó 7 denuncias ante la Fiscalía General de Justicia de la CDMX en contra de Layda Sansores y algunos de sus colaboradores, mientras estuvo al frente de la demarcación.

Las denuncias abarcan los delitos de corrupción, ejercicio abusivo de funciones, desvío de recursos y enriquecimiento ilícito.

Lía Limón explicó que las denuncias están vinculadas a tres programas sociales con un daño por 70.8 millones de pesos, otros tres contratos de adquisiciones y servicios que suman un daño de 40 millones de pesos y un convenio con una asociación civil por un daño por 8.2 millones de pesos.

“Todo este dinero era de programas sociales que tendrían que haberse destinado a los más necesitados de la alcaldía y lo desaparecieron. Por eso estamos aquí denunciando y dando cuenta de ello. Es nuestro deber denunciar estas irregularidades porque es lamentable que se haya hecho mal uso de recursos destinados a la gente más vulnerable y afectada por la pandemia”, destacó la alcaldesa de Álvaro Obregón, quien es considerada una peligrosa rival para la llamada Cuarta Transformación, pues se le conceden posibilidades de convertirse en candidata al gobierno capitalino y, lo peor, hacer realidad los vaticinios de que Morena, con todo y satélites, será derrotado en la capital del país en las elecciones de 2024.

Además de la denuncias penales, Limón reveló que las mismas denuncias serán presentadas en la Secretaría de la Contraloría para combatir la rampante corrupción que dejó Layda Sansores en la alcaldía, instancia donde ya se han entregado 150 observaciones a las actas de entrega-recepción, de las cuales no se ha recibido respuesta.

La alcaldesa postulada por el PAN y potencial abanderada de una coalición opositora en la cual también participen el PRI y el PRD, detalló que los programas en los que se registra el daño patrimonial son: Mercomuna; un contrato de servicios firmado en 2020 con Walther David Patrón Bacab; contratos de adquisición de calentadores solares y de paso; un convenio con una asociación civil para la ejecución de un proyecto llamado “alcaldía inteligente”; programas sociales titulados “Promoción del autocuidado y envejecimiento digno de las personas mayores y grupos de atención prioritaria” y “Promotores del desarrollo social”.

En particular, refirió que en el programa Mercomuna, que tenía destinado una inversión de 31.2 millones de pesos, mismo que no se llevó a cabo y sí, en cambio, la entonces directora de finanzas, Aurora Yolanda Martínez, hizo cheques a su nombre por los mencionados 31.2 millones de pesos, que fueron cobrados por ella misma y por funcionarios de la alcaldía.

Limón comentó asimismo que no hay confianza en la actuación de las instituciones encargadas de investigar estos ilícitos, toda vez que hasta el momento a los gobiernos de Morena no los tocan.

“Hay un encubrimiento total y absoluto por la mancuerna que tiene la propia Claudia (Sheinbaum, la jefa de Gobierno de la CDMX) con Layda Sansores, aquí no se combate la corrupción, se combate a la oposición. Sin embargo, nuestra obligación es seguir combatiendo la corrupción, por eso presentamos estas nuevas denuncias”, agregó.

Piden ayuda al presidente López Obrador, pero hay pocas esperanzas

Uno de los sectores económicos en donde el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha recibido mayores críticas, es sin duda el aeronáutico y todo indica que seguiremos en términos negativos.

El sexenio empezó en el terreno aeronáutico con la clausura del aeropuerto en construcción por el rumbo de Texcoco, un proyecto de dimensión internacional, que fue sustituido o reemplazado por una obra aldeana, que la ironía popular rebautizó como “central avionera” y que hasta ahora no ha servido para solucionar la saturación en el antiguo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Los vacíos que no ha logrado llenar el pomposamente llamado Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) se han intentado subsanar con otras acciones igualmente criticadas de la administración de la llamada Cuarta Transformación, como los decretos para obligar a las líneas de carga a usar ese aeropuerto que nació y siga siendo un aeródromo militar.

La segunda acción fue un rediseño del espacio aéreo, que también falló, tanto que México ha sido degradado en esa materia y lo peor ahora todas las fallas se intentan remediar con una política de “cielos abiertos” que terminará por enterrar a las aerolíneas nacionales, consideradas un tema de seguridad nacional.

En este caótico panorama, dejó de operar una de las aerolíneas nacionales, Aeromar, que servía a pequeñas ciudades de la República.

El secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA) de México, José Humberto Gual Ángeles, pidió al presidente López Obrador rescatar a esa importante fuente de trabajo, pero no se aprecian condiciones para un salvamento, pues hasta ahora no se ha logrado con Mexicana de Aviación, a pesar de que se decidió pasarla a control del Ejército.

riparcangel@hotmail.com