Manuel José llevará su voz, talento y carisma a un histórico Teatro Ferrocarrilero

Reír… Llorar… Sentir…

Gloria Carpio

Sitio de la Ciudad de México donde José José cantó por primera vez “El Triste”

Bañado por el oro de Supía, una tierra minera en el eje cafetero colombiano, nació entre montañas, una de las voces más poderosas en la reciente historia musical latinoamericana, un talento que ha logrado no sólo conmover a su país, sino al mundo entero, un prodigio que desde muy niño sintió en su sangre el don del canto y al que la música dio por nombre Manuel José, quien en México se ha hecho acreedor del cariño de miles de seguidores.

Así, el prodigio vocal se presentará este 18 de febrero en el histórico Teatro Ferrocarrilero de la Ciudad de México, lugar donde José José cantó hace 56 años por vez primera “El triste”, tema que sin duda marcó a toda una generación, y donde ahora, Manuel José con ese legado musical hará lo propio, acompañado de una orquesta bajo la batuta del maestro Víctor Peña, quien también trabajó con “El Príncipe de la Canción”.

Manuel José, en entrevista para DIARIO IMAGEN, nos contó los detalles de esta presentación y como ya se ha hecho una tradición, en exclusiva nos cuenta, también sus planes venideros, y es que México es un país que siempre lo ha recibido con los brazos abiertos.

“Ahí han sucedido conciertos espectaculares y gracias a Dios a nosotros nuestro público nos apoya cada vez más, se vienen cosas muy importantes, arrancando los primeros meses del año. El primer concierto en Toluca es un sitio donde ya estuve cuatro años con un gran éxito, es un teatro hermoso, donde caben casi 4 mil personas, si no me equivoco. Hace cuatro años, tuvimos llenas dos funciones seguidas en una sola noche, esperamos que este 2023, otra vez sea muy buena la respuesta, que revivan estas canciones maravillosas, pero también disfruten de todo el repertorio que hemos renovado” declaró.

Posteriormente sobre la presentación en Ciudad de México dijo “El Teatro Ferrocarrilero es como un sueño para mí, porque en marzo se cumplen 53 años de esa magistral interpretación y participación de Don José José cuando apenas tenía 22 añitos, allá en ese mismo recinto en el Festival de la Canción Latina. Yo cantaré a mis 32 años no solo esa canción tan emblemática, éxito de tantas generaciones, sino también una gran cantidad de temas que están en nuestro corazón, con una gran orquesta, mis músicos la banda MJ y atrás ampliando todo, el maestro Víctor Peña con su Big Band, con músicos que acompañaron a José José en los setentas, será una marea de emociones para todos”.

—Del repertorio renovado ¿nos puedes adelantar algo?

Tengo varias sorpresas, además de las canciones que hemos incluido poco a poco, tenemos un repertorio montado con la banda de cas 100 canciones, cuando es con banda sinfónica debemos adaptarnos a ellos, son cuestiones técnicas, musicales. Cantaremos las canciones que son obligadísimas, pero también habrá sorpresas, que les van a causar buen agrado.

“LA SCALA DE MIAMI YA SE CONVIRTIÓ EN MI CASA”

—Te presentas el 4 de marzo en la Escala de Miami ¿te va a acompañar Sarita?

“Será un concierto hermoso en un recinto que ya se volvió prácticamente mi casa, es un salón acondicionado de manera espectacular con todas las comodidades, en la mejor zona, maravillosa de la ciudad de Miami, para que disfruten de un buen ambiente, concierto, compañía, buenas bebidas, les ofrecemos un repertorio renovado, vamos con nuevos músicos y algunas sorpresas, que no puedo adelantar, pero los invito a que quienes están en Estados Unidos y puedan trasladarse, lo hagan. Asimismo, anunciaremos más fechas en Estados Unidos, para ir y visitar a todos los amigos en tantas ciudades, porque luego iremos a Europa, empezando por España, así que estén pendientes, porque ya iremos dando los avisos e invitaciones”.

Y aclaró que, en Colombia, el Día del Amor y la Amistad se celebra en septiembre “también estaremos con presentaciones en Colombia, mi país, pero será en septiembre, para los enamorados, es el mes del amor y la amistad, todo el mes se celebra, por ello nuestro tour será ese mes. En realidad, San Valentín es una celebración religiosa de la Iglesia Católica.

San Valentín era un santo que casaba a los novios a escondidas, porque eran perseguidos por el imperio romano, en esa misión como obispo, les daba la bendición del sagrado matrimonio, luego fue decapitado y murió mártir, y esa es la fiesta que se celebra. Lo que tendríamos que recordar además de los regalos y detalles, es elevar una oración a Dios para que bendiga esas relaciones y las mantenga en su propio amor”.

“SI NO HAY AMOR, TODO ES VACÍO”

—Si bien, el amor y la amistad se celebran en septiembre en Colombia y el 14 de febrero en México, creo que, con tus interpretaciones y talento, se celebra al amor cada vez que se te escucha. Es un privilegio escucharte cantar, naciste con una voz maravillosa y se te agradece, porque Latinoamérica necesita de estos artistas. GRACIAS ¿Para ti que significa el amor?

“Yo estoy constantemente en una misión de comunicación de amor, de ese amor divino ese que viene de Dios, que ya se ha explicado muy bien, el amor es el lenguaje de Dios, nosotros somos semejantes a Dios a través del amor, es la única forma en que podemos comunicarnos mejor, se rompen barreras entre los humanos, este mundo cambiaría y sería ideal si todos habláramos en el idioma del amor, creo que no hay otra forma de entenderse, todo lo que está fuera del amor crea discordia, desorden, alteración y no agrada a Dios, nos degrada, por eso a través del amor, estaríamos en paz con los hermanos, con la naturaleza, con todo lo que nos rodea, el amor es la vibración perfecta. Lo decía San Pablo en su preciosa carta a los corintios ‘Si no tengo amor, no soy nada, podría hablar el idioma de los ángeles, convertir las piedras en metales preciosos, pero sino tengo amor, eso de qué me vale’. Entonces podemos tener sabiduría, conocimiento, dones, talentos, hablar cantidad de idiomas, ser expertos en cualquier ciencia, pero si no hay amor, todo es vacío”.

—¿Hay alguna canción que le dediques a Dios?

“Hay una canción que es muy poco conocida, que la grabó José José, creo en sus primeros Lp’s en el de ‘La nave del olvido’, apenas empezando su carrera “Dios de nada se olvidó, no lo hizo, nos dio mundo, razón y el paraíso. Materia que su soplo humanizara, para que hoy mucha gente lo negara’. A través del amor aniquilamos el miedo, lo negativo, sabemos que vibramos en el amor de Dios, y por eso podemos ser felices”.

SARITA SOSA LO ACOMPAÑARÁ EN SU GIRA POR ESTADOS UNIDO

—En la Escala de Miami o algún show en Estados Unidos ¿Te va a acompañar Sarita Sosa?

“Sí ya lo estamos preparando, ella es muy cuidadosa, meticulosa, no quiere arriesgar nada, entonces está preparando muy bien su presentación, sus canciones, su show, está haciendo su montaje, esperamos definir esas presentaciones, no quiero adelantar cuáles, solamente que nos acompañen y estén pendientes de las redes sociales, de anuncios, para que ahí puedan disfrutar de esta sorpresa”.

—Ahora tu llegada a Europa ¿Te imaginaste dar este salto tan importante en tu carrera?

“Si, es una experiencia que ya he estado viviendo, yendo a países que no imaginaba, por ejemplo, en 2013 estuve en Dubái y fue un mundo nuevo, conocí una cultura maravillosa, diferente, te abre la mente. Ahora poder ir a otros países hermanos, de otras latitudes, va a ser hermoso, va a ser una experiencia, un crecimiento, aprovecho para enriquecerme espiritualmente y guardar eso en mi corazón, al final es lo que te llevas”.

ESTOY PREPARANDO LA GRABACIÓN DE MI NUEVO DISCO,

DONDE HABRÁ UNA GRAN SORPRESA, CON UNA GRAN FIGURA

He sido testigo de que a tus conciertos llegan personas de otros estados para verte y aplaudirte, te reciben con pañuelos blancos y te detienes a convivir con ellos.

“Yo aprecio y valoro mucho ese tiempo que la gente me dedica, ese amor que me transmiten, sus detalles, sus aplausos, sus palabras motivadoras, sus bendiciones, todo eso lo recibo con gran alegría y gratitud. Gracias a ellos soy Manuel José y seguiré siendo, lo menos que puedo hacer es corresponder, una foto, un autógrafo, un video. Los seguidores de Manuel José vibran en el amor, están en la sintonía del amor, por eso me siento contento, orgulloso de lograr esa misión, colocara la gente que nos escucha, las canciones, interpretaciones, conectados en el amor, en sentimientos positivos. Porque hay una fuerza más grande que la tristeza, que el odio, hay algo que todo eso lo disuelve, yo me considero un instrumento de Dios, todos lo somos y que bueno que lo estemos logrando”.

—¿Cuándo te escucharemos cantar en inglés?

“Espero que pronto, ojalá podamos consolidar algo a nuestro paso por Estados Unidos”.

—¿Qué planes tienes a futuro?

“La grabación de nuestro disco, donde habrá canciones hermosas, estoy ansioso por grabarlas, ya tenemos parte del repertorio seleccionado, estoy seguro de que les va a llegar.

En el disco vienen sorpresas muy grandes, como el de una gran figura que será parte del proyecto, pero me lo guardo para cuando llegue el momento, asimismo, estarán compositores como el maestro Manuel Fernando, gran compositor y productor.

Muy pronto, también viene un lanzamiento, tenemos una canción lista, un dueto con un cantante romántico, uno de los exponentes de la balada de Argentina, el maestro Jerónimo, que es una persona tocada por Dios, con una sensibilidad y espiritualidad desbordante”

Con todo respeto, no me gusta tomar temas que no son de buena vibra, ni innecesarias porque lo que nos interesa es saber la trayectoria del artista. Saber tu trayectoria, tu carrera, tus canciones, no chismes que no tienen caso, porque ser artista te lo ha dado tu talento y la reputación, la hace tu público, eso es lo importante. Gracias por tu tiempo.

“Gracias a ustedes por permitirme compartir todas estas cosas positivas, estamos concentrados en proyectos, en el público, en lo que esperan de nosotros, ese es mi compromiso, estoy aquí para cantar y voy a dar siempre lo mejor de mí para llegar a su corazón, para dar ese mensaje de Dios con el don que me regaló”, concluyó.

Manuel José se presentará el 17 de febrero en el Teatro Morelos de Toluca, Estado de México, y el 18 del mismo mes en el Teatro Ferrocarrilero de la Ciudad de México.