Rezago, falta de acuerdos y sucesión adelantada ahogan al Senado: Monreal

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Desde hace semanas, Ricardo Monreal dice que el Senado tiene pendientes de 120 a 150 nombramientos en instituciones autónomas, que sin esas designaciones podrían entrar en la parálisis.

El Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el controvertido INAI, al que el presidente Andrés Manuel López Obrador cuestiona prácticamente cada semana desde que llegó a Palacio, podría ser el prototipo de este embudo burocrático-legislativo.

“Y en este tema no tiene nada que ver el mandatario por más lo supongan los críticos”, indica el zacatecano.

Explica:

“Bueno, hoy (ayer) ha sido un día pesado, vino el gobernador de Oaxaca (Salomón Jara), vinieron los del INAI y vino la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados (con el panista Santiago Creel a la cabeza)”.

“En el INAI concretamente, me vinieron a transmitir su preocupación por dos cosas: La salida de un tercer comisionado del INAI, Francisco Acuña, que le restan 40 días. Y que, sin ese comisionado, las resoluciones que tenga el INAI no tendrán fuerza jurídica, incluso ya no podrían sesionar cuatro porque así lo establece la ley. De ahí su preocupación por el nombramiento de los dos integrantes del INAI pendientes y la convocatoria para elegir a este tercero”.

Monreal indica que los reclamos de los comisionados del INAI se hunden frente a la imposibilidad de que los grupos parlamentarios en el Senado se pongan de acuerdo a para designar a los pendientes porque cada grupo tiene sus propias propuestas. Incluso se da el caso, agrega, que el grupo mayoritario de Morena tiene varios candidatos.

Y para designar a cada uno se requiere mayoría calificada, es decir, las dos terceras partes de los 128 senadores.

Y no es el único caso.

“Espero la semana que entra, intensificar las negociaciones en cuatro temas, fundamentalmente: Tribunales Electorales en los estados, uno. En las Salas Regionales, que comparecen el día 21 los candidatos que nos propuso la Suprema Corte de Justicia para integrar Salas Regionales del Tribunal Electoral. INAI; Consejo de la Judicatura; Tribunal Agrario y Tribunal de Justicia Administrativa”.

—¿Entonces le volvieron a reiterar que se puede quedar paralizado el INAI si no salen los que faltan?, se le interrogó.

—“Sí, lo saben bien ellos y lo sabe cualquier gente que sepa derecho y hasta la que no sepa derecho, basta leer la Ley Orgánica del INAI para saber que si no tienen cinco comisionados, no tienen fuerza jurídica sus resoluciones”, responde agobiado.

En este punto rechaza a quienes afirman que la falta de designación de los Comisionados del Inai sea una instrucción presidencial.

“No es cierto eso, es un asunto de acuerdos del Senado… No, el presidente no se ha metido, el tema es la falta de acuerdos por las dos terceras partes, que ya estaban construidos en diciembre y que por falta de acuerdos entre ellos (entre los grupos parlamentarios), se incumplió la posibilidad de tener esos dos comisionados”.

Y explica:

“Sin embargo, debo de admitir que cada día que avanza el proceso de sucesión anticipada, sí se me dificulta más, porque ya no sólo son los grupos parlamentarios los que se introducen a la negociación política; sino también partidos políticos, dirigentes nacionales, gobernadores, dirigentes sociales. Ya no sólo es el grupo parlamentario y los senadores, y me vienen a visitar todos y yo a todos los atiendo… a eso me dedico, no tengo ningún problema para atender a todos los que quieran venir”.

—¿Pero dónde está atorado?

—“En la mayoría calificada… para tener esos comisionados se requieren las dos terceras partes y tienen candidatos distintos. Todos los grupos parlamentarios tienen distintos candidatos.

—¿Incluido Morena?

—“Incluso dentro de Morena, dentro de Morena hay unos que afirman: Debe ser uno, debe ser otro… O sea, sí es un mal momento de acuerdos”.

—¿Entonces el futuro del INAI está en el limbo?

—“No, mientras no salga y concluya el quinto comisionado, no está en el limbo. Los 45 días que le restan puede trabajar sin problemas. A nosotros nos quedan esos días para poder tener el acuerdo. Y la semana que entra a lo mejor lanzamos la convocatoria para el tercero que va a salir, que es el que está por cumplir, que le quedan 43 días o 45… Pero no, no hay problema. Yo confío en que lo saquemos a tiempo”.

Otro apuro es en estos momentos lo del “plan B” electoral de AMLO.

Dice que antier conversó con los presidentes de las comisiones responsables y ellos se comprometieron a avanzar rápido.

Mientras, reconoce Monreal, se fortalece la suspicacia pública de que es Morena la que intenta retrasar su aprobación.

¡Uf y recontra ufff!

