Sembrando Vida, experiencia que está funcionando”: Hugo Raúl Paulín

Adriana Moreno Cordero

Javier Alatorre y “Hechos”, dupla exitosa de Azteca Noticias

Sembrando Vida es un programa concebido para durar un sexenio y, después del que apoya a las personas de la tercera edad, es el más importante que tiene la actual administración y que busca crear conciencia entre los campesinos de varios estados del país para lograr ser autosuficientes y tener una condición de vida que no tenían, ya que para 2024, se pondría fin al subsidio con el que cuentan dichos campesinos, -en un inicio 5 mil pesos y actualmente 6 mil-, alrededor de 449 mil integrados a dicho programa y como condición deben tener 2.5 hectáreas.

Vale la pena destacar que dicho programa no es asistencialista porque los campesinos tienen que hacer su parte y para ello, hay 4 mil 300 técnicos que supervisan que esta labor se cumpla.

A cargo de Sembrando Vida está Hugo Raúl Paulín Hernández, subsecretario de Inclusión Productiva y Desarrollo Social, quien lo conoce muy bien porque él mismo estuvo involucrado en su concepción y señala que “la experiencia está funcionando”.

Actualmente, Sembrando Vida cuenta con mil 300 millones de árboles vivos, lo que se traduce en que cada campesino estaría contando con 2 mil 500 árboles. De estos, 20 por ciento son frutales; otro 20% corresponde a agroindustriales y un 10 por ciento restante son de especies, es decir, canela, pimienta y vainilla, todo esto sin olvidar los árboles de maderas preciosas.

Este programa cuenta con 17 mil 251 Comunidades de Aprendizaje Campesino, (CACS); 15 mil 13 viveros comunitarios y 15 mil 113 Biofábricas de insumos orgánicos que producen compostas, con lo que se erradica el uso de químicos. Una de las innovaciones de este programa radica en que los excedentes de producción se canalizan a los tianguis campesinos, con lo que se detona la economía local al tiempo que se genera riqueza.

No obstante, Sembrando Vida no ha alcanzado el nivel nacional; hay estados como Aguascalientes, Estado de México, Querétaro y otras entidades donde no ha sido implementado, sin embargo, en cuatro países de Latinoamérica como El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, sí se ha llevado a cabo dicho programa.

Como se recordará, en las visitas que ha tenido a México, John Kerry, enviado del presidente Joe Biden para asuntos climáticos, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha hablado de las bondades de Sembrando Vida y lo ha propuesto como una forma de mitigar la migración a Estados Unidos, esto no ha tenido eco en el vecino país del norte. “No depende de nosotros que esa inversión se haga”, explicó el subsecretario Paulín Hernández.

No obstante, desde la Secretaría de Relaciones Exteriores salieron los estudios para ver las posibilidades de Sembrando Vida no sólo en Estados Unidos, sino también en Centroamérica, pero uno de los obstáculos para esta última región, es que las condiciones de la tierra son totalmente diferentes. El subsecretario Paulín Hernández señala que se entregarán buenos resultados y a lo mejor, en la siguiente administración podría continuar.

Municiones

*** Sin duda, la dupla informativa de Azteca Noticias de Hechos y Javier Alatorre, a lo largo de 29 años ha tenido un éxito constante. “Esta noche en Hechos”, es el sello del periodista Javier Alatorre que escucharemos hoy, como desde hace 29 años, al inicio de su noticiario nocturno por TV Azteca. Y es que hace casi tres décadas, Javier Alatorre apareció en su primer noticiario de televisión e impuso su estilo propio en esta emisión ininterrumpida de Hechos, desde el año 1994. Como bien lo ha expresado el propio conductor de uno de los noticieros nocturnos más vistos, “he tenido el privilegio de contar la historia de nuestro país, la historia del mundo, noche a noche, con ustedes”, ello, en referencia a los millones de mexicanos que lo siguen en las pantallas de Azteca. Javier Alatorre ha sido corresponsal de guerra, director y conductor de innumerables programas de investigación, promotor de causas sociales, entrevistador de importantes protagonistas de la historia y además conductor de programas de radio. Estamos hablando de uno de los periodistas y líder de opinión con mayor credibilidad, no sólo por su profesionalismo sino también por su empatía, sencillez y cercanía a la gente, a quien le da voz en cada una de las emisiones de Hechos. En el último lustro, “Hechos” se ha transformado en el espacio informativo más innovador e incluyente, a través de sus multiplataformas, gracias al liderazgo de Benjamín Salinas Sada, vicepresidente del Consejo de Administración de Grupo Salinas, quien con su visión de futuro ha posicionado a TV Azteca con los mejores programas informativos que alcanzan a todos los grupos de edad, llegando a 99% de los hogares mexicanos. El mérito, sin duda, lo tiene también todo el equipo de trabajo de TV Azteca que ha hecho posible 29 años de trabajo periodístico acompañando a nuestro país a construir su historia. Así, el noticiario “Hechos” y los espacios informativos de Fuerza Informativa Azteca son ejemplo de cómo TV Azteca refrenda su convicción y compromiso de que sea la opinión de la gente la principal protagonista de la noticia, al ofrecer al televidente una novedosa propuesta informativa que conjuga innovación e información. México no sería el de hoy, informado, analítico, participativo, empático, solidario, sin el legado del noticiario “Hechos” que nació de la idea y genialidad de Ricardo Salinas Pliego. Felicidades.

*** “Lamento mucho que haya quien quiera renunciar a la política, que sean tiempos en los que se olviden que, tanto la definición de las reglas como la definición de los árbitros, es, y ese es el espíritu que está en la Constitución, el resultado de un arreglo político, de un consenso político, de hacer política en el mejor de los sentidos”. Esto lo dijo el consejero-presidente del INE, Lorenzo Córdova, en relación a lo que propone Morena, específicamente el flamante secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, que los cuatro consejeros que en abril ser tienen que elegir, sea mediante el bonito método de la tómbola. Está bien que como dice una vieja canción, la vida es eso, una tómbola, pero de ahí a que esta errada y llamada Cuarta Transformación lo quiera imponer como método por encima de la negociación y el consenso, hay una infinita distancia. Agregó el doctor Córdova que “como presidente de un órgano simple y sencillamente me remito a lo que dice la Constitución, a veces es bueno leer la Constitución digo yo”. Bueno, pero qué se puede esperar de los diputados morenistas y rémoras que los acompañan, si no leen ni siquiera lo que tienen que votar. El nivel es ínfimo.

