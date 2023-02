En Senado van hoy contra reforma de vida eterna o transferencia de votos

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

De los más de 400 artículos reformados dentro del llamado “plan B” electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, uno —el 12— fue desde un inicio rechazado por prácticamente todos, bueno, hasta por el propio mandatario, quien advirtió que si lo aprobaban el lo vetaría.

Este articulado sorteó desde entonces todos los obstáculos legislativos y políticos en San Lázaro y en el Senado, por más que todos indicaron que ese artículo sólo beneficiaría al Partido Verde y al PT, y continuó vigente para ser aprobado y promulgado.

Hoy, que es el único que falta por tramitar, parece que le ha llegado su fin porque el plan es que el proyecto de dictamen que se va a discutir hoy en comisiones lo deseche.

El proyecto inicial es que se excluya el artículo 12, que se refiere a la vida eterna o transferencia de votos, de partidos entre sí.

Una vez que se tramite así, entonces el resto de los artículos reformados se remiten al Presidente de la República, para que éste los publique en el Diario Oficial de la Federación y quede promulgado su “plan B”, con el que pretende modificar todos los órganos, instituciones y normas que rigen la vida electoral de México.

Se libera lo electoral y sigue lo del espacio aéreo

Dentro de los trámites pendientes en el Senado, hay otro que hace crisis y es el de la aprobación de la nueva Ley de Espacio Aéreo. Para tramitar su dictamen, ayer se reunieron las comisiones correspondientes a donde deberán abrirse las puertas a las voces de expertos.

De igual forma, hoy se estará tramitando en comisiones la participación de 15 aspirantes a ocupar cargos en las salas regionales de los tribunales electorales.

Colateralmente, prosiguen las negociaciones entre grupos parlamentarios para avanzar en otros nombramientos requeridos por distintos órganos autónomos que están pendientes de integrarse.

Una buena noticia ayer fue la liberación del jardín Luis Pasteur de grupos de jóvenes que se habían apoderado de este espacio para exigir la aprobación del uso lúdico y medicinal de la marihuana y que mantenían desde entonces dentro de una espesa nube de humo los alrededores de esa zona y en una situación de inseguridad a los vecinos que tenían que transitar por ahí.

Los senadores de todos los partidos hicieron un reconocimiento al gobierno de la ciudad, por haber logrado esta recuperación, que era una demanda no sólo de legisladores sino de habitantes de las colonias aledañas.

Retener a jóvenes talentosos todo un reto de México

México no puede permitir que los jóvenes con talento salgan de nuestro país por la falta de oportunidades, al contrario, se debe hacer un esfuerzo para retenerlos, darles seguimiento y apoyo, a fin de poner sus conocimientos en beneficio de nuestra patria, indicó ayer Ricardo Monreal.

El presidente de la Junta de Coordinación Política, líder de la mayoría senatorial de Morena y precandidato abierto al 2024, subrayó la importancia de atender este grave problema que hoy significa una de las más cuestionables sanciones sociales y económicas para el país.

Así al participar en el foro “Jóvenes talento: cambiando paradigmas”, realizado en el marco de la conmemoración del “Día Internacional de la Justicia Social” en las instalaciones centrales del Senado, dijo que este tipo de encuentros “son una llamada de atención; una reflexión para quienes formamos parte del gobierno y de los poderes, ya sea en el Ejecutivo, Legislativo o Judicial, para hacer un esfuerzo por retener esos talentos, darles seguimiento, apoyo, respaldo y para que puedan fructificar sus conocimientos en beneficio de nuestra patria”.

Monreal se comprometió a escuchar sus demandas, para traducir sus preocupaciones en leyes, en normas jurídicas y en reglas de observancia general.

En su oportunidad, Alejandro Reynoso Medina, director nacional del colectivo “Juventud Real”, exhortó a los jóvenes del país a unificar amistades, apoyarse entre sí y a luchar por las causas del otro, para construir una mejor sociedad y un mejor México.

“Hay que construir una mejor sociedad y, desde nuestras diversas áreas, impulsar proyectos en pro de la población. Que las palabras no sólo queden en discursos, sino que se traduzcan en acciones concretas para beneficio de nuestra sociedad”.

Cristal Pelayo Rodríguez, directora de Servicios Administrativos del Senado, dijo que es muy importante que se reconozca el talento mexicano, porque “así incentivamos a los jóvenes a que sigan su sueño, se les reconozca y no hacerlos a un lado.

“Celebro que Juventud Real sea una organización comprometida con el empoderamiento de los jóvenes y que también se ha convertido en una plataforma dedicada a la participación ciudadana.

“Lo importante aquí es que no hay temas de partidos políticos; no importa la religión, al contrario, esto nos une más como sociedad. Hay que quitarnos los estereotipos de por qué ellos sí y nosotros no, tenemos que trabajar porque todos seamos iguales”, indicó.

Esperanza Luna Barrio, coordinadora de educación de “Juventud Real”, habló de la importancia de que los jóvenes, fuera de sus simpatías políticas, construyan un frente para romper con la polarización que ha dividido a la sociedad y dar paso a la reconciliación social”.

Es la reconciliación, agregó, un factor clave para el fortalecimiento de mejores políticas públicas a favor de la educación, porque, al reconocer la diversidad de la sociedad, se da paso a la consolidación de un país más inclusivo, colaborativo, justo, seguro y verde, concluyó.

