Juicio a García Luna evidencia al narco-Estado en México: Monreal

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Ricardo Monreal es directo y claro. Su contundencia no deja espacio a la rectificación. Aquí muestra que, cuando quiere, no permite dudas.

Senador: ¡García Luna, culpable!…

“Sí, el jurado ya lo declaró culpable… pero yo he dicho y sostengo que no se puso en el banquillo de los acusados a un hombre, a un funcionario, a una persona; sino a un Estado nacional… y me da mucha tristeza que haya habido, que esté en evidencia un narco-Estado”, respondió sin parpadear.

Y para subrayar lo dicho, agrega:

“Algo también tenemos que aceptar y admitir, que la justicia mexicana hay vacíos y tiene un déficit, porque la justicia mexicana no ve todos esos asuntos y tiene que ser una justicia extranjera la que nos ponga en evidencia sobre estos temas tan trascendentes, porque el veredicto —aunque falta la resolución sentencia del juez—, nos hace quedar mal en el mundo porque se trataba de un alto funcionario; el más importante en materia de seguridad pública”.

—¿Hay omisión de la Fiscalía (mexicana)?, pregunta el reportero.

“Hay omisión de la Fiscalía y hay omisión del Poder Judicial. Hay, me temo, en el Poder Judicial, complicidades, corrupción y pago de silencios o de no vinculación a proceso de personas que han cometido delitos graves, como es el caso”.

—¿Tenía que haber sido juzgado en México?

“¡Claro! Lo que se hubiera hecho si hubiese justicia en México, es haberse juzgado en México.

“Y, me parece que el veredicto del jurado es muy lamentable para México, porque repito, se puso en evidencia la existencia de un narco-Estado.

“Y con el presidente López Obrador, que es el único que no se ha vinculado o al que no se le ha vinculado con este tipo de crimen organizado, es lo único que nos puede salvar para no retornar a esquemas del pasado, que ahora nos han fijado y condenado por esta circunstancia”, indica.

El zacatecano, cuarto aspirante presidencial aceptado por Morena-AMLO, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado y coordinador de la mayoría senatorial del partido en el poder, y por lo tanto el político más relevante dentro de la 4T que se atrevió ayer a reconocer las consecuencias del fallo contra García Luna, se va a fondo:

“… este Gobierno es el que ha denunciado y este Gobierno no sabemos hasta qué punto en los círculos del poder tuvo alguna relación”.

—¿Coadyuvancia?

“… seguramente lo aclarará el Presidente o el canciller… Pero a mí no me alegra que nos pongan en evidencia… me preocupa el que estemos en el banquillo de los acusados como Estado nacional.

“Y ahora las consecuencias y los daños colaterales que esto implicará, y a cuántos habrá de implicar, ese es el otro tema que viene enseguida de manera inevitable.

—¿Otros personajes públicos importantes implicados?

“¡Claro!, se tiene que ver.

—¿Cómo quién?

“… no quiero mencionar nombres, pero eso lo tendrá que dar la propia investigación”.

—¿Llegará hasta el ex presidente (Felipe Calderón)?

“No lo sé y no me quiero adelantar a ningún tipo de pronósticos ni tampoco de acusaciones…. creo en el debido proceso, creo en la presunción de inocencia y no voy a salirme de eso. Creo en el Estado de Derecho.

“Creo en el Gobierno de leyes, en los gobiernos de leyes, entonces vamos a esperar ver qué sucede en los próximos días”.

Otros casos

Hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador, el Fiscal General de la Nación, Alejandro Gertz Manero, y la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, y todos los que tengan responsabilidades hacia abajo, no podrán esconderse ni eludir sus responsabilidades.

Están ahí, frente a la cara de la Nación entera, los casos del general Salvador Cienfuegos, quien fue aprehendido en EU y por negociaciones de gobiernos regresado de EU para ser juzgado aquí, y en lugar de eso se le exoneró y garantizó una libertad incondicional bajo protección del Estado.

Está pendiente la extradición de Ovidio Guzmán —señalado por autoridades norteamericanas de ser el principal responsable del flujo de fentanilo hacia EU—, y si procede, pues debería ir sumado al inicio de una investigación y proceso de responsabilidades al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien se ha ufanado de haberlo dejado en libertad en 2019.

Y así otras muchas investigaciones que deberían estarse tramitando en México que tienen que ver con presuntos acuerdos entre carteles y funcionarios en la conducción de elecciones a modo.

Nadie hoy en México, luego del juicio y sentencia contra Genaro García Luna, puede meter las manos por ningún funcionario empezando por AMLO.

¿O usted si las metería por él o algún otro de su gobierno?

Para la foto

Mire usted, a cierta edad y con tanto tramo recorrido en esto, ya no nos sorprenden los encuentros como el de la tarde de ayer entre Ricardo Monreal y Claudia Sheinbaum en las oficinas de la jefa de Gobierno.

El encuentro no significa rendición alguna. Ni de ella ni de él. Simplemente un encuentro para la foto de mañana. Nada más.

vizcainoa@gmail.com

www.endirecto.mx

@_RVizcaino

facebook.com/rvizcainoa