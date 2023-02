García Luna, no fue soplón; ¡chitón!

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Evitó delatar a políticos ligados al crimen

Saldo del juicio, un país corrompido

Dudas sobre gobiernos de FCH, EPN y AMLO

Urge transparencia en colaboración con EU

Morena busca linchar a Calderón

Mier, depredador de la democracia

Busca candidatura al gobierno de Puebla

Musk si hay presión no instalará Tesla en México

AXA, RSC

Todos tenemos, por nacer, los mismos derechos.

Ningún gobierno puede arrebatárnoslos justamente

George William Curtis (1824-1892) Escritor y orador estadounidense

El colofón del juicio Genaro García Luna, ex titular de la Secretaría de Seguridad de Felipe Calderón, en Estados Unidos, es una carambola de 5 bandas. Una para el vecino del norte, donde el proceso en Brooklyn no tuvo el impacto mediático que se esperaba en México, pero que cumple con un guiño para con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que estaba interesado en sacar provecho político electoral.

Además de ello, para nuestro país el saldo es devastador. La imagen quedó por los suelos. Se confirma una nación con enorme corrupción; con hondas raíces que ligan a la clase política, en todos sus niveles (desde las policías hasta el Ejecutivo federal).

Por si fuera poco, en ese juego de billar político, quisieron embarrar al ex presidente Felipe Calderón, pero no lo lograron. Quedó consolidada la duda: El panista era cómplice o era un incompetente, al no saber lo que hacía García Luna, su funcionario clave de seguridad nacional. En ambos casos Calderón queda exhibido.

Otro aspecto importante está relacionado con la enorme fortuna del ex secretario de gabinete, quien en los gobiernos de Vicente Fox y FCH estuvo a cargo de las relaciones con las agencias antidrogas y de seguridad nacional de Estados Unidos, no se dieron cuenta en el gobierno de Enrique Peña Nieto, ni al inicio de la presente administración.

Además, se vio la “buena onda” del juez Brian Cogan para con el presidente López Obrador, porque al momento en que el abogado de García una, le recordó a uno de los testigos que había dicho que había entregado dinero para la campaña presidencial de López Obrador, de inmediato el juzgador impidió que contestara, a pesar que se encontraba bajo juramento y que tenía una copia del expediente.

Quizá el tema más importante es: Genaro García se tragó completa la investigación y no fue soplón de otros funcionarios de la administración de Felipe Calderón. Pero tampoco exhibió a Peña Nieto, ni a las actuales estructuras de la lucha contra el narcotráfico del gobierno de Andrés Manuel. Por eso, se ve el trato menos severo contra el policía mexicano.

No debemos olvidar la postura de la directora de la DEA, Anne Milgran, al reclamar a la Cuarta Transformación, de apoyar mínimamente en la lucha para detener el tráfico de fentanilo a la Unión Americana, lo que ahora se convierte en un problema grave de drogas en México. La Colaboración con las agencias estadounidenses no es sometimiento, ni violación a nuestra soberanía. Es unirse a un enemigo en común: el crimen internacional.

Al final de cuentas, ¿qué significa la declaración de culpabilidad de García Luna?

La sentencia, que podría ser hasta cadena perpetua, más 30 años, como sentenciaron a “El Chapo” Guzmán.

Con la sentencia, le quitan al gobierno mexicano la opción de extraditarlo y usar el caso políticamente. Posiblemente, ese acuerdo pudo haberse llegado con la justicia estadounidense.

Atrás está Felipe Calderón, con lo que quiere capitalizar la actual administración que la mayoría de los electores se equivocaron con la elección del panista en el 2006, año en que AMLO acusó de que le robó la elección, pese a que se contaron voto por voto, casilla por casilla, los sufragios, no superó al panista.

Pero, por el momento no hay pruebas en contra el expresidente panista, aunque la tradición de los ignorantes del Derecho, de Morena, pidan su linchamiento. Los mexicanos debemos evitar linchamientos políticos que se conviertan en persecuciones judiciales. Si encuentran evidencias, pues que lo refundan en la cárcel. En lugar de vociferar, lo mejor para los morenistas es que se conviertan en investigadores. Pruebas.

En lo que corresponde a García Luna, por ahora, el extraditarlo llevaría el riesgo de que salga mucho más de esas negociaciones secretas entre políticos y delincuentes. Esa es la duda que hay detrás de este juicio que es trascendente para México, pero en nada le quita el sueño a los vecinos del Norte.

PODEROSOS CABALLEROS

IGNACIO MIER: De verdad el poblano Ignacio Mier cree que con acabar con la democracia en el país, luego de amenazar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que los diputados de Morena “analizarán” sus atribuciones, logrará la gubernatura de Puebla. Que equivocado el político que tiene mucho pasado sucio, desde su paso por el PRI. Después de intentar asesinar al INE, quedará su nombre marcado para que nunca tenga un puesto en la administración pública. Quien ataque a la democracia, debe ser castigado con el desprecio en las urnas. *** TESLA: Elon Musk, dueño de la automotriz Tesla, no es un político que quiera quedar bien con el presidente López Obrador. Es un empresario racional que ve utilidades, no quiere ser el señorito simpatía de 2023. Por ello, decidida la colocación de su planta en México, donde esté cerca de las empresas de autopartes que le surtan a la estadounidense que se convirtió en ícono de los vehículos eléctricos. Si ve que hay presiones políticas del gobierno de mexicano, preferiría irse a otro país que le ofrezca seguridad en sus inversiones. Así de sencillo. Sería maravilloso colocarla en Nuevo León o en Hidalgo, donde más le convenga a Musk, a quien no le interesa hablar con AMLO, sobre ese tema.

