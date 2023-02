¿Qué festina la 4T?

Por la Derecha..!

Luis Ángel García

Desbocados “dirigentes” del partido, abyectos legisladores y voceros aliados de la 4T se precipitaron en festinar la condena a Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública. El oficioso diputado Ignacio Mier y el gerente de Morena, Mario Delgado, se apresuraron a celebrar la decisión del jurado neoyorquino que declaró culpable de cinco delitos -todos contra la sociedad americana- y se colgaron la medalla del triunfo de la justicia norteamericana, cuando debió darles vergüenza en no haber hecho nada para detener aquí y llevado a los tribunales mexicanos al creador de la AFI.

Se regodearon cuando una caterva de narcotraficantes confesos y convictos lo exhibían como corrupto, cuando en el territorio nacional no se inició ninguna investigación, aunque ahora aparecieron hasta órdenes de aprehensión e ilusamente reclaman su extradición. Cebados en el odio enfermizo al ex presidente Felipe Calderón por haber ganado las elecciones en el 2006, ridículamente anuncian que van por Fox y el michoacano, aunque no tienen nada contra ellos. ¿Quién puede ir tras ellos, los testaferros del Presidente que arengan desde el Congreso o los gringos? Se les olvida que el Departamento de Justicia y sus agencias tienen mucha información, no sólo de los personajes del pasado, sino investigaciones que pueden involucrar a actores del presente. Hay que recordar que muchos sectores políticos y de seguridad nacional están ávidos de declarar a los cárteles mexicanos de las drogas como terroristas y tener un pretexto para entrar al país y sustraer a mafiosos y políticos ligados a ellos.

El entreguista Mier, que busca denodadamente la gubernatura de Puebla y ansía la unción del “gran elector”, y Delgado, que no ha podido controlar a las tribus de su partido, como felices quinceañeras, repiten el guion que les dictan desde Palacio Nacional para vociferar y alentar el linchamiento mediático contra los corruptos neoliberales.

Sí es una vergüenza el caso del otrora poderoso jefe policiaco, no por lo que haya hecho o dejado de hacer -en su proceso no se aportaron pruebas o evidencias sobre su culpabilidad, se le halló culpable por testimoniales de impresentables testigos-, sino porque las instancias de seguridad e inteligencia del gobierno no supieron llevarlo a la cárcel aquí. Eso es lo vergonzoso, la impunidad que existe en México. En la corte neoyorquina no sólo se juzgó a Genaro García Luna, se exhibió a todo el Estado mexicano, se nos presentó como un país de narcos, de corruptos y reino de impunidad. Eso es lo que no ven quienes celebran la condena al ex secretario de Seguridad Pública; tanto invocan al brazo justiciero americano, que debieran poner sus barbas a remojar, no son iguales, son peores. No se cuelguen medallas ajenas, esos son triunfos robados.

Sólo por no dejar: La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, participará en 16 asambleas en lo que resta de febrero y parte de marzo; en este marco, Francisco Chíguil, alcalde de la Gustavo A. Madero, se declara de facto en su operador político para la zona norte de la CDMX. Buscará promover las aspiraciones de la jefa de Gobierno con miras al proceso electoral de 2024. Para mostrar músculo, congregó a miles de simpatizantes en el deportivo Hermanos Galeana, de aquella demarcación, siendo ésta, una de las más concurridas de las asambleas que ya se han realizado.