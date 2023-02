Temor en Palacio por mitin en el Zócalo

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Busca frenar ambiciones totalitarias

Millones, los opositores del lopezobradorismo

Falso que pidan libertad a García Luna

Cárcel para él y los corruptos de ayer y hoy

El INE no se toca, la democracia tampoco

Caso Zárate Vite

Coca-Cola, RSC

Como la dicha de un pueblo depende de ser bien gobernado, sin corrupción y

con asertivo talento, la elección de sus gobernantes exige una reflexión profunda

Joseph Joubert (1754-1824), ensayista y moralista francés

La congregación en el Zócalo de la Ciudad de México y en 70 plazas del país, del próximo domingo, es trascendental para la democracia nacional. Nadie, ni con el 99% de los votos puede convertirse en dueño y señor de un país como el nuestro. Nadie, en nuestra democracia que ha costado miles de vidas, puede perpetuarse en el poder. Nadie es más grande que México.

No hay un parámetro para medir el nivel de oposición que ha generado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero son menos de los que votaron por él en 2018. Por eso están nerviosos en Palacio Nacional.

Existen en el país grupos organizados de la oposición que no están ligados a partidos políticos, ni organizaciones que generalmente sacan provecho de este tipo de movilizaciones. Son mexicanos que, aunque reciben dinero de programas sociales, exigen democracia. No se venden por unas monedas.

El próximo domingo, en las principales plazas de 70 ciudades del país, se reunirán millones de mexicanos para exigir, primero, piso parejo en las elecciones; segundo, que el gobierno no regrese el pasado priista, ni a las ambiciones panistas, ni a la mediocridad de perredista, de tener el control de los órganos electorales para enquistarse en la Presidencia de la República.

La convocatoria no es, como en los sueños de opio de los políticos mexicanos, una manifestación para exigir la liberación de Genaro García Luna, un ex policía sentenciado por corrupto, ni para apoyar a su ex jefe, Felipe Calderón.

Qué pocas neuronas tienen los legisladores del oficialismo morenista, que así pretenden descalificar una movilización opositora que tiene como principal objetivo el respeto a la democracia; que no vuelva, como en el pasado del totalitarismo priista, gubernamental el órgano arbitral electoral. Autonomía al INE que llevó al poder a Vicente Fox y Andrés Manuel López Obrador, del PAN y Morena, respectivamente, sin que existiera violencia en el país y con un alto grado de credibilidad en los resultados electorales.

La alternancia sin un sólo muerto.

Así de simple. Es una manifestación contra las ambiciones criminales y delincuenciales que militan en Morena (no todos obviamente) que buscan destruir al INE con el fin de crear incertidumbre, caos y desconfianza. Así empezaron Mussolini, Hitler, Augusto Pinochet, Daniel Ortega, Hugo Chávez, Fidel Castro, Sadam Hussein, Pol Pot, entre mucho más que, trastornados, quieren más poder.

Yo, como ciudadano, asistiré para exigir al presidente de la República, sus diputados, sus senadores, sus gobernadores, sus alcaldes, y otros personajes que le sirven como al rey semidiós, respeten la voluntad del pueblo en las urnas; donde la autoridad electoral sea totalmente autónoma del gobierno.

El discurso del oficialismo es que ellos defienden los intereses de los pobres. Los pobres necesitan democracia, necesitan la alternancia para exigir a sus políticos mejores condiciones de vida.

López Obrador y varios de sus los dirigentes de Morena, han comentado que es mejor mantener “jodido” al pueblo, que darle las herramientas para que pueda superarse; por al salir de la jodidez, son tan malagradecidos que dan la espalda a quien lo ayudó a salir de la miseria. Es mejor no desarrollar sus mentes y sus corazones políticos.

Así piensan los autócratas. Así piensan desde el poder estos políticos que en la izquierda, malentendida, sólo quieren la política para saquear la riqueza del pueblo.

Los ejemplos brillan: Fidel Castro en Cuba; Nicolás Maduro en Venezuela; Daniel Ortega en Nicaragua; Evo Morales en Bolivia, así como otros políticos, entre los que destacan los primos los primos Fernández (Cristina y Alberto) que llegaron bajo la sombra de Néstor Kirchner en Argentina con el fin de mantener al peronismo, populismo militarista, en la silla presidencial.

México se juega en 2024 la democracia. Mientras el oficialismo en diputados y senadores quieren descalificar la marcha del próximo domingo, más gente se va a unir a la exigencia de democracia en el país.

Ante la falta de talento y de estrategas en Morena, los legisladores utilizan argumentos banales dictados desde el púlpito de Palacio Nacional.

La estrategia del gobierno y el oficialismo es muy clara. Quieren debilitar las estructuras ciudadanas de INE con el único objeto de crear un caos en el proceso electoral presidencial de 2024 y generar la anulación de la elección. Tal sería la magnitud del desastre en cientos de casillas y distritos, que acabaría la elección en una anulación y quedaríamos sin Presidente, ni diputados, ni senadores, a nivel federal. Incluso hasta las 9 gubernaturas, en disputa, quedarían acéfalas.

El único beneficiario sería López Obrador. Lo hemos visto, cuando pierde arrebata.

Cuidado con lo que hace la mayoría de Morena con nuestros árbitros electorales.

PODEROSOS CABALLEROS

ZÁRATE VITE: La SCJN deberá cuidar que no se utilice el sistema judicial para perseguir y agredir a periodistas, porque es lo que se ha hecho con el compañero Arturo Zárate Vite, quien a pesar de haber logrado dos resoluciones de inocencia y cuando ya estaba cerrado el proceso, el Séptimo Tribunal Colegiado en materia penal con sede en la CDMX decidió reabrirlo. Ahora, según planteó el senador Emilio Álvarez Icaza en sesión plenaria, la Corte deberá analizar la petición del periodista para que su caso se revisado por ministros y ministras, toda vez que el proceso penal está plagado de graves violaciones a los derechos humanos, al debido proceso y a la Constitución.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

COCA-COLA: Liderada por Bruno Pietracci, Coca-Cola México Move x Rosalía, en varios países de la región Coca-Cola Move. Es el primer lanzamiento de Coca-Cola Creations para este 2023, inspirado en el poder transformador de la música. Además, con este lanzamiento, los fans podrán crear su avatar customizado en 3D con las características que tendría en el metaverso. También podrán escuchar una playlist basada en su estado de ánimo.

