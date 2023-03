La sucesión atrae la atención de todos

Si algo está comprobado es cómo la sucesión presidencial atrae a la mayor parte de los ciudadanos, sin importar sus vericuetos, modificaciones. Planteamientos y distintas presentaciones.

Es atractivo desde el momento mismo en que un Ejecutivo asume la Presidencia de la República y se convierte en el tema principal de las pláticas de café, restaurantes, familiares y, por supuesto, de los medios en que se desenvuelven los políticos.

Se generan controversias, provoca discusiones, surge la polémica y corren las apuestas sobre cuál será el candidato del partido en el poder.

No importa que en las pocas más de dos décadas del presente siglo, la alternancia se haya presentado con tres de los cuatros presidentes surgidos de tres partidos distintos.

Los que interesan son los prospectos que maneja el partido en el poder, aunque ya se vio que, en tres ocasiones, los personajes seleccionados se han quedado en el camino. Francisco Labastida fue el primero que perdió una elección siendo su partido (PRI) el gobernante; con Josefina Vázquez Mota (PAN) sucedió lo propio y, nuevamente, un candidato del PRI, José Antonio Meade, como partido en el poder sufrió la misma debacle.

Labastida fue un candidato por descarte, ya que el PRI había modificado sus reglas y solamente aquellos que habían sido electos en alguna posición de representación popular podrían convertirse en candidato presidencial.

No fue el mejor candidato, pero el tricolor confiaba en su fuerza electoral para darle el triunfo, lo que no sucedió así y por vez primera el PRI perdió la Presidencia de la República.

Josefina Vázquez Mota pasó por una circunstancia similar, aunque careció del apoyo real de su partido y fue dejada a la deriva. Después de doce años de gobierno presidencial, el PAN dejó el gobierno, ya que Josefina fue enviada hasta el tercer lugar.

José Antonio Meade fue un candidato emergente, ya que el PRI comprobó que no podría ganar los comicios presidenciales y Miguel Ángel Osorio Chong, el prospecto mejor posicionado, decidió no participar y Luis Videgaray, el más poderoso del sexenio, apreció que no tenía con qué competir.

En la actualidad, el morbo mueve a apostar por uno u otra de las tres “corcholatas” propuestas por el propio Presidente de la República, algo que no había sucedido anteriormente, ya que incluso los priistas pedían la opinión del Presidente sobre con cuáles cartas jugar, pero éste no aparecía para destaparlas. Incluso el destape del seleccionado corría a cargo de uno de los tres sectores que componían la esencia de ese partido. Fidel Velázquez se convirtió en el mago de la chistera, aunque también correspondió al hoy todavía diputado federal, Augusto Gómez Villanueva develar el misterio en el lejano 1969. Ahora serán una serie de encuestas las reveladoras del nombre del candidato o candidata presidencial del partido en el poder.

Ya se verá si los prospectos de Morena son capaces de asimilar que no fueron elegidos y si alguno de ellos reacciona como lo hicieron algunos malos perdedores como Javier García Paniagua, Alfredo Del Mazo o Manuel Camacho Solís.

El Insabi no tiene medicamentos ni logra sacar completa una licitación, pero su director, Juan Ferrer, se placea por Tabasco en busca de un cargo para el futuro. El antropólogo paseó a sus anchas por las calles de Villahermosa, aunque la ciudadanía carezca de los más elementales medicamentos… Finalmente, Tesla sí establecerá su fábrica en México, en el estado de Nuevo León, aunque no será en Monterrey, sino en un municipio conurbado, Santa Catarina.

