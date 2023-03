Presupuesto de extorsión oficial

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Nadie quitará programas sociales

Oposición los mantendrá o muere

Morena asusta con el petate del muerto

Manipulación del dinero público

Musk divulga la megafactory en Santa Catarina

Yasmín Esquivel debe renunciar a la Corte

Así evita daños a terceros

RSC: Cotemar en la web

La descomposición de todo gobierno comienza por la

decadencia de los principios sobre los cuales fue fundado

Montesquieu (1689-1755), escritor y político francés

El presupuesto para 2023 en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tendrá el monto más grande en la historia del país.

El gasto destinado para pagar el costo financiero de la deuda pública aumentó 30%, con respecto al monto del año pasado. Bienestar, Sectur, Sener, Semarnat y Pemex, recibirán tal cantidad de dinero, como nunca en su historia. Incluso CFE y Petróleos Mexicanos, que deberían entregar utilidades a la Tesorería, simplemente se convierten en parásitos de quienes aportan impuestos para el desarrollo de la nación.

Todo el gobierno, a nivel federal, tiene 8.3 billones de pesos para gastarlos en 2023. Una suma que debería estar enfocada a sectores de educación, salud, seguridad, bienestar e inversiones, para el beneficio de los 130 millones de mexicanos que habitamos el país.

No es un presupuesto austero, ni mucho menos de un monto de dinero que esté destinado precisamente para cumplir con las necesidades de los mexicanos. Esa abundancia, claro, no es para todos.

En el gasto programable que es el destinado para las liquidaciones de salarios para la burocracia, para obras e infraestructura ya establecidas, así como para el pago de participaciones de gobiernos de los estados y municipios, hay un relativo incremento; magro.

Sin embargo, el 28% de los recursos aprobados para este 2023, corresponde al rubro de gasto no programable, mismo que tuvo un incremento del 21%, con respecto al año pasado. Este crecimiento se explica al pago por el costo financiero de la deuda pública que aumentó 30% con relación al año pasado.

El incremento de las tasas de interés, que últimamente el Banco de México fijó a las tasas de referencia en 11%. Hay riesgo que Banxico incremente aún más las tasas, con el fin de mantener el precio del dólar debajo de los niveles de los 18.35 pesos, con que el gobierno de Andrés Manuel recibió en diciembre de 2018.

Sin embargo, este gasto no se verá reflejado en bienes y servicios públicos, ya que se destinará una buena parte a programas sociales, esto significa que la actual administración incrementará dichos gastos asistencialistas con el único fin obtener votos, tanto en la elección de este año, como para la del 2024 dónde se juega la existencia del socialismo gubernamental.

El 72% de los recursos aprobados corresponde a los recursos programables. Una de las maneras para clasificar esos recursos es por su naturaleza administrativa y ahí se encuentran Pemex y la comisión federal de electricidad.

Por qué decimos que es un presupuesto electorero, primero porque se enfoca aniquilar al INE con el único fin de hacer vulnerables los comicios de este año; este es el laboratorio del gobierno federal en materia electoral, y en segundo lugar coaccionar, extorsionar, pues, a los grupos vulnerables, generalmente los más pobres, a quienes se les entrega dinero con el fin detener su lealtad en las urnas.

Entregar recursos a la Secretaría de Bienestar, es regalar dinero a ancianos, a madres solteras, a jóvenes que ni estudian ni trabajan, así como algunos, para que puedan ir a clases.

Así abandonan a los estados y municipios. Excepto aquellos que tienen la bandera de Morena. El resto no son de la simpatía del gobierno federal y, lo peor de todo, en las entidades donde no hay el número suficiente de simpatizantes, los dejan en la tierra del olvido.

El país no puede caminar por ese sendero. A través de los programas sociales, que ahora ni la oposición junta puede quitarlos, Morena extorsiona. Con la burda amenaza de que si no votan por ellos, la oposición se los quitaría. Sólo un descerebrado lo haría. Esto, por supervivencia electoral.

PODEROSOS CABALLEROS

TESLA: Al final de cuentas, Elon Musk no habló de sus planes de instalar una planta de autos de baja gama de su empresa Tesla. En cambio se tomó fotos con el gobernador de Nuevo León, Samuel García, y en Twitter se manejó una fotografía de “Nuestra próxima gigafactory estará en México, fabricando nuestro vehículo de última generación”. Va en serio. *** YASMÍN ESQUIVEL: Podrá usar todo tipo de artilugios la ministra de la Suprema Corte de Justicia, afín a López Obrador, pero no se escapará de que la UNAM le pueda quitar el título de licenciada en Derecho. Con ello, se derrumba toda su carrera política y como abogada. No puede aceptar que hay deficiencias éticas y morales, así como jurídicas, en la obtención del título universitario. Con ello, todos los asuntos que haya visto como juzgadora y ministra de la Corte (hasta el momento que le retiren el título) no tendrían validez jurídica. Además, en su vida profesional se caería su doctorado, ya que, para obtener dicho título, se necesita la licenciatura. Este es el mejor momento para renunciar y prepararse. Antes de desatar las tormentas, lo más prudente para bien de muchos que fueron afectados para bien o para mal en sus decisiones en la Corte, que renuncie en estos momentos. Que lo evalúe, por que esto desatará infinidad de acciones.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

COTEMAR: Grupo Cotemar lanzó su sitio de internet Sostenibilidad Cotemar, para transparentar y compartir las acciones, así como los resultados que fundamenta su compromiso con la sustentabilidad, el desarrollo social, el bienestar de los colaboradores de la empresa y sus familias, la inclusión social, la conservación y protección del medio ambiente para las futuras generaciones y la responsabilidad social empresarial. Ahí se encuentran las certificaciones que avalan que Cotemar es una empresa socialmente responsable, que opera bajo los más altos niveles éticos, de calidad y de servicio en su desempeño. Esta es la página, https://sostenibilidad.cotemar.com.mx

