Partido Republicano de EU es intervencionista, hipócrita y corrupto: López Obrador

Respuesta a solicitudes de calificar de terroristas a cárteles

Anuncia que comenzará una campaña entre connacionales para que no voten por estos legisladores

Tras la solicitud que hizo el representante republicano Dan Crenshaw para que las fuerzas armadas de Estados Unidos intervengan en México para combatir el narcotráfico, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este jueves que el Partido Republicano es intervencionista, hipócrita y corrupto.

El mandatario federal agregó que si el congresista continúa con el llamado, el gobierno mexicano comenzará una campaña entre los mexicanos y latinos en Estados Unidos para que no se vote por los republicanos.

“Nosotros no vamos a permitir que intervenga ningún gobierno extranjero y mucho menos que intervengan fuerzas armadas de un gobierno extranjero en nuestro territorio y desde hoy vamos a iniciar una campaña de información a los mexicanos que viven y trabajan en Estados Unidos para informarles lo que estamos haciendo en México”, dijo el primer mandatario.

López Obrador calificó esta propuesta del congresista como irresponsable y ofensiva para México, ya que es una falta de respeto a la soberanía de este país y aseguró que si no hay un cambio de actitud y siguen utilizando este tema con propósitos “politiqueros”, México impulsará que no se vote por el Partido Republicano.

“(La) iniciativa de los republicanos, además de irresponsable, es una ofensa a México, una falta de respeto a nuestra soberanía. Si no cambia su actitud y piensan que van a utilizar a México para sus propósitos propagandísticos, electoreros y politiqueros, nosotros vamos a llamar a que no se vote por ese partido por intervencionista, inhumano, hipócrita y corrupto, porque lo que dijo el senador no lo admitimos. A México se le respeta”, mencionó.

Señaló que a partir de hoy comenzará una campaña informativa a los mexicanos e hispanos que viven y trabajan, en Estados Unidos para dar a conocer lo que hace el gobierno mexicano contra en el combate al narcotráfico.

“Porque lo que dijo este senador no lo admitimos, a México se le respeta, no somos un protectorado de Estados Unidos, ni una colonia. México es un país libre, independiente y soberano, nosotros no recibimos órdenes de nadie; aquí manda el pueblo de México eso quería dejarlo de manifiesto, para irnos entendiendo con porque ellos lo están haciendo con propósitos propagandísticos”.

López Obrador reclama que en Estados Unidos

no se combata distribución del fentanilo

Luego del aumento de las acusaciones de legisladores republicanos de que hay suficiente acción por parte de México contra cárteles de la droga, el presidente López Obrador reclamó que en Estados Unidos no se combaten a los cárteles que distribuyen fentanilo y el problema de adicción principalmente entre los jóvenes.

“Lamentamos mucho lo que está pasando en Estados Unidos, pero por qué no atienden ellos el problema, porque no combaten la distribución de fentanilo en Estados Unidos, los carteles que se encargan de distribuirlo y más a fondo porque no atienden a sus jóvenes”, dijo el mandatario.

En conferencia mañanera, en el búnker de Constituyentes de la extinta Policía Federal, el Jefe del Ejecutivo cuestionó porque no atemperan el consumo constante de las drogas.

“Porque incluso permiten que sean legales las drogas en Estados Unidos como lo que estábamos hablando de pastillas autorizadas por la agencia de salud de Estados Unidos supuestamente para quitar el dolor y que no producían adicción, cuando se demostró que sí producía adicción y causaron la muerte de miles de estadounidenses ¿qué hicieron entonces los del Partido Republicano?”.

El Presidente criticó que además se comercializan armas de alto poder sin ningún control, pues el 80% de las armas de alto poder que usa la delincuencia en México se venden en Estados Unidos y no hay registro, incluso algunos legisladores republicanos son financiados por las empresas que fabrican las armas para sus campañas políticas.

“Vamos dialogando sobre este asunto, vamos a poner las cosas en claro, pero no es de que van a ofendernos y nos vamos a quedar callados, ya no es el tiempo de antes”, señaló.