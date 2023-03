Majo Pérez invita a “Que no se culpe a nadie de mi muerte”

Inteepreta a cinco personajes, de forma magistral

Se presentará hasta el 30 de marzo en el Teatro Ofelia

Asael Grande

Majo Pérez tuvo que pensarlo dos veces, pero al final lo hizo: sí, saltó al vacío. Esta sensación de brincar a la aventura sin saber exactamente qué hay del otro lado es lo que mejor define su decisión de aceptar el montaje de “Que no se culpe a nadie de mi muerte”, monólogo que regresa al Teatro Ofelia, en una segunda temporada, hasta el 30 de marzo.

“Este proyecto lo estrenamos el año pasado, en noviembre, y ahora estamos en una segunda temporada; ha sido de mucho gozo, pero también de muchos retos, de vencer muchas inseguridades, miedos, ansiedad, estoy feliz de haber tomado el reto porque, a pesar de las obras en las que he estado y que, muchas me han retado como mujer, actriz y artista, el estar sola en un escenario es un reto; el monólogo dura setenta minutos, vencí muchos miedos, y esta segunda temporada ha sido de más disfrute, saber que cualquier cosa que suceda, me siento capaz de solucionarlo, en cuanto a plantarme en el escenario, y los personajes que estoy interpretando en este unipersonal, ha sido muy interesante el retarme y el descubrir de lo que soy capaz en esta carrera”, dijo, Majo Pérez, quien ha participado en obras como Mentiras, Wicked, Mary Poppins, Bright Ideas, Noche de Reyes y Bule Bule, el Show

Respecto a la temática de la puesta en escena, No se culpe a nadie de mi muerte, Majo, explicó que “es una mujer que está decidiendo suicidarse, y son los últimos momentos que ella pasa, en donde recapitula todos los porqués, qué es lo que la ha estado arrastrando para tomar esta decisión; son cinco personajes que son un linaje femenino que tiene en su familia, su mamá, su hermana, la abuela; estas creencias con las que muchas veces crecemos, en este sistema patriarcal, trata sobre esta culpa; también hay una monja en la obra; es una obra de muchas críticas sociales, y esta puesta en escena cuestiona todo eso; expone muchos temas con un humor negro; es un texto muy poderoso”.

“No se culpe a nadie de mi muerte” se trata de una obra en la que una mujer se enfrenta a sus fantasmas: su mamá, su abuela, el hombre al que ama (quizá), la monja que la educó de niña. Mientras espera una llamada telefónica que decidirá si vive o muere, este personaje se plantea las grandes preguntas acerca de la violencia que sufren las mujeres, tanto física como emocionalmente.

Producida por Sergio Arroyo, ésta puesta en escena, le llega a Majo Pérez luego de acumular prestigio como actriz de teatro en musicales y montajes tan exitosos como “La obra en la que todo sale mal”. Ahora que regresa al escenario, ese miedo ha cambiado por emoción en el corazón de Majo: “tengo un gran equipo atrás, sin el cobijo de Sias Producciones no sería esto posible, se ha logrado un gran trabajo en equipo; estamos buscando tener más fechas para poder seguir contando esta historia que, creo es muy importante”.

Monólogo de tragicomedia del gran escritor Humberto Robles sobre la historia de una mujer que se encuentra al borde del suicidio con la esperanza de que una llamada la detenga, es actuada por Majo Pérez, a través de la interpretación de 5 personajes, en la que se da vida a esta historia trágica pero llena de humor, en la que se tocan los temas del abuso, la discriminación y el amor propio.

“Que no se culpe a nadie de mi muerte”, se presentará en el Teatro Ofelia (Avenida Thiers 287 y Ejército Nacional, Col. Anzures, C.P. 11590, Miguel Hidalgo, Ciudad de México), hasta el 30 de marzo de 2023; los días, jueves a las 20:30 horas; duración aproximada: 70 minutos; clasificación: adolescentes y adultos.

Monólogo de tragicomedia del gran escritor Humberto Robles sobre la historia de una mujer que se encuentra al borde del suicidio con la esperanza de que una llamada la detenga, es actuada por Majo Pérez, a través de la interpretación de 5 personajes, en la que se da vida a esta historia trágica pero llena de humor, en la que se tocan los temas del abuso, la discriminación y el amor propio