Humberto Mares N.

El reclamo de los legisladores de los Estados Unidos por el asesinato de dos ciudadanos americanos en Tamaulipas y la propuesta de políticos estadounidenses para nombrar a los cárteles mexicanos como terroristas y aprobar una intervención militar en México, abrió una discusión virulenta, lejana de la diplomática entre el Presidente y los legisladores.

Este pleito abierto transita por caminos del insulto. Como mexicanos por supuesto nunca estaremos de acuerdo en que nos invada los Estados Unidos o vulnera nuestra soberanía con sus fuerzas armadas, pero se podría buscar un camino de colaboración para terminar con las amenazas y violencia generada por los grupos de delincuentes.

La diplomacia tiene caminos donde se puede colaborar, como se hizo con la iniciativa Mérida. Este pleito que ronda los caminos del pleito callejero, es un nuevo frente para el presidente AMLO, que tengo la impresión de que desea alimentarlo con sus funciones de distracción.

Andrés Manuel López Obrador calificó de “mequetrefes intervencionistas y prepotentes” a los legisladores republicanos que piden el uso de las fuerzas armadas de su país en México para combatir a las organizaciones criminales. Afirmó que México no se puede quedar callado ante un acto de “vil politiquería” y pidió a los habitantes de origen mexicano en ese país no voten por políticos que promueven acciones en contra de nuestro país.

Esto nos lleva a otro terreno. Desde luego que no estamos de acuerdo con que norteamericanos participen en nuestro territorio en acciones policiacas, pero por un lado no sería la primera vez que lo hagan en forma, según nos la ha demostrado la historia, pero algo debe de hacer el gobierno para parar la violencia. Ya no podemos seguir con la política “abrazos, no balazos”, que ha convertido a este gobierno en el sexenio más violento de la historia.

Es esta guerra de declaraciones entre senadores republicanos de Estados Unidos con el presidente López Obrador parece no tener fin. El congresista Dan Crenshaw volvió a cuestionar la política de “abrazos, no balazos” y pidió al mandatario que permita que México y EU trabajen juntos contra estos criminales. A través de un mensaje en su cuenta de Twitter, el republicano señaló: “Pare de defender a sus amiguitos narcos y tome acción para prevenir el tráfico de fentanilo. Cálmese con sus mentiras sobre una supuesta invasión militar. Sólo queremos que nuestras fuerzas militares trabajen juntas. “¿O acaso prefiere que México sea conquistado por los narcos?”, subrayó el legislador.

El trabajo del canciller Marcelo Ebrard hoy se dificulta. Sin embargo el canciller tiene el reto de que esta discusión de declaraciones entre su jefe y los republicanos no escale y sólo se quede en la declaración y cooperación entre ambos gobiernos, como históricamente se ha hecho.

Actualmente, ambos gobiernos desarrollan exitosamente el acuerdo de “Entendimiento Bicentenario” sobre seguridad, salud pública y comunidades seguras como mecanismo para coordinar acciones de seguridad, México y Estados Unidos lanzaron la segunda fase de este acuerdo. Los oficiales de alto nivel de México y Estados Unidos reconocieron el éxito del Entendimiento Bicentenario como un mecanismo para coordinar acciones de seguridad entre países, enfocándose principalmente en contrarrestar los estragos del fentanilo.

Bueno este puede ser el camino de ambos gobiernos. No podemos dejar de ver, que ambos países entran y desarrollan respectivamente la época electoral. En Estados Unidos elegirán a su presidente a fin de año, nosotros viviremos las elecciones estatales y municipales en junio. Este podría ser la verdadera razón porque las declaraciones están tan elevadas de tono.

En medio de la tensión entre México y Estados Unidos por los hechos de Matamoros, ahora el FBI investiga la desaparición en Nuevo León de tres mujeres residentes de Texas, vistas por última vez el pasado 25 de febrero, en el municipio de China.

Los candidatos

El Comité Técnico de Evaluación rasuró al 60 por ciento de los candidatos a consejeros electorales que participaron en el examen de conocimientos para elegir a 4 consejeros para el Consejo General del INE y con ello incumplió con la equidad de género al depurar la lista de mujeres.

En San Lázaro se presentaron 508 personas al examen y la convocatoria señala que debían pasar a la siguiente ronda “hasta el 50 por ciento” de los participantes en la evaluación de conocimientos. El acuerdo del Comité sobre la lista de los que pasan a la siguiente fase indica que con 203 candidatos habrá tiempo para valorar la documentación de cada uno.

Ahora empiezan hablar del “plan C”, que consiste en adueñarse de la Presidencia del INE vía colocar a miembros del rebaño en los cuatro lugares que se elegirán próximamente y tratar de colocar a un afín en la presidencia.

Por otro lado estamos también en la selección de candidatos para cinco miembros nuevos al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en donde en el senado no se ponen de acuerdo. Entre la senadora Sánchez Cordero y el líder morenista Ricardo Monreal existen diferencias sobre las ternas enviadas por la Suprema Corte de Justicia. Monreal quiere regresarlos y Sánchez Cordero dice que sí hay material para elegir.

Estuvimos de acuerdo en que son perfiles idóneos muy profesionales y con una amplia experiencia en materia electoral Yo sí escuché que era la intención de nuestro coordinador devolver las ternas a la Corte y desde mi óptica personal creo que hay de dónde escoger, dice Sanchez Cordero. Así las cosas, hasta pronto. Use cubrebocas.

