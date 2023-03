“Huesera” es un terror psicológico

Cinta extremadamente emocionante

La directora Michelle Garza conversa con DIARIO IMAGEN

Arturo Arellano

“Huesera” es la ópera prima de la directora Michelle Garza Cervera, quien cuenta con las actuaciones estelares de Natalia Solián, Alfonso Dosal, Mayra Batalla, Mercedes Hernández, Martha Claudia Moreno, Sonia Couoh y Aída López, para contar una historia quete va a mandar a casa a pensar muchísimo.

La cinta es ganadora de los premios Nora Ephron y Best New Narrative en el prestigiado festival de Tribeca, así como los premios Blood Window y Citizen Kane, en el festival más importante de cine de género, Sitges. Asimismo, es acreedora del premio del público en el Festival Internacional de Cine de Morelia, y ahora ya se puede disfrutar en salas bajo el sello de Cinépolis Distribución.

“El género de terror mexicano gana cada vez más terreno en la cartelera, prueba de ello es la llegada de Huesera a salas a nivel nacional, la película es producida por Paulina Villavicencio y Edher Campos. Explora una entidad llamada ‘La Huesera’, una materialización sobre los miedos que no nos atrevemos a enfrentar y que nos atormentará hasta rompernos si nos dejamos” dijo la directora.

Agregó que el largometraje cuenta la historia de Valeria, una joven que al enterarse que está embarazada es víctima de una entidad siniestra que pondrá en peligro su vida y, después de dar a luz, la de su bebé, tendrá que adentrarse en su pasado para enfrentarse a sí misma, “llevo más de 10 años haciendo cortos de este género, ha sido un proceso largo y hoy me siento feliz con el primer largometraje, mas allá de querer hacer solo una película es algo en lo que quiero seguir”.

Recordó que esta historia la empezó a escribir en 2017 “es horror psicológico. Tuvimos una ruta muy interesante de festivales con más de 30 premios, pero la gran meta era ponerla en cines y estamos muy felices de lograrlo. En Morelia fue el estreno mexicano, y nos dieron premio del público, que resulta bastante significativo, hasta ahora los comentarios son muy buenos, las reseñas son buenas, en Twitter las personas que ya la vieron, la califican de emocionante”.

Celebra que “no es una película común, no es horror como la mayoría lo conoce, porque el género es muy vasto, hay mil formas de hacerlo, está el más conocido importado de Hollywood, que reside en sustos y efectos, pero la nuestra habla de realidad. Es un drama familiar donde el horror se sirve para contar un proceso emocional, es un horror que para mí es social y tiene que ver con lo que puede representar la presión social en una persona. Estoy inspirada por tantos cineastas magníficos que se alejan de las dinámicas comunes, no es el horror que llega a tantas audiencias”.

En cuanto a su equipo de trabajo, incluyendo a los actores y demás, dijo, “la verdad es que todos superan mis expectativas, porque en el papel estás sola, estaba con mi coguionista, nada más. Pero traes actores muy importantes como Mayra Batalla, Mercedes Hernández, Martha Claudia Moreno, Sonia Couoh, Aída López, que son mentes geniales, que le pusieron el corazón”.

En este marco pide el apoyo de la gente para el cine mexicano “estoy aprendiendo porque es la primera vez que saco una película en el cine, ojalá nos apoyen para seguir en cartelera mucho tiempo y comprobar que el cine nacional puede ser bueno y triunfar como el que se importa de otros países. Esta cinta es para pasar un buen rato, para entretenerte, pero también te mandará a casa a pensar muchísimo, en cómo existe gente real como la que vemos en la película, existen en nuestras casas, en nuestras familias y muchas veces en nosotros mismos”.

Finalmente, la joven cineasta, dijo que luego de este estreno ya está pensando en su siguiente proyecto “me interesa mucho el horror, hay mucho por hacerse desde México, lo que sí puedo decir es que las secuelas no me interesan, llevo desde 2017 con esta historia y quiero dar vuelta a la página, pero ya estoy trabajando en lo que sigue, aun no puedo contar muchos detalles, pero este año empezamos a grabar una nueva cinta”, concluyó.

