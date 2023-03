Intocable celebra 28 años de éxito con gran fiesta norteña

Agradecen la lealtad de sus seguidores mexicanos

“Evolución Tour” estremeció con un recorrido desde temas clásicos hasta los más recientes

Alexandra Arellano

La gran fiesta norteña que ofreció Intocable a todos los capitalinos, que llegaron con sombreros, botas y demás, fue sin duda alguna, una de las noches más especiales y que marcará la historia de la agrupación estadunidense de origen mexicano.

Los gritos de cientos de fans que se dieron cita en el Auditorio Nacional anunciaban que los artistas estaban por arribar al escenario, y fue el sonido de su acordeón el que confirmó esto, las luces apagadas, el sonido cada vez más latente, y la proyección en pantalla de diversas fotografías de los integrantes, serie de actos a los que se le unió la voz en off del vocalista Ricardo Muñoz, lo que hizo poner a los presentes de pie para que comenzara este espectacular concierto.

Fue con la interpretación de la canción “Eres mi droga” con la cual se inauguró su presentación en la Ciudad de México, que formó parte de su gira “Evolución Tour”, canción que fue seguida de “Cajita de Cartón” y “Culpable fui”.

Pese a que el grupo fue popularizado hace algunos años, una de las cosas más interesantes que se pudo observar en el recinto fue la asistencia de un público muy variado en cuestión de edades, y fue algo tan notorio que hasta el mismo vocalista de la agrupación lo mencionó en repetidas ocasiones, y lo que le motivó a decir que en esta ocasión estarían variando un poco más el set list de presentación incluyendo temas muy clásicos y no tan clásicos, para promocionar canciones nuevas.

Y fue tanta la conexión que se generó entre Intocable y sus fans que la emoción se les veía reflejada a los músicos, pues se notaban felices de regresar a los escenarios de la Ciudad de México, felicidad que no solo transmitían en la gesticulación de sus caras, sino en los discursos que lanzó el vocalista a los presentes, “primero que nada se ven increíble, ¡felicidades! No sé qué les habrán dicho en casa, pero les prometo que se ve increíble, seguridad ante todo, espectaculares”, dijo a manera de reconocimiento para el esfuerzo que pudieron los asistentes a sus atuendos de esta noche.

Otro de los momentos en los que se pudo apreciar la atención y cariño que le tienen a su público fue cuando de pronto entre todo el recinto se escuchó la voz de un hombre que gritó “Cumpleaños de mi hija” a lo cual le respondió el vocalista inmediatamente “happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, felicidades” lo que hizo que nuevamente se llevaran la ovación y agradecimiento del público.

Ya entrada la recta final del concierto la interpretación de la canción de “Prometí” fue la pieza fundamental para que remataran con un discurso que conmovió a todos los presentes, ya que en 2011 cuando el grupo se separó de su casa disquera tenía la ideología de “querer ser su propio jefe” “Ahora ustedes son nuestros jefes. El disco fue nominado para un Grammy Latino y ese mismo año, la rola obtuvo la primera rola de la radio”, decía el vocalista a su público.

Cerraron con “Las rolas tan clásicas” como las define el vocalista del grupo, “la parte del show que vinieron a escuchar” dijo cuando comenzaron a interpretar “Y todo para quée” seguida de “Coqueta” y “Sueña”.

“Ciudad de México, muchas gracias. Gracias por 28 años de esto, larga vida a cada uno de ustedes, no me queda más que decirles, se pueden ir en paz, este concierto se ha terminado”, fue la frase con la que se puso fin a esta gran presentación.

El líder vocalista presumió que Intocable es una agrupación independiente a compañías disqueras y reconoció que la aceptación es gracias a su fanaticada: “¡Nos hicimos nuestros propios jefes y ahora ustedes son nuestros jefes!”