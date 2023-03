Responsabilidad de la DEA

Desde el portal

Ángel Soriano

Informar sobre la destitución del jefe de la plaza en México y de quien se sabe se reunía con jefes de los cárteles que operan en el país, pidió el presidente Andrés Manuel López Obrador a la poderosa agencia estadunidense antidrogas y, además, conminó a que haga lo mismo sobre lo que sabe o sabía de las actividades de Genaro García Luna.

Indicó que se requiere una explicación al respecto porque han permanecido callados y si es que hacen su trabajo tan bien, porque ocultaron las actividades de García Luna y la información que éste daba a sus jefes, a efecto de esclarecer las actividades delictivas de quienes trafican lo mismo armas que drogas hacia los EU.

El Jefe del Ejecutivo federal expuso lo anterior luego de que el jefe nacional del PAN, Marko Cortés, pidió que México se alinea a la DEA y siga sus instrucciones en el combate a las drogas a lo que López Obrador respondió que no es posible subordinarse a una agencia policiaca que ha guardado silencio en relación al narcotráfico escandaloso en años pasados en nuestro país.

Además de que eso constituiría una absoluta intromisión en los asuntos internos de México, que es lo que buscan las fuerzas conservadoras, que nuestro país esté subordinado a los intereses y a las decisiones de gobiernos extranjeros, lo cual nos convertiría en una colonia, un protectorado que es lo que desean desde tiempos inmemoriales.

TURBULENCIAS

Marcelo, en campaña en los EU

Y para contrarrestar la campaña anti-México en la Unión Americana, promovida intensamente por los republicanos, el presidente AMLO comisionó al canciller Marcelo Ebrard a instruir a los cónsules de México en los Estados Unidos a orientar a nuestros compatriotas en relación a la actitud que asumen los aspirantes a cargos populares para ganar popularidad y votos para llegar a cargos públicos; pedirán se les rechace en las urnas… El perfil opositor de Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo y la maestra Ifigenia Navarrete es desde la cuna hasta la tumba. Ya en el poder que impulsaron obtener desde el movimiento democrático nacional, se pasan ahora a la oposición con el senador Ricardo Monreal y si ganara éste y los que vivan de aquél movimiento, seguramente seguirán siendo opositores… Mal quedó el recién creado jurado calificador para seleccionar la imagen oficial de la Guelaguetza, pues “su” decisión de premiar una obra inadecuada, los exhibió como desconocedores -igual que los otros a los que sustituyeron-, como desconocedores del colorido de las máximas fiestas de los oaxaqueños. El rechazo generalizado que obtuvieron los obligó a dar marcha atrás y a rectificar “su” veredicto con lo cual demuestran también que no tienen criterio, sino sólo obedecen órdenes… Ignacio Ovalle, igual que otros renombrados priistas que siguen en el poder, ha desaparecido después de desfalcar por enésima ocasión el tesoro nacional. Y nadie se explica como un pillo de siete suelas sigue merodeando con tan amplia impunidad en los pasillos del poder, sea del color que sea… El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, dio un recibimiento de héroe a don Porfirio Edmundo Jacobo y ambos se alzaron como paladines de la democracia ante un auditorio desconocedor de la ley y de la vigencia del Estado de Derecho. No puede un organismo autónomo, ni sus integrantes, asumir actitudes por encima del Poder Legislativo, que es el que rige la vida nacional, incluido el mismo Poder Judicial. De ninguna manera es aceptable que hagan y deshagan con el presupuesto con el pretexto de defender la democracia porque ésta se defiende en las urnas y con el voto; sin embargo, pronto serán descubiertos que no son más que vivales que engañan a los desinformados ciudadanos.

asorianocarrasco@yahoo.com

www.revistabrecha.com

facebook oficial @BrechaRevista