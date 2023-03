Miranda alista su electropop para el VL23

Lanzarán su nuevo disco, “Hotel Miranda”, el 18 de abril

Estarán en el Foro Indie Rocks, el 21 de marzo, como parte de Las Noches VL

Asael Grande

El dúo pop más famoso de Latinoamérica, Miranda, se alista para volver a pisar suelo mexicano. Con nueva música y una lista interminable de éxitos, Alejandro Sergi y Juliana Gattas, subirán al escenario del Vive Latino 23, el próximo sábado 18 de marzo, en el Escenario Escena Indio; y se presentarán en el Foro Indie Rocks, el 21 de marzo, como parte de Las Noches VL: “el público va a esperar nuestras canciones directas, que forman parte de un playlist que, honestamente no podemos cambiar, vamos sumando algunas cosas, y refrescando y renovando pero, están infalible y a nosotros nos hacen bailar tanto en el escenario, que nos hace olvidar el tiempo, y queremos que eso le suceda a la gente asistente; y, particularmente espero algo que hacen memorables varios shows de nuestra carrera, es que la gente baile, especialmente en el Vive Latino, un festival tan rockero, me encantaría ver a una masa de gente bailando como si fuese una fiesta electrónica; los mexicanos son desinhibidos, les gusta la fiesta, la característica de los mexicanos es ese amor, nos miran a los ojos”, comentó, Juliana Gattas, en video conferencia.

Tras los lanzamientos de “Don” junto a Ca7riel; de “Navidad”, junto a Bandalos Chinos, y “Yo te diré”, junto a Lali; llega, Emilia Mernes (intérprete de grandes hits como Intoxicao, Cuatro Veinte, Como si no importara o Esto recién empieza), nueva invitada de honor al “hotel” de los argentinos, en “Uno los Dos”, una balada que ya había sido incluida en Sin restricciones, el segundo álbum que Miranda! lanzó en 2004, y que será parte de su próximo material discográfico, Hotel Miranda: “es un hotel exclusivo, ‘vos ahí entrás’ con tu membresía, una vez que haces el check in, ya tienes todo incluido, la realidad es que invitamos a todos los huéspedes, con la condición de compartir a música con nosotros, todos nuestros huéspedes son artistas que admiramos muchísimo, hasta el momento hemos dado a conocer cuatro canciones de adelanto del disco, una con Catriel; otra con Bandalos Chinos,, con Emi Mernes, y otra con Lali Espósito, faltan unas cuantas más, son once canciones que el dieciocho de abril vamos a mostrar todas completas; hay también unos invitados de México que serán sorpresa, el mismo día del Vive Llatino vamos a lanzar un single con invitados mexicanos, que se van a enterar ese mismo día”, adelantó, Alejandro Sergi.

Miranda! regresa a México con nueva música. No te pierdas a una de las bandas más exitosas de electropop, en el Escenario Escena Indio, del VL23, el 18 de marzo, una cita en la que Ale y Juliana, presentarán a sus fervientes seguidores un gran abanico de sus éxitos que irán desenmarañando, desde sus orígenes, y que han cautivado a su público gracias a su inagotable producción de hits y melodías reconocidas: “será nuestra segunda vez en Vive latino, ésta vez en un escenario diferente, y vamos a tocar en un horario en donde habrá mucha gente; amo tocar en festivales, y cuanto más grandes, mejor, y el Vive es de los festivales más grandes que yo recuerdo, me encanta tocar ahí, me da una adrenalina enorme, ante una multitud, y creo que nos vamos a enfrentar a mucho público joven”, finalizó, Sergi.

