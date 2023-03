LOVE & PRIDE, una celebración que junta amor, arte, cultura y diversidad

Próximo 3 de junio, Parque Bicentenario

Sé parte del primer festival en Latinoamérica que abraza a todas las identidades, expresiones y orientaciones que existen

Alexandra Arellano

El Festival LOVE & PRIDE se encarga de dar inicio al mes del orgullo de una manera única y diferente, será la celebración en donde se reunirán algunas celebridades pertenecientes a la comunidad LGBTTTIQ+ y distintas personas aliadas, en un espacio seguro para todos los asistentes, ya que estará cimentado en el respeto, la empatía y la unidad, para que los presentes puedan desenvolverse con plena libertad.

Sin embargo, el festival no solo se reducirá a la fecha en que se presentarán diversos cantantes y que se complementará con diversas activaciones, sino que será una serie de eventos repartidos en distintas fechas, los cuales se realizarán con el objetivo de visibilizar la inclusión en distintos sitios y con la ayuda de distintas personas que prestarán su voz para compartir estos temas de suma importancia para la sociedad, pues a través de la difusión de estos discursos se pretende combatir la homofobia y distintos tipos de discriminación que viven cada uno de los grupos pertenecientes a la comunidad LGBTTTIQ+ al intercalarse dentro de distintos sectores de la sociedad.

Dentro de las diversas actividades que podrás encontrar como parte del festival LOVE & PRIDE será el cocktail que se ofrecerá en el Museo de Memoria y Tolerancia el próximo 19 de abril en donde se reunirán diversas generaciones para honrar a los activistas que abrieron paso a la lucha de los derechos humanos y sexuales en México.

También, podrás asistir a diversos conversatorios en Escuelas y Universidades en los meses de abril y mayo, pues si bien, junio es el mes representativo de este movimiento, es una lucha constante que requiere para concientizar y visibilizar diversos mensajes de distintas maneras para todas las generaciones.

Durante la conferencia en la cual se presentó parte del talento que asistirá al festival se encontraba la talentosa actriz, presentadora de televisión y vedette mexicana Alejandra Bogue, el famoso tiktoker Kuno, también asistió la activista, madre y actriz Alejandra Ley, quien asegura que este será un festival que englobe todas letras que conforman esta colorida comunidad.

Otra de las ponentes más destacables por el discurso que ofreció a los presentes, fue el de la activista trans Natalia Lane, pues si bien está feliz de unirse a este festival ella declaró el deseo que tiene “espero que algún día este tipo de actividades sean únicamente para festejar y disfrutar el convivir unos con otros, para amar y no para seguir luchando por sobrevivir, sino solo vivir”. A si mismo hablo de como las personas trans han sido víctimas de las narrativas sociales, e invito a poner un freno a estas críticas, pues han cobrado no solo con grandes heridas en el alma de estas personas si no también con vidas arrebatadas a los pertenecientes a este sector de la comunidad LGBTTTIQ+.

Para finalizar, anunciaron el gran cartel con el que contará el cierre del festival que se llevará a cabo el próximo 3 de junio en el Parque Bicentenario, y que tendrá como atractivos a diversos músicos, entre ellos la agrupación de pop Kabah, Paulina Rubio, Paty Cantú, Flor Amargo y muchos más, así que no te quedes sin ser partícipe de la primera edición de esta increíble propuesta LOVE & PRIDE, puedes adquirir tus boletos en la preventa especial que se realizará en exclusiva para HEY BANCO del 16 al 18 de marzo del 2023, o adquirir tus pases a partir del 19 de marzo a través del sitio web de SuperBoletos o en las taquillas de la Arena Ciudad de México.