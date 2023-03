No todo lo que se dice en la mañanera es verdad, advierte “Artículo 19”

Clase Política

Miguel Ángel Rivera

Justo en el día que se dio a conocer un documento que deja constancia de que el presidente Andrés Manuel López Obrador se niega a dar información que le solicitan los ciudadanos, el frustrado gobernador de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, trató de presentar al primer mandatario como el gran defensor de la libertad de expresión y promotor original de la iniciativa para abrogar los delitos de imprenta, aprobada ayer por el Senado de la República.

Abrogar los delitos de imprenta, considerados anacrónicos, además de injustos, fue resultado de una poco frecuente coincidencia de opiniones de legisladores de todos los partidos.

Propuesta ante el pleno del Senado por la ministra de la Suprema Corte en retiro Olga Sánchez Cordero y respaldada por el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal Ávila, la derogación de esa norma publicada el 12 de abril de 1917, pues los senadores consideraron que resultaba anacrónica e incompatible con los derechos constitucionales de opinión y expresión.

Votaron a favor de derogar la ley los 92 senadores presentes, sin ninguna opinión en contra.

No obstante, en un intento de quedar bien con el líder y guía de la llamada Cuarta Transformación, el guerrerense Salgado Macedonio pidió la palabra para sostener la idea de que el verdadero promotor de esa reforma fue López Obrador:

“Me congratulo de que hayamos aprobado la abrogación de esta ley arbitraria, mordaza, que desde el 12 de abril de 1917 la teníamos en nuestro país.

“Y también me pregunto, ¿por qué hasta ahora?

“¿Por qué no antes?

“¿Por qué hasta ahora nos estamos dando ese privilegio de gozar una verdadera libertad de expresión?

“¿Cuántos años tuvimos como un yugo esta ley que era utilizada por los gobiernos para reprimir, para castigar, para encarcelar a las plumas y a las voces demócratas del periodismo limpio, del periodismo serio, profesional, apegado a la verdad?.

“Y, por eso, había una relación prostituida entre medios de comunicación y gobierno, había que pagar a medios de comunicación para que no saliera una nota o había que pagar a medios de comunicación para que saliera lo que yo digo, lo que me conviene.

“¿Cuántos millones de pesos se destinaban en esas dependencias de comunicación social para medios de comunicación?

“Una cosa es que el gobierno pague a los medios para difundir obras y acciones de gobierno, comunicados que tenga que hacer el gobierno, pero no para someter.

“Por eso ahora tenemos un gran presidente como Andrés Manuel López Obrador, que con la mañanera informa al pueblo y de ahí retoman algunos medios de comunicación de lo que él está informando al pueblo.

“¿Cuando habían visto un Presidente de la República que estuviera informando diariamente a su pueblo?

“Nunca se había visto, es más, ni se les veía a los Presidentes de la República, y cuando se dejaban ver, blindados, con todo el Estado Mayor Presidencial cuidándolos, era algo grotesco.

“Ahora miren, lo que pueden decir del Presidente, lo que quieran, no hay persecución contra ningún medio de comunicación, ni contra ningún comunicador, contra nadie.

“Imagínense, es el Presidente el primero que dice: Estoy de acuerdo en derogar los delitos de imprenta, esa ley. Es el primero.

“Hoy estamos viviendo momentos de libertad en cuanto a la expresión de la palabra, la palabra escrita o la palabra hablada o la televisión, como nunca, el medio de comunicación debe vivir de su trabajo, de su venta, más no del gobierno, se acabó esa relación. Y se enojan porque dan a conocer una relación de comunicadores que eran beneficiados.

“Estamos hablando de cientos, de millones de pesos. No se atenta contra la vida de nadie por parte de este gobierno de Andrés Manuel López Obrador, es el gobierno más demócrata que hemos tenido en nuestro país”, dijo el senador guerrerense, quien luego se presentó como víctima:

“Yo fui muchas veces denunciado, yo fui director de dos medios de comunicación en Guerrero y padecimos esta daga, esta espada y nos denunciaban por difamación de honor, de todo, y ahora ya no, y ahora ya no, habrá absoluta libertad”.

En las mañaneras no se acepta el

derecho de réplica y se ataca a los medios

Ese zalamero discurso tuvo inmediata respuesta de la senadora del PAN, Xóchitl Gálvez.

“Qué fácil es decir que hoy el gobierno tiene absoluta libertad. Pues sí, efectivamente, a lo mejor hoy derogamos la Ley de Imprenta, pero hay una mañanera desde donde se ataca a los medios de comunicación, se miente, se difama a personas y donde no te dan el derecho de réplica.

“El Presidente hizo aseveraciones de que yo en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara propuse quitar el Programa para Adultos Mayores.

“Falso, el debate era que, además, y además fui explícita, los programas sociales son importantes; pero además del programa social hay que darles competencias, hay que darles a los jóvenes habilidades digitales, hay que darles código, hay que darles idiomas, hay que prepararlos para que puedan tener su propia empresa, para que puedan tener un empleo mejor pagado, de eso hablaba yo.

“Y el Presidente aseguró que yo quería quitar los programas sociales. Le mandé esa tarde una carta, le pedí que me permitiera mi derecho de réplica en el mismo espacio y dijo que no, que no me iba a dar el derecho de réplica y que me fuera a los tribunales para que una autoridad se lo aprobara.

“Y esa mañanera se transmitió en los medios de comunicación del Estado, desde Palacio Nacional con recursos públicos, se replicó en muchísimas redes sociales, se replicó esta información falsa en un montón de medios de comunicación y yo me quedé totalmente indefensa por eso acudí a los tribunales.

“Y cuando el juez admite el amparo, Presidencia mete una queja contra el juez. Justo el día de ayer un tribunal declaró infundada la queja del Presidente, y hoy por primera vez se va a estudiar si en la mañanera las personas que somos aludidas, que somos agredidas, que somos difamadas, que se miente sobre lo que decimos podamos ir a la mañanera a tener ese derecho de réplica.

“Entonces, efectivamente, hoy derogamos esta Ley de Imprenta, pero hay otras maneras en que se está callando a los medios de comunicación.

“El Presidente ataca a periodistas de manera sistemática, por eso no coincido con el senador de que hoy vivimos tiempos de libertad y de democracia, falso”, recalcó la legisladora del PAN.

Por cierto, la organización civil Artículo 19 dio a conocer un documento, titulado (Des)información oficial y comunicación social en el que refuta el intento del gobierno federal de presentar las conferencias mañaneras del presidente López Obrador como espacios de transparencia y rendición de cuentas.

El documento de Artículo 19 recuerda que ese organismo presentó 84 solicitudes de información y 22 recursos de revisión relativos a 34 declaraciones realizadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador entre 2019 y 2022. Las declaraciones las agrupamos en siete ejes temáticos: Corrupción (tres declaraciones); Economía (nueve declaraciones); Covid-19 (tres declaraciones); Organismos autónomos (cuatro declaraciones); Programas sociales (tres declaraciones); Seguridad (nueve declaraciones) y Otros asuntos (tres declaraciones).

En respuesta a sus solicitudes, cuenta Artículo 19, solamente dos de las 34 declaraciones (5.6 por ciento) fueron respaldadas con información pública. Una de las declaraciones (2.9 por ciento) presentaba información verificable, pero se omitieron datos para situarla en su justo contexto. En dos casos (5.9 por ciento) se empleó información de manera engañosa. En 20 casos (58.8 por ciento) ni la OPR (Oficina de la Presidencia de la República) ni otras instituciones de la Administración Pública Federal presentaron datos que permitieran comprobar la veracidad o falsedad de los dichos del presidente.

“La información pública proporcionada por las propias instituciones demuestra que nueve de las declaraciones (26.5 por ciento) fueron falsas.

“Cuando una figura tan relevante como lo es la Presidencia de la República difunde información falsa o que no está sustentada en datos oficiales, se genera un profundo efecto negativo en la dimensión colectiva del derecho a la libertad de expresión, pues se perjudica el derecho de las personas a estar informadas y a ejercer otros derechos”, sentenció Artículo 19.

riparcangel@hotmail.com