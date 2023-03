Control en la venta de armas en EU

Pese a que en 2021 se hicieron 18,5 millones de operaciones de venta de armas contra 16, en 2022, en la Unión Americana, los tiroteos y las muertes en espacios públicos y escuelas en diferentes ciudades estadunidenses no han cesado, por lo cual el presidente Joe Biden pidió al Departamento de Justicia endurecer las medidas para frenar su venta.

Esto es, se endurecerán los requisitos para los compradores, se revisarán sus antecedentes penales y su estado de salud emocional, entre otras medidas que no ameritan una reforma constitucional pero que tendrá efectos sencillos y contundentes, como un paso más a terminar con las matanzas a manos de desequilibrados racistas

México ha pugnado también por frenar la venta de armas hacia México y terminar con la criminal industria que deja millonarias ganancias a los fabricantes y miles de hogares enlutados de ambos lados de la frontera, puesto que la facilidad para la adquisición de armas de diversos calibres y los problemas de salud de los compradores o sus parientes, es un alto riesgo.

Establecer mayores controles en lo interno y externo de los Estados Unidos será de gran beneficio, no sólo para reducir la enorme industria criminal, sino para contar con controles de identificación de sus poseedores y llevarlos a prisión cuando cometan ilícitos. Comerciante que venda más de 5 armas al año será considerado socio delincuencial, se establece.

TURBULENCIAS

Siguen los diferendos con México

Es indudable la capacidad de información con la que cuenta el presidente Andrés Manuel López Obrador que si bien es superior a la de otros presidentes, quienes la tenían pero no actuaban, lo que le permite enfrentar a sus adversarios con los pelos en la mano. Así ha emplazado a la DEA a que demuestre su eficacia, su imparcialidad y su efectividad en el combate a las drogas, pues lejos de disminuir, el tráfico crece al igual que los cárteles. Es necesario que la DEA responda o, cuando menos, deje de entrometerse en nuestro país con el fin de apuntalar a sus socios políticos que van en contra de las políticas públicas en la materia… Y aun con sus viajes por el mundo y al interior del país, el canciller Marcelo Ebrard se da el lujo de publicar un libro sobre sus aspiraciones presidenciales, lo mismo que ha hecho el senador Ricardo Monreal. Ambos aseguran que llevan décadas preparándose para asumir la primera magistratura y nadie lo duda, pues ambos tienen una amplia trayectoria al lado del presidente Andrés Manuel López Obador… Y pese a las limitaciones que tiene en su espacio que le da su responsabilidad -que de ninguna manera es menor-, la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum demuestra que tiene presencia también a nivel nacional. En los lugares más alejados del país hay propaganda de la científica que busca la Presidencia de la República… La panista Xóchitl Gálvez dice que no va a Palacio Nacional, sino al Palacio del Ayuntamiento, en sustitución de Sheinbaum… Las mujeres panistas se encuentran muy activas en la política nacional aunque hay quienes, por el hecho de ser oportunas en sus críticas y tener presencia en los medios por ello, se sienten ya presidenciables. Tal es el caso de la senadora Lilly Téllez, que ignora la diferencia entre ser aguerrida en sus críticas y tener oportunidad de acceder a la Presidencia de la República. Lo único que denota es que la política no es su fuerte… Tampoco el líder panista Marko Cortés tiene la cultura política suficiente. Es líder porque ya no hay más tela de donde cortar en el PAN, pero la verdad es que desconoce la historia de México, y con pedir entregar el país al extranjero, sólo demuestra su entreguismo y falta de nacionalismo, no es buen mexicano. Es extranjerizante y desleal a la Patria.

