Cambiar el artículo 33 abre puertas a represores

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Cubriría operaciones de cubanos y venezolanos

Grupos adoctrinadores y de soplones contra críticos

Comités de “defensa de la Revolución”

México será colonia de izquierdas fracasadas

Banamex, trabada la venta

Larrea y Becker, aún en negociaciones

Samuel García se revela a diputados en NL

IPADE, evento con personalidades para apoyo a Morelos

Muchos se preguntan el motivo por el cual el presidente López Obrador insiste en que no se aplique el artículo 33 constitucional, contra extranjeros en México. Esto se aplica para las personas que no son gratas y la decisión la puede tomar el Ejecutivo Federal, sin mayores trámites.

En su propuesta de ley, AMLO propone varios cambios de fondo, como el agregar que todo mexicano puede viajar en el país, salvo limitaciones de un pasaporte, salvoconducto y otros requisitos, excepto en casos de responsabilidad criminal o civil, como ahora se enuncia, sino también cuando lo impida una autoridad administrativa. Esto quiere decir si el SAT, un empleado de cualquier instancia burocrática lo impida, sin necesidad de solicitarlo a un juez. Un acto violatorio a la Constitución y a los derechos humanos de los mexicanos.

Esto tiene mucha jiribilla. Es para defender a sus grupos para actuar impunemente en el país, con apoyo de grupos políticos o de otra índole a nivel mundial.

Nuestra Constitución es muy clara en estos momentos sobre la nacionalidad.

Para ser mexicano sólo se necesita haber nacido en el país. En caso de nacer en el extranjero sólo basta ser hijo de padre o madre mexicana por nacimiento, o por naturalización. Además, los que nazcan en embarcaciones o aeronaves mexicanas, sea de guerra o mercantes. El otro camino para lograr la nacionalidad es por naturalización y esto se puede lograr mediante el reconocimiento de la Secretaría de Relaciones Exteriores o bien el casarse con una mujer o varón, o establezcan su domicilio dentro de territorio nacional.

Esto reza en el artículo 30 de la Constitución.

En cambio, el artículo 33, menciona que: “Son personas extranjeras las que no posean las calidades determinadas en el artículo 30 constitucional y gozarán de los derechos humanos y garantías que reconoce esta Constitución”.

En junio del 2011, se añadió que “El Ejecutivo de la Unión, previa audiencia, podrá expulsar del territorio nacional a personas extranjeras con fundamento en la ley, la cual regulará el procedimiento administrativo, así como el lugar y tiempo que dure la detención. Los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país”

Y, aquí está la clave de las ansiedades del Ejecutivo federal.

“Los extranjeros no podrán, de ninguna manera, inmiscuirse en los asuntos políticos del país”.

Intervencionismo desde el 2001

En la Ciudad de México, en especial en las alcaldías (en aquel entonces delegaciones políticas) de Iztapalapa, Milpa Alta, Xochimilco, Iztacalco, entre otras, se asentaron grupos financiados por los gobiernos de Venezuela y Cuba.

Para imitar los grupos llamados Comités de Defensa de la Revolución de Cuba, se crearon varias áreas que tienen el objetivo de vigilar y delatar a los críticos del gobierno. Este es el sistema de terror que impuso Fidel Castro desde 1960, a instancias de Ernesto “Che” Guevara, para evitar que el pueblo tome esquemas diferentes al socialismo cubano.

Como copia de los CDRs de Cuba, el gobierno de Hugo Chávez, creó los llamados Círculos Bolivarianos, que se convierten en exactamente lo mismo que los comités cubanos de represión u espionaje de la sociedad. Son calificados por los opositores a Chávez y al actual presidente Nicolás Maduro, como “círculos del terror”.

Mediante la figura de “patriota cooperante” Chávez y Maduro, desde las oficinas del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, desde 2010, son usados como veta informativa para ir contra los estudiantes que protagonizaron las protestas en Venezuela de 2014 y contra tanto activistas como opositores del gobierno. Se mantiene el mismo clima de terror, al que ya se acostumbraron los venezolanos.

Fidel Castro dejó marca en varios regímenes para tener controlada a la sociedad mediante soplones: en Panamá con Antonio Noriega y Omar Torrijos, con los “Batallones de la dignidad”; los CDRs de Burkina Faso (África) para mantener en el poder al marxista Thomas Sankara.

En México operan estos grupos, pero no han logrado prosperar, pero los grupos de la izquierda en el país, los quieren revivir, con experiencias traídas de Cuba y Venezuela. Estamos a un tris de que ocurran tragedias como las de ambos países, donde el pueblo queda peor que miserable.

PODEROSOS CABALLEROS

BANAMEX: Uno de los actores silenciosos, pero importantes, fue Banamex. Citi, que preside Jane Fraser, lo quiere vender, pero no acepta las propuestas de banqueros mexicanos como Daniel Becker o el empresario dueño de Grupo México, Germán Larrea Mota Velasco. Hace unas semanas, concretamente el 1 de febrero pasado, se pensaba que estaban a punto de cerrar la operación, pero lo que le quita el atractivo es que Citi se queda con el mercado mayorista. Sin embargo, hay trabas y no son del gobierno mexicano, sino de aspectos operativos. Nos mencionan personajes cercanos a las negociaciones que incluso hoy podría darse a conocer el resultado. *** NUEVO LEÓN: El gobernador neolonés Samuel García, no se deja someter por el Congreso local dominado por el PRI y el PAN. Los Diputados le quieren imponer de todo. Si sale por varios días, según modificaciones constitucionales que el gobernador se niega a publicar oficialmente, tendrá que pedir permiso. El dice que sólo necesita el permiso de su esposa Mariana y su hija recién nacida, Mariel. Es irreconciliable la relación de esos dos poderes en NL. Los neoloneses son los que pierden.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

Bajo el liderazgo de Lorenzo Fernández, el IPADE Business School, llevó a cabo la 17ª. edición del torneo de golf IPADE Invitational, que reunió a 180 empresarios y directivos que son participantes y egresados de los Programas de Alta Dirección y del MBA. Esto fue con el fin de recaudar fondos para becas educativas para más de 390 estudiantes de secundaria y bachillerato de la Fundación El Peñón, en Morelos. Asistieron directivos como Víctor Lachica, de Cushman & Wakefield; Philippe Doucet, de Invex; Sebastián Casanova, de Lincoln México; Roberto Kiehnle, de Monte Pío Luz Saviñón; Jorge Salas Cacho, de Ancora Seguros y Fianzas; Javier Ruiz Hernández, de Xweb México; Benjamín Barona Coghlan, de Grupo Control; y José Antonio Correa, de Quálitas.

