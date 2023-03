Volquetes “pirata” buscan entrar en obras del Tren Maya, denuncian

Sindicatos envían reporte al Imoveqroo

Se suman a las 150 unidades irregulares que ya operan en el sur del estado

Chetumal.– En el marco de la construcción del Tren Maya, que debería ser inaugurado a finales de este 2023, sindicatos de volqueteros alertaron al Imoveqroo sobre la llegada de 30 transportes “piratas” a Chetumal, sumándose a las 150 unidades irregulares que ya operan en el sur del estado.

Antonio González Notario, secretario general del Sindicato Caja Roj declaró: “Detectamos estas unidades que vienen desde otros estados, que carecen de documentos básicos como seguros, personal capacitado, permisos, concesiones, etc., y que intentan apropiarse de las convocatorias de obra pública tanto del Gobierno del Estado como para los trabajos del Tren Maya”.

Y aseguró que después de que las unidades apócrifas fueron “exhibidas” en redes sociales y se avisó al Instituto de Movilidad de Quintana Roo (Imoveqroo), organismo encargado de regular este servicio de transporte, los choferes movieron los volquetes hasta Calderitas para esconderlos.

En este marco, González Notario afirma que la presencia de transporte piratas no sólo afecta a la economía local, sino que también representa un riesgo de seguridad “Nosotros, al ser legales, tenemos que cumplir con una serie de lineamientos: nuestros choferes no pueden trabajar más de ocho horas, a fin de garantizar que no sufran de cansancio y provoquen accidentes en carretera. Tampoco cuentan con seguro para responder por daños”.

Y aclaró que se encuentran esperando que el Imoveqroo informe sobre las acciones que se van a poner en marcha para combatir a las unidades ilegales, que comenzaron a llegar desde enero, cuando iniciaron los trabajos del Tren Maya en los tramos Tulum-Bacalar, Bacalar-Chetumal y Chetumal-Escárcega “Si no hacen nada, muy pronto vamos a estar inundados de este transporte irregular, que por cierto es el principal culpable de la mayoría de los accidentes en carretera”, advirtió el líder del gremio.

Finalmente, amenazó con salir a las calles a manifestarse en el supuesto caso de que las autoridades sigan siendo omisas sobre esta situación.

Primer convoy llegará en julio

Autoridades estatales confirmaron que el primer convoy del Tren Maya arribará en julio próximo al taller y cochera que se construye en Cancún, para alistarlo y empezar con las pruebas del proyecto.

La gobernadora Mara Lezama destacó: “Tras las pruebas de rodamiento, estará listo para inauguración, en diciembre de este 2023”.

Anteriormente Alstom había informado que las primeras cuatro cajas de vagones ya fueron aprobadas por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y los organismos involucrados, los cuales a principios de marzo fueron pintados para que estén en el taller y cochera de Cancún el 8 de julio.

La empresa, que es la encargada del diseño y construcción de los trenes, detalla que en total se construirán tres talleres de mantenimiento en Escárcega, Cancún y Chetumal, así seis cocheras en Escárcega, Campeche, Mérida, Cancún, Tulum y Chetumal. Las instalaciones ocupan en su conjunto un total de 360 hectáreas, las cuales generan 6 mil 695 empleos, de los cuales 4 mil 985 son empleos durante la construcción y el resto durante la operación de las mismas.

El gobierno federal, confirmó, también que la operación del tren va a potencializar el transporte de carga, con una terminal de intercambio en Palenque, que unirá al tren con el Corredor Interocéanico, así como terminales multimodales en Campeche, Progreso, Cancún y Chetumal.