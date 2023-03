El presidente AMLO descalifica informe de EU sobre derechos humanos en México

Acusa de politiquería los señalamientos

“Se creen el gobierno del mundo y nada más ven la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio”

El presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió contra el Departamento de Estado de Estados Unidos tras el informe emitido sobre la situación de derechos humanos en México en el que señala que prevalece la impunidad, la corrupción y las agresiones a periodistas.

“No es cierto, están mintiendo, es pura politiquería, es su naturaleza. No quieren abandonar la doctrina Monroe. No quieren cambiar, se creen el gobierno del mundo, y nada más ven la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio No es para enojarse, no es cierto. Son unos mentirosos”.

Durante su conferencia matutina, realizada en Oaxaca, consideró que esta práctica es como si nosotros los evaluamos sobre situaciones internas y, en este contexto, salió en defensa del ex presidente Donald Trump:

“Lo van a detener, creo que hoy, por un asunto. Si fuese así, todo mundo sabría, porque no nos estamos chupando el dedo, que es para que no aparezca en la boleta electoral. Si digo esto es porque yo padecí de la fabricación de un delito, porque no querían que yo fuese el candidato. Eso es completamente antidemocrático, porque no se le permite al pueblo que él sea el que decida. Todo esto en plan de amigos, nada más para ver si van cambiando porque ya como se dice coloquialmente, Ya chole”.

López Obrador consideró que esto no tiene nada que ver con el presidente Joe Biden, sino de otros sectores que son muy injerencistas. “Es como si aquí nosotros, los evaluamos: Oye porqué no liberas a Julian Assange, si estás hablando de periodismo y libertad, por qué lo tienes preso? Si se habla de actos de violencia, como es que un periodista premiado en Estados Unidos asegura que el gobierno de Estados Unidos, saboteó el ducto de gas de Rusia a Europa. Y así, por qué se permite en Estados Unidos que opere un cártel o varios cárteles que distribuyen en ese país el fentanilo que le hace tanto daño a los jóvenes”.

Rechazó AMLO otra planta de Tesla porque habría que pagar 50%

En otro tema, el presidente López Obrador reveló que en una llamada con Elon Musk, líder de Tesla, se negó a darle un subsidio de 50% para instalar en México plantas de baterías.

El mandatario federal contó que platicó con Musk del subsidio que da el gobierno de Estados Unidos a empresas de industrias limpias.

“Acabo de hablar con el de Tesla (Elon Musk), bueno hablé dos veces con él, sobre una planta que van a instalar en Monterrey y quiere poner también plantas para baterías, nada más que el gobierno de Estados Unidos tiene una política ahora, buena, considero, pero ellos tienen la posibilidad de aplicarla, que si una empresa invierte, el gobierno le da un subsidio del 50% de su inversión, o sea, si inviertes mil millones de dólares, el Gobierno le da, a fondo perdido, 500 millones”, dijo López Obrador. “Y no queda el gobierno como socio, no, es un estímulo en todo lo que tiene que ver con industrias limpias, en todo lo relacionado con la industria automotriz para carros eléctricos, los semiconductores, los chips, en todo eso”.

El presidente López Obrador le dijo a Musk que dar el 50% no va con sus políticas.

“Entonces, cuando hablo con él, me habla de las baterías y le digo ‘bueno, sí está muy bien, pero nosotros no vamos a dar 50%, eso no, no podríamos, además, no va de acuerdo con nuestras políticas’”, reveló AMLO.

López Obrador agregó que en la plática le dijo a Musk que si bien no apoyarían con dinero, México sí tiene trabajadores responsables.

“Y él se ríe y le digo ‘pero tenemos cosas muy buenas, por ejemplo, la calidad de la fuerza de trabajo’ ahora sí que casi casi le digo de manera coloquial, ‘¿en dónde los vas agarrar, tan trabajadores y responsables?’”, indicó.

“Y él responde ‘claro’, dice, ‘son trabajadores, muy buenos, responsables, con ética’, me acuerdo que mencionó”, narró el presidente.