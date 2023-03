Es falsa la ventaja de Delfina Gómez en los sondeos a modo: regidor Agustín Belgodere

Fenómeno de la “encuestitis” en Morena

Arturo Baena

Naucalpan, Estado de México.— Las encuestas terminan siendo muy diferentes a los resultados electorales, salvo en elecciones muy contundentes. Pero en elecciones más cerradas es muy dado que se dé el fenómeno de la “encuestitis” como es el caso de Morena y su candidata, Delfina Gómez.

Aseguró lo anterior el regidor Agustín Belgodere al tiempo de señalar que “las encuestas son un mecanismo de carácter propagandístico, decía Goebbels, que una mentira dicha muchas veces, se vuelve una verdad y que, como misión esencial de la propaganda, lo importante es generar sentimientos de unanimidad, donde una fuerza o líder se viese abrumador en términos de su presencia versus sus adversarios”.

El representante popular del PAN destacó que “el equipo de campaña de Delfina Gómez está generando un mecanismo para llenarnos de información y, en consecuencia, como parte de su estrategia en este periodo de inter-campaña, sobre todo, para posicionarse con estos instrumentos propagandísticos. Eso es lo que están haciendo, posicionar a través de encuestas patito una supuesta ventaja que definitivamente no tiene”, reiteró.

Agustín Belgodere destacó que al no haber iniciado la contienda, se está demasiado lejos de poder dar alguna estimación creíble del resultado. “Me parece que la gente no ve encuestas a la hora de votar, me parece que ya ven otros aspectos, pensar que esta estrategia les va a funcionar es iluso”, puntualizó.

Morena y el PT aseguran que el PAN se quedará de brazos cruzados, sin embargo, Enrique Vargas ha dicho que saldrá con todo su poder y el de la Red Vargas para apoyar a Alejandra Del Moral, se le cuestionó

“Mira, Acción Nacional y la Red están comprometidos con la alianza, es evidente qué si un partido está siendo atacado por el Presidente y por toda la estructura de la 4T, es el PAN. Sería más fácil, creo yo, que el PRI se cruzara de los brazos con un candidato panista a que el PAN lo haga en cualquier circunstancia. El PAN me parece que, de un modo natural, tiene que enfrentar a la 4T”, concluyó.