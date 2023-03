INE, disputa de mafias

Desde el portal

Ángel Soriano

La sociedad cuestiona la sustitución de 4 consejeros electorales -acusados de integrar la burocracia dorada del organismo calificador de los comicios-, por familiares de altos funcionarioscercanos al poder, lo que representa —de acuerdo a las fundadas acusaciones—, que sale una mafia y entra otra.

Esa es la realidad del país: El quítate tú para ponerme yo; no hay, en el fondo, el interés por representar los auténticos intereses de la población, sino acumular, concentrar y retener el poder para beneficio de facciones, familias, cuates y asociados que se transfieren el poder cada tres o seis años y se prolonga por muchos más.

Porque resulta increíble que entre más de 2,000 aspirantes a formar parte del Consejo Electoral del INE, resulten agraciados “mejores calificados”, hijos, hermanos, sobrinos y parientes de funcionarios, líderes partidistas o empresarios cercanos a la IV Transformación y el resto no esté calificado para los cargos.

El INE representa la lucha real en México: el poder sigue en manos de camarillas de uno u otro partido, sin importar color, ideología o programa de gobierno; es una disputa de mafias, los principios partidistas son secundarias: lo mismo son aliados PRI que PAN, PRD o PVEM, la verdadera lucha es por el manejo del presupuesto.

TURBULENCIAS

Oaxaca, estado mágico: Jara

En el tianguis turístico que se desarrolla en la ciudad de México, el gobernador Salomón Jara informó que en Oaxaca “tenemos 10 rutas turísticas con sus 65 municipios de vocación y atractivos naturales, culturales, gastronómicos y arquitectónicos; seis pueblos mágicos, 11 zonas arqueológicas y ocho áreas naturales protegidas y celebró que Jalatlaco, en la capital del estado, haya recibido la denominación de “Barrio Mágico” por parte de la Secretaría de Turismo federal; indicó que por su biodiversidad, enorme riqueza gastronómica, arqueológica y cultural, Oaxaca debería recibir el título de “Estado Mágico”… En Guadalajara, el gobernador Enrique Alfaro no es la primera vez que recibe en la Casa de Gobierno a un (a) aspirante presidencial, como lo hizo con la jefa de Gobierno de la ciudad de México, Claudia Sheinbaum, pues ya lo hizo con el ex gobernador Alejandro Murat, que desde hace meses ha externado su intención por lucha por la candidatura del PRI. Como gobernador de Oaxaca visitó Jalisco y fue recibido por el gobernador en la residencia del Poder Ejecutivo…En su ponencia “Visión de la Seguridad Privada en América Latina”, que presentó ante integrantes de la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada (AMESP), que preside Gabriel Bernal Gómez, el doctor en derecho, diplomático y especialista en seguridad, Luis Oswaldo Parada Prieto, destacó la importancia que tiene este sector económico en América Latina, donde se distingue por ser una industria pujante y en constante crecimiento. En lo que va del siglo ha registrado, dijo, un aumento de más del 60 por ciento en la región. Lo anterior significa que entre más crecen nuestras naciones, más se apalancan en cuestión de infraestructura, desarrollo, tecnología, etc., es mayor la demanda de seguridad privada. Esto quiere decir que entre más seguridad exista mayor será el crecimiento de las empresas de seguridad privada y, por supuesto, la estrategia para este sector debe estar debidamente actualizados, capacitados y profesionalizados… El canciller Marcelo Ebrard sigue promoviéndose como el hombre de mayor confianza del presidente Andrés Manuel López Obrador, toda vez que le cedió la candidatura en dos ocasiones -una a la jefatura de Gobierno del entonces DF y otra a la presidencia-, y lo ha sustituido en cargos de elección popular cuando así lo ha requerido; ahora es mediador en las disputas internacionales en las que se involucra el tabasqueño, especialmente con EU, por lo que no hay duda que será su sucesor, afirma ante sus seguidores.

