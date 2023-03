Alejandro Moreno, operador político capaz

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Del himno al AIFA, a la melodía al Tren Maya

Sin duda alguna, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, sigue demostrando ser el operador político más capaz en las filas del tricolor, orquestando la quirúrgica la destitución del senador Miguel Antgel Osorio Chong como coordinador de la bancada del PRI en la Cámara Alta.

Ya se había consignado en este espacio que las fallas y problemas del ex coordinador del tricolor en el Senado habían sido muchas y se había incluso, tocado situaciones que no podían ser ya más toleradas por parte de la fracción parlamentaria del Revolucionario Institucional, además de que en la historia del exgobernador de Hidalgo, está el que intentó conformar una bancada agachona, dispuesta a recibir órdenes ni más ni menos que de Morena.

Conforme se fueron desarrollando una serie de situaciones, los senadores del Revolucionario Institucional entendieron bien de donde emana el poder del priismo que recuperó terreno en 2021 e hicieron equipo con Alito Moreno para fortalecer la unidad del partido y siguiera siendo parte fundamental de la coalición “Va por México”.

Y sobre el futuro político del exgobernador de Hidalgo, no habría mucho que decir, pues hasta el momento, se ocupaba en deshojar la margarita sobre si se volvía o no senador independiente, o bien, si termina por migrar ni más ni menos que a Movimiento Ciudadano.

Municiones

*** Y no podía faltar que el flamante coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, Ignacio, “Nachito” Mier, se pronunciara en el tema de la elección de los consejeros electorales del INE, que ha desplegado cualquier cantidad de mañas con tal de que quienes lleguen a dicho Instituto, sean afines totalmente a Morena, partido que, como se sabe, tiene mayoría en la Cámara de Diputados. Al respecto pues, el diputado por Puebla dijo: “preferimos mil veces que se insaculen (los aspirantes a consejeros), que los 20 que van a estar en las urnas, de ahí salgan dos hombres y dos mujeres, y de las dos mujeres, una de ellas, por primera vez, será la presidenta del Instituto Nacional Electoral”. En esto último se puede inferir, desde luego, a la hermana de la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde. Se nota y mucho, que esta errada y llamada cuarta transformación, de plano le ha tendido al “cama” a Bertha María Alcalde Luján.

*** Y por cierto, al respecto, no podía faltar el público apoyo que dio en su gustadísimo “stand-up” mañanero el presidente López Obrador a su carta mayor para presidir el INE. Como si sólo bastara con su “bendición”, como buen mesías tropical que es, para que la hija de Bertha Luján escale posiciones para llegar a esa posición. Resulta que el tabasqueño señaló que es moral y legalmente válido que “la próxima presidenta del INE simpatice con Morena”. O sea, ahí está la lealtad y la ceguera, ignorancia puede decirse, que esta errada y llamada cuarta transformación reclama a sus seguidores.

*** En su despedida, el Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova, agradeció a los integrantes de la Junta General Ejecutiva la vocación de servicio para atender de forma eficiente no sólo las tareas altamente especializadas que encomienda la Constitución y las leyes al Instituto, sino su trabajo y entrega que, durante nueve años, han coadyuvado a consolidar la democracia electoral en México. “Todas y todos ustedes deben sentirse satisfechas y satisfechos por su contribución, siempre comprometida, siempre valiente, a favor de esta noble institución del Estado mexicano que es garante de nuestras libertades y nuestros derechos democráticos”, recalcó.

*** Por unanimidad, el pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó tres dictámenes —dos iniciativas y un punto de acuerdo—, presentados por las Comisiones Unidas de Desarrollo e Infraestructura Urbana y la de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público del Congreso capitalino. Sobre las iniciativas, una es para reformar la Ley de Publicidad Exterior, sobre propaganda política y su colocación; y la segunda, a la Ley de Desarrollo Urbano capitalino, en materia de retiro y sustitución de mobiliario urbano por obsolescencia y deterioro; mientras que el punto de acuerdo, tiene que ver con el retiro de casetas telefónicas que ya no cumplen la función por el cual fueron instaladas. Con ello, a casi un año que inicien las campañas políticas más concurridas que se tengan historia en la Ciudad de México, el Congreso capitalino aprobó nuevas reglas para la propaganda política. El presidente de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, Víctor Hugo Lobo Román, aclaró en tribuna que con este dictamen, la propaganda tendrá que traer el nombre o denominación comercial, logotipo o emblema con el que se identifica una persona física o moral una edificación y una actividad.

*** “Las acciones que despliega la Fundación Alfredo Harp Helú para el Deporte y Daniel Aceves en México, son las que hacen avanzar y permiten transmitir los valores del deporte”, destacó el líder mundial de los deportistas olímpicos. El francés también es presidente de la World Olympians Association (WOA), invitó al mundo a unirse a este tipo de conmemoraciones que contribuyen a impulsar también el deporte. “Se tiene que convencer para invertir más recursos en la práctica del deporte ya que éste no necesita ser algo muy sofisticado, no se necesita material muy caro, el concepto como tal del deporte es simple; se puede realizar hasta con material reciclado”, destacó Bouzou medallista olímpico de Los Ángeles 1984 y campeón mundial de pentatlón moderno. Peace and Sports, que es el organismo internacional que encabeza la conmemoración del Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y La Paz que se efectúa cada 6 de abril, en coincidencia con la fecha de inauguración de los primeros Juegos Olímpicos de Atenas, en la era moderna, el 6 de abril de 1986.

*** Del Himno al Aeropuerto Internacional “Felipe Angeles” a la melodía al Tren Maya, el caso es que esta errada y llamada cuarta transformación supone que con cancioncitas puede revertir su incompetencia e incapacidad para sacar adelante los “elefantes blancos” del presidente Andrés Manuel López Obrador. De entre las estrofas de este nuevo Himno, se puede ver aquella que dice: “Súbete al tren, guerrero jaguar, que te abrace la selva, que te lleve hasta el mar. Súbete al tren, relámpago y hierro, caballo de fuego, cambiaste mi andar” Tu máquina viaja y recorre el legado, caminos de jade, esplendor y pasado. ¡Súbete al tren! guerrero jaguar, que te abrace la selva, que te lleve hasta el mar”. El inquilino de Palacio Nacional ya dijo que será inamovible la fecha del próximo mes de diciembre cuando se inaugure este Tren Maya, pero por lo visto, estamos hablando de un vehículo más bien destartalado, encargado de terminar con el patrimonio ecológico de este país.

