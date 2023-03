El asedio presidencial a la Corte y al INE

Por la Derecha..!

Luis Ángel García

En el último tramo de su aventura sexenal -si es que no quiere perpetuarse en el poder como Antonio López de Santa Anna, quien aunque ocupó seis veces la silla del águila sólo estuvo en el poder siete años; su venerado Benito Juárez, cuya angina de pecho impidió que siguiera gobernando después de catorce años en la Presidencia, o como el general Porfirio Díaz, quien fue mandatario por más de tres décadas-, el inquilino de Palacio Nacional ha dejado de ser el gran estratega que quiere imponer un proyecto político populista, pero ha perdido las últimas batallas.

Parte de su programa de gobierno era amasar recursos para mantener en niveles aceptables -para él-, de pobreza a la población y otorgar dádivas a su base electoral para que voten por la 4T. Al mismo tiempo, emprendió una campaña en contra de los organismos autónomos y demolió la división de poderes que caracteriza a toda democracia. Ahora tiene legisladores abyectos que dejaron de ser contrapeso real del Ejecutivo y mantuvo a raya a la Suprema Corte hasta que se renovó la presidencia y llegó una mujer que rompió el techo de cristal y demostró lo que es la independencia entre poderes.

Así que 2023 no fue muy bueno para el solitario de Palacio, quien ha fracasado en dos intentos por acabar con la ciudadanización y autonomía del INE para controlar las elecciones como lo hizo durante más de setenta años el PRI a través de la Secretaría de Gobernación. No pudieron imponer su reforma que pretendía minimizar al árbitro electoral y ejercer el control del padrón desde el Palacio de Covián. Ante ese primer fracaso, regresaron al embate y pronosticaron un “plan B”, iniciativa que se fue a la Corte, donde el ministro Javier Laynez Potisek congeló el artero ataque contra el INE, lo que desencadenó la furia de los dioses, encarnados en el Presidente, quien arremetió, por enésima vez contra los togados, incluso solapó una campaña sucia contra el impartidor de justicia al filtrar fotos de un DJ en tanga haciéndolo pasar como el ministro. Poca ética de los chairos y sus patrocinadores. No le ha ido nada bien al tabasqueño que ahora busca un “plan C” y arenga a la población para que no vote por la oposición. Pero de qué se preocupa si está a un tris de investir a su incondicional como nueva presidente del organismo electoral. A quien con cinismo descalifica, porque dice que no es necesario que cuente con experiencia en temas comiciales “si es honesta”. Al carajo el servicio profesional de carrera.

Como ciudadanos debemos hacer un frente común para que no prospere la intentona de la 4T, mantengamos la democracia, imperfecta, pero democracia que ha costado muchas luchas a los mexicanos en tres décadas.

Sólo por no dejar: Quedan dos meses para que se cumpla el plazo fijado por el gobierno de la CDMX para retirar los anuncios en muros ciegos de edificaciones y en azoteas, pero existe un enorme retraso para cumplir con la meta. Con la emisión de la nueva Ley de Publicidad Exterior, el pasado 6 de junio de 2022, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) estableció un año como límite para que las propias empresas retiraran un mínimo de 1,200 anuncios del cúmulo de ilegales espectaculares que se tienen en la ciudad. Pero hasta hace una semana, el gobierno declaró que sólo llevan 400 retirados.

Lo preocupante del caso es que, sin haber cumplido con el retiro de esos anuncios, que sólo generan contaminación visual para la ciudadanía, las grandes empresas de la publicidad ya solicitan a la Seduvi la autorización para nuevos espacios publicitarios. La exposición de motivos de la Ley de Publicidad Exterior plasmó que la principal intención de la norma era disminuir la contaminación visual de las calles. Esperemos que el secretario Carlos Ulloa lo recuerde.