El gobierno arbitrario de un príncipe,

aunque sea justo y esclarecido, es siempre malo

Denis Diderot (1713-1784), escritor francés

Desde que se aprobaron las quintetas para ocupar las 4 posiciones vacantes que dejaban desde el viernes pasado consejeros electorales que cumplieron con el plazo por el que fueron electos, en Palacio Nacional se escuchó una carcajada de felicidad. El Comité Técnico Evaluador, conformado sustancialmente por integrantes de Morena, hizo todo tipo de maromas para lograr el objetivo que, fuera el sistema de selección, ganaría Andrés Manuel López Obrador.

No era para menos, el Presidente había ganado sin necesidad de reformas constitucionales, el control del Instituto Nacional Electoral y, con ello, armar la venganza en contra de Lorenzo Córdova, ahora ex presidente del INE, y Edmundo Jacobo, secretario técnico, quien había sido despedido por un “artículo transitorio” del “plan B” de la reforma electoral morenista, pero que fue reinstalado por órdenes de la SCJN, ya que no se puede legislar para una sola persona; la ley es para todos, sin nombre, ni apellido.

Cualquiera de las 5 aspirantes a presidir al INE, tenían lazos con el líder del Ejecutivo, o son altos funcionarios del primer círculo presidencial. Todos tenían nexos con Morena, pues. Esto, por las dudas en cuanto a la autonomía de sus integrantes, ese instituto, y la democracia, inician un proceso de enfermedad crónico degenerativa

Es así como López Obrador controlará las elecciones de 2024; a través de empleados de Morena enquistados en el INE. El viernes en la madrugada, diputados eligieron por tómbola a Guadalupe Taddei Zavala, como presidenta del INE y a 4 incondicionales morenistas.

La familia Taddei es muy poderosa en Sonora al amparo de Morena. Jorge Luis Taddei Bringas, delegado de Bienestar en esa entidad que gobierna Alfonso Durazo, logró colocar a su hijo, Pablo Daniel Taddei Arriola, como director de LitioMx, la empresa que comercializará el litio en Sonora, como el nuevo oro blanco.

Además, Ivana Celeste Taddei, hermana de Pablo, es diputada local por Morena en aquella entidad; Jorge Carlos Taddei, otro hermano, fue director de la Comisión de Áreas Naturales Protegidas. El hijo de Guadalupe Taddei, Luis Rogelio Piñeda, es investigador del Centro de Investigaciones del Congreso de Sonora; el otro hijo, Jorge Francisco, subdirector de Integración de pagos en el Instituto de Becas y Crédito Educativo de Sonora; el tercer vástago, León Fernando, es secretario escribiente de Tribunal de Justicia Administrativa local.

Guadalupe Taddei, actual presidenta del INE, fue presidenta del Instituto Sonorense de Transparencia y Protección de Datos Personales (Istai), con poderosas ligas Morena.

Personalmente soy de la idea que hay que darle a todo el mundo el beneficio de la duda. En el caso de Guadalupe, todo pinta guinda y a pesar de la buena fe que podamos tener, es claro que servirá a los intereses del oficialismo. Es difícil que pueda garantizar elecciones limpias.

Los otros consejeros con suerte, son Rita Bell López Vences, Jorge Montaño Ventura y Arturo Castillo Loza. Otro alineado a Montaño Ventura, afín al secretario de gobernación Adán Augusto López, fuerte “corcholata” de López Obrador, para sucederlo. Rita Bell Vences, es asesora del alcalde de Oaxaca, Francisco Martínez Neri y se define como morenista; Arturo Castillo Loza, formó parte del equipo del magistrado del TEPJF, José Luis Vargas Valdez, alfil de AMLO en el tribunal electoral y defensor de las causas de Morena, incluso sin racionalidad jurídica.

La venganza: van contra Lorenzo y Jacobo

Preparan con información del Órgano Interno de Control del INE, denuncias penales en contra de Lorenzo Córdova, ex presidente del INE y de Edmundo Jacobo, secretario técnico. Estiman que hay errores y deficiencias en el manejo presupuestal, en especial en la asignación de contratos mediante licitaciones, por más de 150 millones de pesos.

Evaluaron 107 procedimientos de contratos de 2022, de los cuales 80 fueron adjudicados, 20 declarados desiertos; 4 parcialmente desiertos y 1 no se publicó la convocatoria aprobada, donde se observa que de 680 millones de pesos, se adjudicaron sólo 531 millones, de recursos del INE. Solicitó más recursos al Congreso para 2023, aun cuando no se utilizó todo el presupuesto del año pasado.

Además, en materia de obras, se emitieron 781 observaciones de las cuales 80 no fueron atendidas, en especial en la contratación de una agencia creativa para el desarrollo de los materiales de difusión en televisión, radio, impresos y contenidos digitales. También hay deficiencias en el voto electrónico, con la licitación internacional. El próximo lunes les platicaré un resumen de la artillería que pretende impulsar, desde la Cámara de Diputados y el OIC, en contra de Lorenzo Córdova y el secretario técnico, Edmundo Jacobo, responsable de esas áreas, quien renunció luego que le presentaron la lista de deficiencias administrativas.

El Inicio de la venganza de Palacio Nacional.

PODEROSOS CABALLEROS

CHIHUAHUA: A piedra y lodo se encerraron el viernes con AMLO, 2 mil empleados de Banco Bienestar, servidores de la nación y corifeos de los programas sociales en esta frontera, que llora la muerte de 40 inmigrantes. Hicieron un conteo de daños electorales de la masacre en la estación migratoria de Ciudad Juárez y el saldo fue severo a la 4T. El jefe de la burocracia electoral en la entidad, Juan Carlos Loera, impidió el paso a medios. No quieren lavar la ropa sucia en público. No invitaron al edil Cruz Pérez Cuéllar. *** COAHUILA: En el primer minuto de ayer domingo, Manolo Jiménez inició su campaña electoral que se basa en 2 columnas; fortalecer la seguridad, en la que actualmente se vive; y mejorar la calidad de vida de todos los coahuilenses, en base a la educación para fortalecer los valores de las familias; en salud y en lo económico para aprovechar las inversiones del nearshoring con Estados Unidos. Ayer por la tarde presentó su propuesta de mejoramiento de la calidad de vida de los coahuilenses. *** SLP: Al participar en el Foro Internacional Alianzas para el Hábitat; Ciudades Inteligentes en San Lázaro, el alcalde, Enrique Galindo (PRI), prometió en SLP una ciudad digital, con datos protegidos, a través de una plataforma propia.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

IBERDROLA: Bajo el liderazgo de Enrique Alba, Iberdrola México recibió de República Dominicana, el Premio a Mejores Prácticas en Objetivos de Desarrollo Sostenible por su programa Impulso STEM, que desde 2019 promueve el estudio de carreras científicas y tecnológicas en Oaxaca, especialmente entre mujeres. Durante el XIV Encuentro Empresarial Iberoamericano, Enrique recibió el galardón de manos del secretario general iberoamericano, el chileno Andrés Allamand, y el director general de la Fundación Iberoamericana para la Gestión de la Calidad, Juan Luis Martín Cuesta, en una ceremonia encabezada por el rey de España, Felipe VI, y el presidente de República Dominicana, Luis Abinader.

