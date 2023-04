Desacato

Desde el portal

Ángel Soriano

La instrucción presidencial de no contratar servicios privados de seguridad en instalaciones federales dado que el Estado cuenta con las corporaciones y elementos suficientes para cumplir tal propósito, fundamental si es que se toma en cuenta que la sociedad paga sus impuestos para contar con seguridad, no ha sido cumplida.

Por lo consiguiente, resulta incongruente e ilegal que el INM haya contratado los servicios de seguridad de un empresario extranjero, lo cual constituye una doble irregularidad, pues no sólo dispone de los recursos públicos para cuidar instalaciones federales dispuestas para servir al pueblo de México, sino que paga servicios para la protección de su personal, armado.

Esta anomalía o abuso será investigado, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador al reconocer —a casi 5 años de administración—, que no se han podido complementar los servicios federales de seguridad, en cambio la Guardia Nacional se integró en un tiempo récord, y no sólo eso, sino que se dispone de elementos del Ejército y la Armada para tal función.

Sin duda, que el INM no sólo no cumplió con su cometido de protección y atención a los migrantes, sino en malversación de fondos para beneficiar a empresas de seguridad privadas propiedad de extranjeros y, no sólo eso, sino que cometer una masacre de indefensos ciudadanos. ¿Cuánto tiempo habrá que esperar para que se investigue y se haga justicia?

TURBULENCIAS

Segalmex, otro engaño al Estado mexicano

Ignacio Ovalle Fernández, cuestionado servidor público de administraciones pasadas y la presente, ha sido señalado como víctima de un engaño que permitió la sustracción de colosal cifra de recursos públicos que fueron a parar a la especulación financiera, y pese a que el ingenuo funcionario goza fama de deshonesto y tiene evidente responsabilidad en el fraude a Segalmex, permanece protegido en Gobernación. También es otro caso que el presidente López Obrador ha ofrecido esclarecer y dar cifras exactas de lo que ocurrió con los dineros destinados a ofrecer alimentos a bajo precio a familias de escasos recursos económicos… Si a la nueva consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei no la conoce el presidente Andrés Manuel López Obrador como para decir que fue recomendada a la Cámara de Diputados para ocupar el cargo, el que sí seguramente la conoce bien es el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, que nombró a su hermano Pablo como director de Litiomx, además de tener a Jorge como súper delegado federal y a Ivanna como diputada local. Seguramente que el ex secretario particular del presidente Vicente Fox es muy influyente en la administración federal para disponer de puestos federales claves para colocar a sus incondicionales. Y Jorge Taddei todavía se atreve a “corregir” que en la foto de la familia con el presidente López Obrador no es Olga -la consejera presidente del INE-, la que aparece, sino es Irene, su esposa, como si con eso la familia estaría ya fuera del presupuesto federal y estatal… Pese a que el gobernador Salomón Jara ha dicho que ya no son necesarios los bloqueos o las marchas para pedir atención a los problemas sociales, porque sus funcionarios están dispuestos al diálogo, otra movilización popular masiva llegó ayer a Palacio de Gobierno y bloqueó los accesos, precisamente cuando sostenía una reunión con el director general del IMSS, Zoé Robledo. Los bloqueos son ancestrales y no terminará con discursos ni con buenos deseos, sino hasta que realmente se atiendan y se resuelvan los problemas… Una derrama económica de 254 mdp y la presencia de 53 mil turistas nacionales y extranjeros se esperan en la ciudad de Oaxaca con motivo de la Semana Santa, informó el presidente municipal Francisco Martínez Neri.

asorianocarrasco@yahoo.com

www.revistabrecha.com

facebook oficial @BrechaRevista