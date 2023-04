Falleció Andrés García, galán de telenovelas y del cine mexicano

Luto en la farándula

El actor aseguraba haber estado con más de 800 mujeres a lo largo de su vida

Andrés García, reconocido actor de televisión y del cine en México por sus papeles de seductor y galán desde los años 70, murió este martes a los 81 años, víctima de una cirrosis que lo aquejaba desde hacía tiempo.

La noticia fue confirmada por la actriz Anahí, amiga cercana del intérprete, en sus redes sociales:

“No encuentro las palabras… Le doy gracias a Dios por haberme dado el regalo de tu cariño. Sé que ya estás en un lugar mejor. Te voy a querer y recordar toda mi vida con todo mi corazón, mi adorado Andrés”.

El actor fue ingresado en varias ocasiones en los últimos meses, víctima de una cirrosis que le fue debilitando poco a poco y no le permitía tomar todos los medicamentos que necesitaba. “Tiene ascitis (acumulación de líquido en el abdomen), tiene inflamación en sus órganos, en el estómago, tiene debilidad. Sí come, pero lo que no debe y presenta diarreas intermitentes”, confesó su esposa, Margarita Portillo, en una entrevista con El Universal.

Señaló que García se encontraba consciente, pero débil, dando órdenes para que no se le administre ningún medicamento sin su autorización “las palabras del doctor, en cuanto a su hígado, es que se estaba defendiendo como gato boca arriba y que no eran los mejores resultados, pero tampoco los peores”, dijo a través de un video en el canal de YouTube de Andrés García TV.

Andrés García siempre supo cómo aprovechar su galanura. Al principio de su carrera él quería ser médico, pero terminó siendo vendedor de cafeteras, luego buzo y finalmente actor.

Por su galanura consiguió consolidarse como el sex symbol de la época y protagonizar cintas como Pedro Navaja y Asesino nocturno. Su carisma no sólo conquistaba al público, sino también a sus compañeras de escena y amigas.

Andrés García comenzó a trabajar como conductor en una lancha en Acapulco. Allí fue donde lo descubrieron unos productores de cine que le dieron su primera oportunidad con Chanoc (1967), donde interpretó al protagonista, un pescador que corría aventuras. Luego de su participación en esa película, comenzaron a llegarle las oportunidades

Actor polémico con fama de mujeriego

García fue un actor polémico con fama de mujeriego que aseguraba haber estado con más de 800 mujeres a lo largo de su vida.

“Cuando era joven empecé a contar, como a los 16 años, con cuántas mujeres me había acostado, y seguí contándolas hasta los 26 años, cuando vi que iba por 600, ya paré de contar”, declaró en 2021 en una entrevista con el youtuber Yordi Rosado.

Tras haber superado los 50 años no tuvo reparo en contar públicamente que se había colocado una prótesis peneana por medio de tres procedimientos quirúrgicos para no afectar, por la edad, su desempeño sexual.

“Si yo hubiera sabido que la bombita es tan efectiva y tan práctica para aumentar el juego sexual me la hubiera puesto 5 años antes, ¡es una maravilla!”, expresó en uno de sus videos.

Se casó en cuatro ocasiones

Andrés García se casó en cuatro ocasiones; en 1967 con Sandra Vale, con la que tuvo dos hijos que hoy también son actores, Leonardo García y Andrés García Jr. Después, con Fernanda Ampudia en 1974, con la que tuvo otra hija, Andrea García. En 1980, contrajo matrimonio con Sonia Infante, sobrina del famoso actor y cantante Pedro Infante. En 2013 se casaría con la que ha sido su última mujer, Margarita Portillo, con quien permaneció hasta su muerte.

En las últimas publicaciones de su perfil de Instagram, agradece a sus doctores, amigos y familiares los cuidados y el trato recibido. En otra, pedía donaciones de sangre, prueba de la debilidad de su salud en los últimos tiempos. El mundo del espectáculo mexicano se despide ahora de uno de sus actores más conocidos.

La Asociación Nacional de Intérpretes de México (ANDI) también lamentó su fallecimiento: “Actor con gran trayectoria en teatro, cine y televisión. Es recordado por su emblemático papel de Pedro Navaja (1983), en la película del mismo nombre. A familiares y amigos les mandamos nuestras condolencias”.

Andrés García protagonizó más de 100 películas a lo largo de su carrera, incluyendo Pedro Navajas, Chanoc, Tintorera, Las Cabareteras, Deudas. Además, se volvió uno de los actores más solicitados para telenovelas apareciendo en El magnate, El privilegio de amar, Velo de novia, El cuerpo del deseo y muchas más.

Valentía a la antigua

Sus amigos más cercanos guardan anécdotas con Andrés, donde siempre se mostró como un valiente. Desde las veces en que retó a tiburones para que lo mordieran, hasta las ocasiones en las que se retó en duelos a muerte con otros hombres.

En uno de los videos de su canal de YouTube, él mismo reveló que una vez, mientras grababan la telenovela El sexto sentido en 1981, se enfrentó con su colega Jaime Moreno después de que se enteró de que éste hablaba mal de él.

“A mí no me gusta que ningún cabrón ande diciendo pendejadas de mí, porque si lo hace se tiene que matar conmigo”, le dijo García a su compañero de protagonista, según contó, pero el encuentro terminó en una plática seria que cerró el conflicto.

Después en 2015 durante el musical Perfume de gardenia, Andrés compartió con Víctor Manuel Reséndez, mejor conocido como Latin Lover y ambos tuvieron desacuerdos por la forma de actuar del también modelo, quien hacía el papel de un guardaespaldas. Fue su esposa quien lo hizo reflexionar y ambos se ofrecieron una disculpa.

Además de estas batallas con pistola, el histrión también se retó en peleas a golpes con otros actores nacionales e internacionales, entre los que se enlista Jorge Rivero, Chuck Norris y Luis Rey, el papá de Luis Miguel.

¿De qué nacionalidad era Andrés García?

Andrés García era hijo de dos españoles, que tras la Guerra Civil se exiliaron a Santo Domingo, donde él nació, en 1941. Poco después, descontentos con la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, se mudaron a Acapulco, donde el actor comenzó a trabajar como conductor en una lancha.

En 1970, su carrera dio un giro y comenzó a incursionar en la televisión, volviéndose una cara recurrente en las telenovelas y en 1999 ganó el Premio TV y Novelas por su participación en El privilegio de amar.

Luego, tras su retiro de la actuación en 2020, Andrés García abrió un canal en YouTube donde publicaba blogs personales.

La mansión de Andrés García en Acapulco

En las redes social trascendieron otras aristas de la vida de Andrés García, como, por ejemplo, el valor de su mansión en Acapulco. Esta lujosa y amplia casa en la que disfrutaba del sol y la arena, en los últimos días de su vida, está valuada en 5 millones de dólares. “El Paraíso” es el nombre que Andrés García le puso a esta vivienda en estrecha relación con los días de ensueño que pasaba en la costa disfrutando del calor.

La casa tiene tres pisos, el frente es de color naranja y está rodeada de palmeras. La vivienda está a muy pocos metros de la playa “Pie de la Cuesta”, uno de los puntos paradisíacos de Acapulco.

