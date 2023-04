Vigencia del zapatismo

Desde el portal

Ángel Soriano

Diversas zonas del país fueron bloqueadas por organizaciones campesinas que recuerdan la lucha zapatista en demanda de las reivindicaciones sociales, las cuales se mantienen vigentes y más actualizadas con el despojo de tierras de alta plusvalía por el crecimiento poblacional y la demanda de materias primas y de recursos naturales.

El crecimiento urbano que arrasa con las zonas de cultivo para dar paso a grandes centros comerciales o unidades habitacionales, hace que la clase campesina se vea acorralada y ceda, en la mayoría de los casos, a las presiones de grandes empresarios o corporativos nacionales y extranjeros que buscan el lucro con el acaparamiento de la tierra.

Las nuevas exigencias del crecimiento poblacional, el afán de lucro o la complicidad de funcionarios de los tres niveles de gobierno, lo mismo que autoridades ejidales, comunales o gestores agrarios, hacen víctima a los campesinos y sus familias que ven disminuido su patrimonio, arrebatada su forma de vida, sus tradiciones y sus costumbres, en aras de la modernidad.

Por eso, Zapata sigue siendo la bandera de lucha de quienes representan los auténticos intereses populares y no de quienes enarbolan esas causas con fines facciosos o partidistas, para obtener cargos públicos y dar la espalda después a los labriegos. Una demanda permanente de justicia que hace que este 10 de abril muchos puntos del país sufran estrangulamiento vial.

TURBULENCIAS

A 18 años del desafuero

El presidente Andrés Manuel López Obrador recordó el proceso de desafuero al que fue sometido durante la administración del presidente Vicente Fox, en uso de la justicia con fines políticos, reconocido por el mismo guanajuatense, que indica que a veces se arrepiente de no haber procedido en contra del tabasqueño. Desde luego que en la lucha política se utilizan todos los instrumentos disponibles, pero en pocas ocasiones se llega al cinismo de aceptar que se utilizó o se utilizan las instituciones para perseguir a los opositores… A nivel internacional los niveles de impunidad en nuestro país son ya bastante conocidos: nadie se explica cómo los altos mandos del gobierno federal a cargo de la política migratoria permanecen omisos ante el drama de los familiares de 40 indocumentados incinerados en Ciudad Juárez y cuyos gobiernos de sus países de origen claman justicia. Y pese al horrendo crimen, no sólo permanezcan en sus puestos, sino firmes en sus aspiraciones para escalar posiciones mayores… Y no otro caso de utilización de los cargos públicos e instituciones para la satisfacción de intereses personales y facciosos, es el de Lorenzo Córdova Vianello, que utilizó al INE como trinchera política aliado a intereses ajenos a los del pueblo de México. Al abandonar el cargo de consejero-presidente con las talegas llenas, con todo cinismo se incorpora al lado de los opositores para seguir defendiendo los intereses que representa y tratar de recuperar espacios de poder; por eso la lucha por la Presidencia en 2024 será más que cruenta… Sergio Salomón Céspedes Peregrina, gobernador de Puebla, acudió a la Ciudad de México a entrevistarse con la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, la puntera en la carrera presidencial. Se dice que fue para hablar sobre problemas comunes de ambas entidades que gobiernan y que enfrentan problemas similares, puede ser porque la zona metropolitana de la CDMX es bastante compleja, pero en estos momentos se puede interpretar como una alineación a las aspiraciones políticas de la gobernante que aspira a ser la primera mujer que ocupe el Palacio Nacional. Salomón enfrenta múltiples problemas de inseguridad principalmente en el área rural, donde ni la Guardia Nacional ha sido capaz de someter a la delincuencia.

