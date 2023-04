Ahora resulta que Va por México se suma a Morena contra el Trife

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Luego de todas las batallas vividas en la contienda por la defensa del INE y de las movilizaciones ciudadanas más numerosas nunca antes vistas en México, el PRI, PAN y PRD podrían irse de la mano con Morena, PT y Verde a votar una reforma restrictiva contra el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

En una especie de “sabadazo” santo, bajo el paraguas de la Semana Mayor, estos partidos —según denuncias estridentes de organizaciones no gubernamentales—, estarían por sacar adelante en San Lázaro una iniciativa que restringe gravemente las facultades del Tribunal Electoral en cuanto a paridad de género y las acciones afirmativas para dejarlas a la discreción de las directivas de los partidos políticos.

Aprobarla, indicaron decenas de organizaciones y un grupo de personajes, sería una grave afrenta a la ciudadanía y a los avances democráticos en el país.

“ES UN ERROR apoyar esa reforma de 4 art VS el TEPJF, VS la paridad y las acciones afirmativas, por la discrecionalidad de dirigencias de los partidos; es inconcebible se acompañe a Morena! Hago un llamado a detener esa incorrecta reforma @PRI_Naconal @diputadospan @PRDMexico”, indicó Angélica de la Peña, coordinadora de la iniciativa ciudadana Futuro XXI.

El combativo Fernando Belauzarán coincidió en que sería un error de la oposición acompañar a Morena en contra del TEPJF en un momento en el que la democracia está en peligro.

“Sería un error estratégico de la oposición acompañar al oficialismo en acotar al TEPJF. No es una discusión técnica, es política. Cuando la democracia está en peligro, no te tomas de la mano con los autoritarios para debilitar a las autoridades electorales. No se maten solos”, indicó.

Según Reforma, el constitucionalista Miguel Carbonell apuntó:

“Cualquier iniciativa de reforma que afecte al @TEPJF_informa debe ser para fortalecer la jurisdicción electoral y no para mermar sus capacidades interpretativas, que son la esencia del Poder Judicial. No se equivoquen @MX_Diputados @senadomexicano”, señaló.

De igual forma, señaló que el diputado panista Federico Döring dijo que apoyar la reforma es no entender de los errores que llevaron a la oposición a perder la confianza ciudadana y el gobierno.

De nuevo la contienda ciudadana contra partidos y dirigentes políticos está abierta y se profundiza en defensa de instituciones democráticas.

Monreal no se baja de la contienda

Ante un sinnúmero de voces que le reclamaron de nuevo una definición clara respecto de sus pretensiones de ser el sucesor de Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, el senador Ricardo Monreal salió a señalar que él sigue adelante y no pretende bajarse de la contienda.

De nuevo refrendó su intención de alcanzar la Presidencia de la República en 2024, “para profundizar la política social y generar las condiciones propicias para construir un mejor país”.

Luego de agradecer a sus simpatizantes que han resistido meses de hostilidad y descalificaciones de otros contendientes, el zacatecano agregó:

“No, no nos arredra nada, estamos muy firmes de continuar (…), porque creemos que México nos lo reclama y nos lo demanda. Ni nos vamos a rajar, ni nos vamos a dejar, ni nos vamos a bajar”.

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado subrayó que de alcanzar su objetivo, profundizará la política social, mejorará la estrategia de seguridad pública, así como los programas para generar empleo y apoyará al campo mexicano.

“Tenemos muchos desafíos: las reservas actuariales, los servicios públicos, el bienestar, la salud, la educación, la solidaridad y la seguridad social”.

Agregó:

“Tenemos encima el compromiso para enfrentar los efectos del cambio climático, los nuevos retos y desafíos del México moderno, pero los podemos enfrentar con éxito”.

Indicó que el momento mexicano, en medio de una sucesión adelantada que polariza a los personajes y grupos y los orilla a confrontarse y descalificarse, tiene que correr además con las tareas normales y que en el Senado se debe intensificar el diálogo para construir los acuerdos que permitan desahogar la agenda legislativa y cumplir con las expectativas y exigencias ciudadanas.

Eso no significa abandonar las tareas del futuro, agregó al indicar que retomará los encuentros con militantes de Morena y simpatizantes de su proyecto de nación y dijo que irá a una gira por Veracruz, Campeche y la Ciudad de México.

“Ojalá y nos puedan acompañar, para escucharnos y para poder generar condiciones propicias para un México mejor”, dijo.

Encuentro con Adán Augusto

Ayer, el zacatecano recibió en sus oficinas del Senado la visita del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, con quien, dijo, revisó las prioridades legislativas del país, en la etapa final de periodo ordinario de sesiones.

Así las cosas…

