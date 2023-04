La 4T mantendrá paralizado al INAI por lo menos hasta septiembre

Clase Política

Miguel Ángel Rivera

A pesar de que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) está paralizado y de que desde hace más de un año hay un mandato judicial para que se nombren los comisionados faltantes, la llamada Cuarta Transformación se opone a nombrar a los funcionarios faltantes para que funcione ese organismo, que tiene como misión principal poner en evidencia actos de corrupción en el gobierno.

El INAI es otro de los organismos autónomos que disgustan al presidente Andrés Manuel López Obrador y, en consecuencia, su gobierno y el Poder Legislativo, controlado por el partido oficial, Morena, y sus satélites del PVEM y PT, hacen todo lo posible por mantenerlo inactivo.

El repudio del primer mandatario quedó expresado claramente el 28 de abril de 2021, cuando López Obrador criticó al INAI, por interponer ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una acción de inconstitucionalidad contra la creación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut).

En esa ocasión, en su conferencia matutina, el jefe del Ejecutivo Federal afirmó que el INAI se creó en el pasado, junto con otros organismos autónomos, como la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), con el objetivo de proteger a las grandes empresas y a los que se dedicaban a saquear al país.

Como lo acostumbra para repudiar todo lo que viene de gobiernos del pasado, el jefe del Ejecutivo repudió el intento del INAI de oponerse a la creación del Panaut porque, dijo, ese organismo serviría para defender al pueblo de delitos como la extorsión y el secuestro.

“El propósito de esta ley es que tengamos un registro para proteger al pueblo (…) Nosotros tenemos que defender a los ciudadanos y garantizar su seguridad, lo mercantil pasa a segundo plano”.

También dijo que las telefónicas actúan con hipocresía porque ellas mismas solicitan datos personales a los usuarios.

Lo más grave para López Obrador fue que, a pesar “defender a los ciudadanos”, la Suprema Corte dio la razón al INAI y a otros organismos que se opusieron a la creación de ese registro por considerar que se violan derechos fundamentales de los mexicanos, al obligarlos a registrar datos biométricos y domicilio de las 132.4 millones de líneas de prepago (82.8% del total o 109.6 millones) y de pospago (17.2% del total o 22.8 millones) e impondría la sanción de cancelar permanentemente la provisión de los servicios móviles en caso de no inscribirse en el padrón.

Como explicó el director General de The Competitive Intelligence Unit, Ernesto Piedras, en un artículo publicado por el diario El Economista, exponía a los millones de usuarios de la telefonía celular a riesgos como el robo de identidad, la conformación de un mercado negro de tarjetas SIM, así como la eventual intrusión a su privacidad y seguridad.

Como otros organismo autónomos, el INAI fue objeto de recortes a su presupuesto. Para el presente año, el INAI tuvo una disminución de 1.75%, equivalente a 18 millones 689 mil pesos. Los comisionados habían solicitado un presupuesto similar al del año anterior, con sólo un aumento del 8.4 por ciento, que en realidad significaba un recorte, pues la inflación de ese año, 2022, se estimó en 8.6 por ciento.

No obstante, los senadores del oficialismo “olvidaron” durante más de un año nombrar a los reemplazos de los comisionados que terminaron sus funciones, hasta llegar el momento en que por no reunirse el quorum necesario (por lo menos cinco de siete integrantes del órgano de gobierno del Instituto).

La situación llegó al extremo de que los comisionados restantes promovieron un amparo y lograron que, el pasado 17 de febrero, la titular del Juzgado 17 del Distrito Federal en Materia Administrativa ordenara al Senado nombrar a los dos comisionados del INAI para llenar las plazas vacantes desde hace un año.

La directiva de la Cámara atendió a este mandato e inició el proceso para elegir a los sustitutos. Hubo protestas por supuestas o reales irregularidades, pero al final se eligió a los nuevos comisionados.

Nada de negociaciones con la oposición, ordenó AMLO

Pero en esta fase todo se vino abajo porque el presidente López Obrador vetó a los nombrados, con los pretextos de que hubo irregularidades, principalmente porque hubo acuerdos entre el oficialismo y la bancada del PAN para “repartirse” los nombramientos.

Un obstáculo adicional lo colocó una de las elegidas para ser comisionadas del INAI, Yadira Alarcón Márquez, interpuso una demanda de amparo que los senadores del oficialismo utilizaron como pretexto para no avanzar, a pesar de que la oposición les indicó que podían nombrar a un tercer comisionado cuyo nombramiento no estuviera impugnado. Nada se movió porque así lo decidió la mayoría.

El coordinador de la bancada de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ricardo Monreal Ávila, negó supuestos “enjuagues” para aprobar los nombramientos para los puestos vacantes en el INAI, pero el resultado es que hasta ahora no se llenan las vacantes.

Lo peor es que el secretario de Gobernación y “corcholata” presidencial de Morena, Adán Augusto López Hernández, confirmó ayer que no hay nuevos acuerdos para nombrar a los comisionados faltantes.

En su papel de supervisor de los trabajos en el Congreso, el titular de Gobernación declaró que no existe consenso para nombrar a los comisionados faltantes.

“Creo que es muy difícil, por no decirlo, prácticamente imposible, que en lo que resta de este periodo ordinario de sesiones se pueda construir la mayoría requerida constitucionalmente, para hacer los nombramientos en el INAI”, declaró el funcionario luego de reunirse con los senadores de Morena, PT, PVEM y el moribundo PES.

O sea, el INAI seguirá inmovilizado casi todo lo que resta del año, pues no hay seguridad de que se logren acuerdos una vez que se reanuden las actividades legislativas en septiembre venidero.

Mientras, se acumulan cientos de solicitudes que no puede atender el INAI

Aún sin acuerdos, la bancada del PAN en el Senado —acusada por AMLO de negociaciones en lo oscuro— trató de acabar el atasco y propuso en la sesión de ayer elegir de una vez a los comisionados faltantes.

El coordinador de los senadores de Acción Nacional, Julen Rementería del Puerto, propuso que se modificara el orden del día y que se introdujera un punto para nombrar al menos a un comisionado, con lo cual el INAI podría avanzar en la revisión de los asuntos pendientes.

El presidente de la Cámara, el precandidato de Morena al gobierno de Puebla, Alejandro Armenta Mier, dijo que no era posible abordar ese tema porque no hay dictamen y porque no se cumplían todos los procedimientos que imponen las normas del Poder Legislativo. Esto a pesar del antecedente de que la reforma electoral conocida como “plan B” del presidente López Obrador, fue aprobada recientemente en la Cámara de Diputados con dispensa de todos los trámites y apenas en unas cuantas horas.

Rementería alegó que en realidad se tienen dos dictámenes y una lista preliminar de candidatos aprobados, por lo que los senadores podían elegir entre ellos.

Pero ni sus argumentos ni los de sus compañeros de bancada Damián Zepeda y Xóchitl Gálvez lograron vencer la resistencia de los oficialistas.

Lo más que lograron es que se pusiera a votación la posibilidad de modificar el orden del día, pero nuevamente se toparon con la negativa de la mayoría.

La grave paralización de actividades en el INAI fue expuesta por la también senadora del PAN y ex candidata presidencial Josefina Vázquez Mota, quien tampoco logró conmover a los oficialistas:

“Llevamos 377 días en omisión legislativa, incumpliendo con este deber de nombramientos del INAI. Todo deja en claro que el propósito es la destrucción del INAI por parte de un grupo mayoritario que teniendo los nombres de los mejores y mejores candidatos no están dispuestos a someterlos a este Pleno.

“Presidente, es urgente resolver los nombramientos y lo que estamos votando ahorita no solamente es modificar el Orden del Día, es porque estamos sugiriendo es que estos nombramientos se den ya, el INAI no ha podido cumplir con sus sesiones desde el pasado 1 de abril, el INAI tiene más de 500 casos pendientes en materia de transparencia y de rendición de cuentas”.

