“Esto no se acaba hasta que se acaba”, afirma Adán Augusto López

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

En una inédita y sorpresiva conferencia conjunta como representantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, el zacatecano Ricardo Monreal, advirtieron ayer que los temas pendientes como las resoluciones de la Corte sobre la inconstitucionalidad o no del “plan B” o el proceso penal abierto contra Francisco Garduño, titular de Migración, por los hechos de Ciudad Juárez, todo hoy está en el aire.

Ante las interrogantes de los reporteros respecto de qué pasará en cada caso y otros pendientes, el titular de Gobernación dijo:

“Mire, se la voy a contestar en términos beisboleros: esto no se acaba hasta que se acabe. O en términos llanos: nadie se muere en la víspera”.

En la larga conferencia en la que ni los periodistas recularon en su afán por saber por qué no existen resultados o avances en los principales asuntos pendientes como es el caso de los nombramientos de los consejeros del INAI pendientes en el Senado o por qué no hay más renuncias y sanciones altos funcionarios para implicados en las muertes de migrantes por el incendio en un albergue convertido en cárcel en Ciudad Juárez, el secretario de Gobernación y el senador pidieron esperar al fin de procesos abiertos e investigaciones como a los acuerdos que se requieren en el Senado en el caso del INAI.

Ante el señalamiento de si esperan una absolución de esta parte de la historia que los involucra a ellos en responsabilidades, por ejemplo en la aprobación del “plan B” que está al parecer plagado de inconstitucionalidades, Adán Augusto López y Monreal dijeron:

“Esperemos que los señores ministros de la Corte, entiendo que el lunes o que la semana próxima, votarán el asunto de la reforma de Guardia Nacional y que están estudiando todavía, creo que no hay proyecto, el asunto de la reforma electoral en materia de las reformas secundarias en materia electoral. Esperemos para conocer cuál será la decisión”, dijo el tabasqueño.

“No. Yo no le temo al juicio de la historia porque a mí me alegra que haya equilibrio de poderes en una República, en donde nuestros actos como Poder Legislativo sean revisables y puedan sufrir enmienda.

“En los dos casos que has mencionado, en la Guardia Nacional y en el plan B, yo emití un voto particular, y es obvio que la Corte puede actuar o puede no. Vamos a esperar que la resolución se vote, o que, en el caso de la Guardia Nacional, se resuelva, y ahí sí hay proyecto, según leí ahora, pero en el caso del plan B, en efecto, no conozco proyecto alguno.

“Pero no debe de extrañarnos si se invalida o se declara inconstitucional una norma por la parte de la Corte. No nos debe de alterar ni preocupar, es parte del sistema de contrapesos del equilibrio de poderes que la República tiene.

“Antes era impensable, antes era absolutamente intransitable. Ahora sí hay posibilidades porque hay una libertad entre los poderes de que se llegue a estos extremos, que son los que estamos viviendo.

“Yo me siento tranquilo como constitucionalista, como maestro universitario y como senador de la República”, precisó Monreal.

En fin, una nueva forma de comunicación que podría ser una respuesta a las exigencias de mas información respecto de lo que está ocurriendo en relación a los resultados de un régimen, el de la 4T, donde no se ven mayores avances.

Delfina se escurre y baja en preferencias

Ya vamos casi a la mitad del primer mes, de dos, de la campaña por la gubernatura del Estado de México y la de Coahuila y en ambos casos se ajustan rápidamente las realidades para cada candidato.

Ya ayer Mario Delgado, dirigente formal de Morena, aclaró que las cosas para el senador y candidato de su partido, el empresario del carbón Armando Guadiana, no van bien.

En los hechos, decir lo que dijo Delgado, es admitir una derrota anticipada en favor del priista Manolo Jimenez, lo que todo mundo dijo allá que iba a ocurrir desde que ambos fueron lanzados por el cargo.

Delgado se vio titubeante en el caso de Delfina Gómez en el Estado de México, donde todos los indicadores advierten que la maestra —a quien le llueven las denuncias públicas por haber cobrado moches a sus empleados cuando fue alcaldesa de Texcoco y ahora porque se descubrió que plagió sus tesis profesionales como su compañera de partido, la ministra Yasmín Esquivel— va a la baja y simplemente no prende.

Sobre todo, Delgado se vio tibio al intentar defenderla, porque la priista Alejandra Del Moral no deja de subir como resultado de una campaña aguerrida y muy activa e inclusiva en la que un día aparece al lado de las dirigencias del PAN y otro del PRD y ni se diga de los tricolores mexiquenses.

El caso es que las encuestadoras ya advirtieron en sus sondeos públicos que Del Moral a mes y medio de las elecciones casi cierra sus puntajes respecto de la morenista.

Peor, dicen, le irá a la maestra al negarse a participar en el debate establecido para el 20 de este mes e intentar modificar la fecha al 28, cosa que será difícil que acepten mover los integrantes de la autoridad electoral del Estado.

El caso es que estamos asistiendo a un nuevo fracaso electoral de Delfina Gómez en las ambiciones del presidente Andrés Manuel López Obrador de colocarla como gobernadora del estado más rico y poblado del país-

Ya antes, en 2005, AMLO no pudo llevar a su otra candidata, la empresaria Yeidckol Polevnsky —nacida como Citlali Ibáñez Camacho— quien simplemente se estrelló ante la entonces enorme popularidad de Enrique Peña Nieto.

Peña ganaría 6 años después a AMLO, en 2012, en su segundo intento por ser Presidente de México.

