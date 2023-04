Alianzas sucias; partidocracia busca impunidad total

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Pretenden controlar Congreso y gubernaturas de 2024

Quieren violar la ley con impunidad

Incomoda resoluciones de paridad de género

Interpretación de la ley o caprichos de líderes

Sigue la ruta de debilitar al TEPJF y del “plan B”

Garduño debe renunciar al INM por caso Ciudad Juárez

Sólo “charalitos” serán consignados

Delfina pide bajar salarios a altos funcionarios

Negocios están en la administración del presupuesto

ALSEA y Torrado, investigación en innovación

Donde quiera que veáis la moderación sin tristeza,

la concordia sin esclavitud, la abundancia sin profusión,

decid confiadamente; es un ser venturoso el que aquí manda

Jean Jacques Rousseau (1712-1778), filósofo francés

Para traicionar a la sociedad y a la democracia, la partidocracia se une y hace un lado sus banderas ideológicas.

PRI, PAN, PRD y Morena acordaron aprobar reformas para acotar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Quieren modificar el artículo 73 de la Constitución para impedir que el TEPJF intervenga en actos ilegales que realicen al interior de los partidos políticos.

Movimiento Ciudadano no se suma, pero sería aplastado por la maquinaria de los grupos políticos que se sienten arroba de la democracia. Sólo la presión de mujeres en Morena, PAN y en algunos casos de PRD, podría darle la vuelta a lo que sería un hecho consumado.

Pero, ¿por qué la obsesión de tocar al Tribunal Electoral y no al INE? de parte de legisladores opositores unidos al oficialismo?

Es simple: Primero, están en juego las presidencias de Morena, con Mario Delgado; PRI, Alejandro Moreno, y el PAN, con Marko Cortés. Después hay malestar en las estructuras morenistas por la imposición del TEPJF de que fuera una mujer la presidente del INE; y la obligación por equidad de género, que sea “equitativo” el reparto de candidaturas a gobiernos estatales. Esto les complicó la vida partidista, ya que no pueden colocar a sus mejores cartas masculinas en entidades donde ellos llevan ventajas competitivas. Y, esto no es privativo de un solo partido. Es de todos.

Desde el punto de vista jurídico y político, y este es el pretexto fundamental, planean modificaciones al artículo 99 y le ponen un corralito al TEPJF, ya que sólo podrá resolver controversias en leyes de tema electoral y no podrá tener injerencia en los órganos de gobierno de las Cámaras.

Así le enviarían la chamba de definir el futuro a la Suprema Corte de Justicia.

Así, los partidos no correrán el riesgo de tropezar con los molestos fallos del TEPJF. Aun, cuando vayan encaminados a proteger los derechos políticos de los militantes.

Al quitarle al Tribunal Electoral facultades que los diputados pretenden cercenar tienen que ver, sobre todo, con la elección de las dirigencias y la paridad de género.

Por eso ningún partido dirá esta vez “el TEPJF no se toca”. Porque todo indica que sí lo tocarán, y mucho. Que la partidocracia, aún en su peor momento, le dará tremendo coletazo.

Quieren impunidad total.

PODEROSOS CABALLEROS

LA SUERTE DE GARDUÑO: El titular de Gobernación, Adán Augusto López, ratificó la decisión del presidente López Obrador para que el titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, continúe en su cargo hasta que no se dicte una resolución judicial que lo inhabilite o envíe a la cárcel. Había desaparecido 14 días, después de la tragedia en un centro de detención de indocumentados en Ciudad Juárez, en la cual murieron 40 migrantes. Hay acusaciones de negligencia, corrupción, malos tratos e infinidad de acciones negativas en contra de miles de migrantes que son extorsionados en las 34 estaciones migratorias en el país. De acuerdo a nuestras leyes, Garduño podría ir a la cárcel por un crimen de omisión. Todo depende de la manera como actúe la Fiscalía General de la República, en base a las pesquisas que realiza en el INMi. Sin embargo, pese a la magnitud de la tragedia, lo que sobra relevancia es la serie de actos de corrupción de sus elementos y el maltrato a los inmigrantes. Un asunto grave, que no debe ser tratado con la frivolidad de las decisiones tomadas desde la cúpula del poder presidencial. Lo mínimo que debe hacer Francisco Garduño, para enfrentar los cargos de la FGR, es renunciar. A propósito, dicen que las estaciones migratorias, no son centros de detención de indocumentados. Entonces cómo pueden explicar que cientos de extranjeros se encuentran encerrados bajo llave y en mazmorras que mediante eufemismos las llaman “estaciones migratorias”. Nos quejamos de la forma como actúan las policías migratorias de Estados Unidos, pero en México son peores. *** DELFINA: Propuestas engañosas y una oferta política que sólo busca polarizar a los mexiquenses es el sustento que tiene la campaña de Morena con sus aliados en este proceso electoral que renueva la gubernatura del Estado de México el próximo 4 de junio. Un ejemplo claro es la propuesta de bajar sueldos a los mandos altos del gobierno estatal con el argumento de una falsa austeridad republicana cuando su régimen político está plagado de salarios que ofenden a los ciudadanos porque son promesas que nunca cumplirán. Desde cargos federales, Delfina ganaba 115 mil 037 pesos siendo titular de la SEP. Bajarse el sueldo es simplemente un engaño. El salario poco les interesa cuando hacen negocios de miles de millones de pesos. El año pasado, la Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades por más de 830 millones de pesos durante la gestión de Delfina al frente de la SEP. ¿De verdad creen que les interesa el salario? Entre mentiras y demagogia.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

ALSEA: Con el liderazgo de Alberto Torrado, Fundación Alsea, y con apoyo de World Vision México, convocó a su segunda edición del Premio Alsea para promover proyectos de investigación innovadores, originales o en proceso, en alimentación y nutrición. La convocatoria está dirigida a académicos o equipos de investigación de Argentina, Colombia, Chile, España, México y Uruguay. Sus proyectos deben estar alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas y que contribuyan a desarrollar políticas públicas en alimentación y nutrición. El proyecto ganador será acreedor a un diploma y ciento cincuenta mil dólares. La fecha límite para registrar propuestas, es el 30 de junio.

