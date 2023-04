El 4 de junio estará en juego nuestro futuro: diputado Eduardo Villaseñor

“Morena no es invencible”

Arturo Baena

Naucalpan, Estado de México.— En la próxima elección del 4 de junio estará en juego el futuro de las familias y se decidirá qué país y entidad se quiere para los próximos años, es por ello que Alejandra Del Moral es y será la mejor opción para las y los mexiquenses.

Aseguró en entrevista el diputado de Acción Nacional, Eduardo Villaseñor, al tiempo de asegurar que “no hay la menor duda de que la abanderada del PRI, PAN, PRD y NA, es la que tiene las mejores propuestas y no rehúye a los debates como lo hace Delfina Gómez”, dijo.

Por otra parte, el también empresario aseguró que el 4 de junio se volverá a demostrar que Morena no es invencible, y con propuestas, mas no descalificaciones, Alejandra del Moral saldrá avante, reiteró.

Eduardo Villaseñor pidió a los mexiquenses tomar en consideración que el día de las elecciones no solamente estará en juego la gubernatura, sino el futuro de las próximas generaciones.

“Como quiera nosotros ya la libramos, pero ellos no y no tienen por qué pagar los platos que no rompieron. Lo que vamos a defender es el Estado de México, y hoy nuestra entidad vuelve a ser protagonista”, abundó.

Finalmente, el diputado de Acción Nacional hizo un respetuoso llamado a la oposición a “respetar las reglas que marca la autoridad electoral para realizar una campaña de altura y no de descalificaciones”, concluyó.