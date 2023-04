Hacia el equilibrio de poderes

Desde el portal

Ángel Soriano

El senador Ricardo Monreal consideró que no nos debe preocupar ni sorprender que la SCJN declare inconstitucional el “plan B” de la reforma electoral o la adhesión de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, porque se trata del ejercicio de un real equilibrio de poderes importante para el país para vigilar o corregir decisiones trascendentes.

Expuso lo anterior luego de reunirse con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, con quien revisó la agenda legislativa y se acordó agilizar los nombramientos de los integrantes de los organismos autónomos pendientes de realizar y de que estos continúen su funcionamiento para los fines para los que fueron creados.

Ambos dirigentes mantuvieron un diálogo cordial sobre los asuntos más importantes del país y que preocupan a la sociedad; por ejemplo, está el caso del exceso de poder y de presupuesto que se ha designado a las fuerzas armadas y aunque el presidente López Obrador rechace que se trate de la militarización del país, la presencia de los uniformados en diversos rubros no es bien vista.

Las impugnaciones en favor y en contra, desde la sociedad civil, los partidos o los medios, casi siempre encuentran eco en los integrantes de los poderes de la Unión, donde realmente se toman las decisiones y están facultados para ello; la decisión de la Corte sobre temas torales debe ser en beneficio y para la tranquilidad del país y en favor de la democracia.

TURBULENCIAS

No se confíen, dice AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a sus adversarios -que ya se frotan las manos ante la proximidad de la conclusión de su mandato-, pues el que lo suceda puede ser más radical que él; y contrario a su dicho de que no influirá ni opinará sobre política a su retiro a su rancho de Palenque, Chiapas, recomendó a su sucesor la creación de un banco para el manejo de cifras millonarias de recursos públicos toda vez que a él ya no le dio tiempo hacerlo, y también del manejo del pago de seguros a edificios e instalaciones públicas que son colosales. Seguramente eso le tocará al sucesor que lo pintó más radical que él ¿Adán Augusto? ¿Ebrard? ¿Sheinbaum?, o “el tapado”… Luego de los severos cargos que le adjudicó la FGR al titular del INM, Francisco Garduño Yáñez, de omiso y de irresponsable en la custodia de los migrantes, el presidente López Obrador lo exaltó como un funcionario que ha cumplido y que incluso lo propuso como secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, pero Fox lo vetó y se decidió por el ahora canciller, Marcelo Ebrard. Garduño sigue en el cargo, pese a las graves acusaciones legales y de la sociedad nacional e internacional en su contra y se espera la determinación final de la FGR… Tienen sustento las acusaciones en contra del ex presidente Vicente Fox y su familia, a quien el ex presidente Enrique Peña Nieto entregó 65 concesiones para la comercialización de derivados del cannabis, incluso algunas tramitadas y otorgadas el mismo día, cuando los trámites en casos normales son hasta de un mes, señaló la comisionada de Operación Sanitaria de la Cofepris, Bertha Alcalde Luján. Habrá que ver qué ocurre con este señalamiento pues se anunció que el SAT y la Procuraduría Fiscal investigarán el funcionamiento de las empresas de la familia Fox dedicadas a este jugoso rubro… Irregularidades en el manejo de las finanzas públicas en los estados siguen detectándose lo mismo en el interior del país que en el extranjero, donde funcionarios corruptos han depositado los dineros del pueblo que se gestiona vuelvan a la Nación.

