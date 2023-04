Se radicaliza la oposición en Senado y Cámara de Diputados

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Lo adelantó Ricardo Monreal esta misma semana: Vienen momentos muy difíciles en el legislativo y en especial en el Senado, advirtió, y tenía razón.

Primero se rebelaron poco más de la mitad de diputados de Morena contra la iniciativa impulsada por su coordinador, el ex priista poblano Ignacio Mier —quien increíblemente logró la firma de los coordinadores del PRI, PAN y PRD—, que pretendía disminuir, recortar, facultades de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación respecto de sus dictámenes de equidad de género y acciones afirmativas.

El golpe que pretendía sacarlo fast-track se le revirtió y se convirtió en una nueva batalla de la sociedad civil a través de sus diversas organizaciones para reafirmar que así como se luchó para defender al INE igual ocurriría para proteger al Trife.

La oposición PRI, PAN, PRD entendió de inmediato su error y reculó. Y se sumó hipócritamente a la nueva batalla ahora en defensa del Tribunal.

Ayer, mientras Ricardo Monreal afirmaba que haría un esfuerzo extraordinario para sacar adelante los nombramientos de los consejeros del INAI, cuya falta mantiene inhabilitado a este organismo autónomo, en las bases de su propio grupo de Morena y el resto de la oposición se formaba un nuevo bloque que se suma a la corriente de defensa del Tribunal Electoral.

Este bloque formado por senadores de Movimiento Ciudadano, el Grupo Plural y otros en lo individual, dicen, impedirá la aprobación de la iniciativa de reforma contra el Tribunal Electoral.

Malú Mícher, de Morena —quien encabeza el apoyo la candidatura presidencial de Marcelo Ebrard—; así como Damián Zepeda, del PAN, adelantaron que no sólo rechazarán en el Pleno esta iniciativa, sino que harán proselitismo para que se sumen otros legisladores a este movimiento.

El ex presidente del PAN, ex director del IMSS y ex senador de Morena, Germán Martínez, quien encabeza al aguerrido Grupo Plural felicitó a sus compañeros del PAN por haberse negado a apoyar esta iniciativa.

“No dudamos en afirmar que el Tribunal no se toca, el espíritu de Mi voto no se toca es no tocar al INE y no tocar al Tribunal, y no tocar nuestras condiciones democráticas que hemos ganado…

“Yo felicito la rectificación que ha hecho el PAN en Diputados, pero la verdad es que fue hecha desde la presión de que no pasaba en el Senado. Felicito a Malú Mícher; felicito la convicción de Damián Zepeda, y nosotros en el Grupo Plural, estábamos absolutamente en contra”, subrayó.

La morenista Mícher, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género del Senado, indicó que senadores y senadoras de todas las bancadas se suman a este rechazo por lo que ella confía que esta iniciativa no pasará en el Senado.

“Cuenten con nuestro apoyo, de verdad no es mala onda, del patriarcado nadie se libra, ni las mujeres, ni los hombres, todos lo tenemos en las venas, pero a veces no lo disimulan.

“No se atrevan a mandarnos una iniciativa así. Cuando el cónclave del patriarcado se une es durísimo, porque les estamos quitando el poder a los hombres, pero ni modo, porque es un tema de nuestros derechos”, indicó.

La cuestionada iniciativa pretende modificar los artículos 41, 73, 99 y 105 de la Constitución para:

¬ Reducir las atribuciones del Tribunal Electoral acerca de emitir sentencias

¬ Definir acciones sobre paridad de género en la integración del Poder Legislativo

¬ De la misma forma, las controversias sobre estos temas serían solucionadas únicamente por la Suprema Corte…

¬ Y, además, cada partido podría adquirir la facultad de establecer lineamientos internos para garantizar la paridad de género.

AMLO no entregará la Belisario a Poniatowska

En este álgido contexto político, un grupo de senadoras indicó que el Senado condecorará este año a la escritora Elena Poniatowska con la medalla Belisario Domínguez, pero trascendió que ésta no le será entregada por su amigo, el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Al parecer, el mandatario ha dicho que no acude porque algunos legisladores de la oposición buscarían aprovechar su presencia para confrontarlo y descalificarlo.

Parece que tiene razón.

Ayer mismo, la senadora sonorense Lilly Téllez, quien inició esta legislatura como integrante de Morena y ahora ha pasado al PAN, dijo:

“Este Presidente es el que lleva más asesinatos en nuestro país y ha crecido 3.8 millones más las personas en pobreza; el sistema de salud está acabado, así que el maltrato es constante del Presidente de México hacia los habitantes de este país, hacia las personas… que deje de hacerse la víctima porque él es el victimario, y ojalá me lo encuentre, porque por cobarde no quiere venir, no es un demócrata, no quiere venir a escuchar porque es un cobarde, porque le da miedo enfrentar la verdad, pero donde me lo encuentre, Presidente, le voy a hacer el reclamo puntual y además ya le dije lo que voy a hacer en el próximo sexenio, tiene que enfrentar la justicia el Presidente de la República…

“Él pisoteó la investidura presidencial saludando a la mamá de El Chapo Guzmán, que no venga con tonterías el Presidente, él no tiene ningún respeto, tiene un gobierno coludido con el crimen organizado, está (visto) a todas luces que protege al crimen organizado, ya hasta les va a hacer una comisión desde Palacio Nacional para la cuestión del fentanilo; los capos deben estar felices porque el Presidente los protege, de hecho y ahora van a tener su propia representación para que Estados Unidos no se meta con ellos, el Presidente lo va a hacer, entonces ¿cuál investidura, Presidente?, si va y camina presto a saludar a la mamá de El Chapo, desde ese momento él pisoteó la investidura”.

Apenas una muestra de por qué AMLO elude ir al Congreso.

